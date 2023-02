La Nationwide Building Society a choisi Board pour sa planification intelligente

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Board, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de planification intelligente qui permet aux entreprises de planifier plus efficacement afin de générer des informations exploitables et de meilleurs résultats, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par Nationwide, la plus grande société de construction au monde, pour transformer sa planification financière.

Nationwide a choisi la planification intelligente de Board, dans le cadre d’une proposition conjointe de transformation de la planification financière, élaborée en collaboration avec le partenaire de conseil KPMG.

« La planification intelligente de Board permet à Nationwide de transformer la planification financière dans de multiples cas d'utilisation, offrant de meilleures informations à nos équipes et, au final, de meilleurs résultats pour les membres de Nationwide », a déclaré Louise Pierrepont, responsable des capacités et des opérations futures chez Nationwide Building Society. « Les capacités de planification intelligente de Board, associées à l’engagement et à l’expertise de leur équipe, nous ont conquis et en font la solution idéale pour Nationwide et nos membres. »

« Nous sommes ravis que Board ait été choisi pour concrétiser la vision transformatrice de Nationwide en matière de planification financière », a déclaré Marco Limena, PDG de Board. « La sélection de Board par la plus grande société de construction du monde montre à quel point la puissance de la planification intelligente est le choix incontournable pour les grandes marques mondiales soucieuses de planifier plus intelligemment et d’obtenir de meilleurs résultats, tout en transformant la planification vitale de l'entreprise à travers la stratégie, les finances et les opérations. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Board, dans le cadre d’une proposition conjointe de transformation de la planification financière avec Nationwide », a déclaré Minochehr Vania, associé chez KPMG UK. « L'expertise bien établie de Board en matière de planification intelligente s'aligne sur les objectifs de Nationwide, qui planifie, transforme et se développe dans un environnement commercial en constante évolution. »

Le nouvel accord client entre Board et Nationwide portent sur le remplacement et la transformation des processus et des systèmes de planification. Les utilisateurs finaux ont désormais la priorité en accédant à une source unique de vérité via la plateforme Intelligent Planning de Board, réduisant ainsi les silos d'information, avec une approche plus intégrée et intuitive de la planification vitale de l'entreprise dans toute l'organisation.

À propos de Nationwide

Nationwide est la plus grande société de construction au monde. Elle appartient à ses 16 millions de membres et existe pour répondre à leurs besoins. La Nationwide Building Society est l’un des plus grands fournisseurs britannique de prêts hypothécaires, de comptes d’épargne et de comptes courant, en plus d’être un important fournisseur de comptes d’épargne individuels, de cartes de crédit, de prêts personnels, d’assurances et d’investissements.

En tant qu’organisation mutuelle, la Nationwide Building Society utilise sa position exclusive pour aider à reconstruire la société en introduisant une différence positive dans la vie de ses membres et des communautés dans lesquelles ils vivent. C’est pourquoi Nationwide valorise toujours un réseau de succursales, apporte son soutien à des communautés par le biais de subventions caritatives et considère comme primordiale l’aide à fournir aux personnes afin qu’elles puissent prospérer financièrement, qu’il s’agisse de les aider à trouver leur propre logement ou de leur octroyer le soutien financier dont elles ont besoin. Prendre position et faire une différence, c’est ce qui distingue Nationwide. Rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement de ses 18 000 employés.

www.nationwide.co.uk

À propos de KPMG UK

KPMG LLP, société britannique à responsabilité limitée, exerce ses activités dans 20 bureaux à travers le Royaume-Uni, et compte environ 17 000 associés et employés. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 2,72 milliards de livres sterling au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2022.

KPMG est une organisation mondiale de sociétés de services professionnels indépendantes qui fournissent des services d’audit, juridiques, fiscaux et de conseil. Elle opère dans 143 pays et territoires avec plus de 265 000 associés et employés travaillant dans des cabinets membres à travers le monde. Chaque société KPMG est une entité juridique distincte et indépendante, et se décrit comme telle. KPMG International Limited est une société privée anglaise à responsabilité limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités associées ne fournissent pas de services aux clients.

À propos de Board

La plateforme de planification intelligente de Board offre des solutions qui permettent à plus de 2 000 entreprises à travers le monde de planifier de manière plus intelligente — générant des informations exploitables et des résultats en hausse. Placé au rang de leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner pour les logiciels de planification financière, Board aide les grandes entreprises à découvrir des informations cruciales destinées à orienter les décisions commerciales et à unifier la stratégie, les finances et les opérations grâce à une planification plus intégrée et intelligente, en vue d’obtenir un contrôle total des performances. En collaboration avec Board, des entreprises mondiales telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola et HSBC ont modernisé leurs processus de planification grâce à la transformation numérique.

Créée en 1994 et comptant 25 bureaux dans le monde, Board International est reconnue par des analystes de référence tels que BARC, Gartner et IDC.

www.board.com