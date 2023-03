Nomios se développe en Europe du Sud avec le leader italien de la cybersécurité Aditinet

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--(BUSINESS WIRE)--Nomios, l’un des principaux acteurs européens de services et de solutions de cybersécurité, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Aditinet, l’une des sociétés de cybersécurité de référence sur le marché italien.

Cette acquisition renforce la position européenne de Nomios en tant que l’une des principales sociétés de services de cybersécurité. « Cette acquisition marque une étape importante dans la croissance et le succès continus de Nomios. Nous voyons d’énormes synergies en termes de portefeuille de solutions technologiques et de services apportés aux clients.

« Non seulement l’acquisition d’Aditinet apporte au groupe Nomios une expertise significative et une solide base de clients en Italie, mais elle nous permet également d’ajouter de nouveaux services tels que les tests d’intrusion que nous pouvons désormais proposer à notre base clients », a expliqué Sébastien Kher, PDG du groupe Nomios.

Avec l’ajout d’Aditinet, le chiffre d’affaires annuel du groupe Nomios atteint 400 millions d’euros et son effectif consolidé plus de 600 personnes sur ses sept marchés européens. L’actuel PDG et fondateur Paolo Marsella et le directeur financier Alberto Mez resteront actionnaires minoritaires, continueront à gérer l’entreprise et conduiront l’intégration au sein de Nomios. « Faire partie de Nomios est la suite logique dans la réalisation de la vision d’Aditinet qui consiste à sécuriser les environnements de ses clients, qu’ils soient cloud ou physiques », a déclaré Paolo Marsella, PDG d’Aditinet. « Nomios apportera son envergure et son expertise européennes pour accélérer davantage notre croissance sur le marché italien. Nous sommes impatients de profiter immédiatement du fameux Modern SOC de Nomios et également de nous appuyer sur leurs nombreuses références en SASE. Nous voyons beaucoup de discussions autour de ces sujets sur le marché, et nos nouveaux collègues de Nomios ont déjà prouvé qu’ils savaient y répondre ».

À propos de Nomios

Nomios est l’un des principaux acteurs européens en matière de services de cybersécurité. Nomios dispose d’une large clientèle dans des secteurs très diversifiés. Fondée en 2004, Nomios compte aujourd’hui plus de 20 bureaux dans sept pays européens. Elle a continuellement élargi ses offres de services, Intégration, Conseil, Support, Services Managés et SOC. Nomios est reconnue pour ses ingénieurs expérimentés, fidèles et hautement certifiés qui en font un partenaire de premier plan pour ses partenaires technologiques tels que Palo Alto Networks, Juniper Networks, Cisco, Fortinet, F5 et d’autres.

IK Partners, une société de capital-investissement paneuropéenne, a acquis en janvier 2019 une participation majoritaire dans le groupe Nomios.

À propos d’Aditinet

Fondée en 2004, Aditinet est une société italienne d’intégration et de services spécialisée dans la cybersécurité. Avec un chiffre d’affaires annuel de 40 millions d’euros, Aditinet est l’un des acteurs les plus reconnus de l’industrie italienne de la cybersécurité avec les meilleures certifications de sa catégorie notamment en Palo Alto Networks (Diamond) et F5 (Platinum). Aditinet est présente à Rome ainsi qu’à Milan et sert plus de 150 clients, dont plusieurs banques nationales, des fournisseurs de services publics, des universités, des entreprises industrielles et des ministères.