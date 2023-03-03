HCLSoftware与SolarWinds扩大合作关系，共同构建云端到无线接入网5G网络可观测平台

加州桑尼韦尔和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--HCLSoftware和SolarWinds正在扩大双方于2022年10月宣布的合作关系，以构建从云端到无线接入网(RAN)的端到端5G网络可观测平台。这一基于人工智能的联合解决方案将HCLSoftware的增强型网络自动化(HCL ANA)平台、由SolarWinds支持的HCL DRYiCE iObserve以及其他HCLSoftware电信产品与SolarWinds的可观测监控与服务管理平台相结合，能够为移动网络运营商提供从云端到RAN的5G电信可观测平台。

去年10月，SolarWinds宣布其计划扩展HCLSoftware的DRYiCE产品，旨在为企业的IT运营带来革命性变化，重点是将两家公司同类一流的先进人工智能运维(AIOps)、端到端可观测性和服务管理平台相结合。

HCL ANA平台是HCLSoftware的新一代网络优化解决方案，使移动运营商能够在云端或企业内部环境中自动开展多厂商和多技术（如4G和5G）部署，以此管理全球5G服务。

HCL ANA平台符合开放式无线接入网(ORAN)规范，可自动监测实时的跨域数据，以预测、配置和优化混合网络，并采用基于人工智能的自我修复技术。HCLSoftware和SolarWinds的5G电信网络可观测平台通过统一的控制面板解决了众多关键用例，其中之一是降低了RAN、云端或企业内部的核心电信网络和IT基础设施的能耗和成本。该联合解决方案旨在每年为移动网络运营商节省数百万美元，从而大幅降低运营费用。

这款联合构建的人工智能云端到RAN 5G电信网络观测平台还支持各种人工智能应用（包括网络拥塞缓解，可改善市中心等高流量拥塞地区的网络性能），以提供快速可靠的5G服务，从而优化用户体验。

HCLSoftware首席产品官Kalyan Kumar表示：“我们很高兴能与SolarWinds合作构建这款基于人工智能的电信可观测平台，这将为我们的电信客户节约大量支出。”

SolarWinds总裁兼首席执行官Sudhakar Ramakrishna表示：“这款联合解决方案将HCL iObserve（由SolarWinds Observability提供支持）和HCL ANA进行了深度整合，使电信客户能够在多云、4G和5G环境中实现可观测性需求，所有这些功能都通过单一平台来实现。”

HCLSoftware将参加2023年2月27日至3月2日在巴塞罗那举行的2023年世界移动通信大会，展台位于2号展馆2E19号。欢迎参观我们的展台，详细了解HCLSoftware如何为世界各地的电信公司服务。

关于HCLSoftware

HCLSoftware通过开发、营销、销售和支持各种解决方案，为“数字+”( Digital+)经济提供助力，其业务专注于四大领域：数字化转型；数据、分析和洞察；人工智能和智能自动化；以及企业安全。HCLSoftware为超过2万家组织提供服务，包括《财富》100强中的大多数公司和《财富》500强中的近半数公司，并致力于通过不懈的产品创新来推动客户成功。

关于SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI)是简单、强大、安全的管理软件领域的领先提供商，旨在助力客户加速数字化转型。无论其类型、规模或IT基础架构复杂程度如何，我们的解决方案都能让全球组织全面统一地深入观测当下的现代化、分布式和混合网络环境。我们长期与IT服务和运营专家、开发运营和安全操作运营(SecOps)专家以及数据库管理员(DBA)等各类专业技术人员建立合作关系，以了解他们在维护高性能、高可用性IT基础架构、应用和环境时所面临的挑战。我们通过THWACK社区等各种途径从他们获得的见解，使我们能够满足客户当前和未来的需求。我们对用户的关注以及对致力于卓越的端到端混合 IT 绩效管理的承诺，铸就SolarWinds成为可观测性、IT服务管理、应用绩效和数据库管理解决方案领域的全球领导者。立即访问www.solarwinds.com以了解更多详情。

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