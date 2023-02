Huawei s'associe à l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation de l'UNESCO pour intensifier la culture des talents

Representative from Huawei and UNESCO Institute for Lifelong Learning signs agreement (Photo: Huawei)

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Huawei a annoncé son adhésion à l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation de l'UNESCO (GAL) le 26 février, dans le cadre de la préparation de l'entreprise au Mobile World Congress 2023. L'annonce a été faite lors d'un sommet sur les talents numériques organisé conjointement par Huawei et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), qui assure le secrétariat de la GAL.

Lors du sommet, Huawei et l'UIL ont convenu d'encourager conjointement l'utilisation de la technologie afin d'améliorer l'alphabétisation. Les deux parties ont également signé un accord de coopération en vertu duquel Huawei financera l'élargissement des initiatives actuelles de l'UIL visant à optimiser l'utilisation des technologies par les éducateurs dans les pays en développement. Actuellement, l'initiative de l'UIL est mise en œuvre au Bangladesh, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Nigeria et au Pakistan.

Huawei est la première entreprise privée à devenir membre associé de la GAL et l'entreprise est très heureuse que ses propres objectifs s'alignent sur la vision de la GAL visant à éradiquer l'analphabétisme numérique chez les jeunes.

Le directeur de l'UIL, David Atchoarena, s'est expliqué lors de l'événement : « Notre monde en mutation rapide exige des efforts concertés et des partenariats solides pour parvenir à une éducation de qualité et à un apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

M. Atchoarena a poursuivi : « L'expertise de Huawei concernant l'innovation en matière d'apprentissage sera un grand atout pour l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Des projets de collaboration comme le nôtre permettront de veiller à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin ».

Vicky Zhang, vice-présidente de Huawei et chargée de la communication d'entreprise, a également signalé : « Recevoir une bonne éducation est souvent la clé de la réussite dans la vie. En tant qu'acteur majeur du secteur technologique, Huawei estime qu'il lui appartient de fournir des compétences technologiques dans toutes les régions du monde, en faisant de notre mieux pour inclure le plus de personnes possible ».

« Nous sommes fiers d'unir nos efforts à ceux de l'UNESCO pour mieux nous acquitter de cette responsabilité », a ajouté M. Zhang.

Huawei est convaincu que les talents numériques sont un élément clé de la transformation numérique, d'une croissance économique solide et de l'amélioration de la qualité de vie. Depuis 2008, Huawei propose une gamme élargie et croissante de programmes pour les talents. Sous l'égide de Seeds for the Future, Huawei offre chaque année à des dizaines de milliers de personnes des bourses d'études et des cours de formation numérique destinés à toutes les tranches d'âge. L'entreprise organise et parraine également des concours technologiques où les étudiants peuvent élargir leurs connaissances, remporter des prix et se faire de nouveaux amis.

Le Dr Piti Srisangnam, directeur exécutif de la Fondation de l'ASEAN, a applaudi la contribution de Huawei à la communauté des talents locaux. Le programme « ASEAN Seeds for the Future », que nous avons lancé en 2022 avec Huawei, est déjà devenu une plateforme utile pour des centaines d'étudiants locaux dans dix pays de l'ASEAN, qui peuvent ainsi acquérir des compétences TIC et avoir des échanges culturels », a-t-il déclaré.

John Omo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications (UAT), a également insisté sur le besoin de rapprocher les talents locaux de la communauté internationale. Il a déclaré : « Il est essentiel que les jeunes d'Afrique aient accès aux opportunités mondiales et puissent prendre part aux échanges mondiaux ».

Le sénateur Jorge Ramirez Marin, président de la Commission des sciences et des technologies du Sénat mexicain, a également appelé à une synergie mondiale. « L'éducation numérique devrait être un facteur qui nous rapproche de l'équité, au lieu d'aggraver les inégalités », a-t-il déclaré.

Le sommet s'est conclu par une table ronde très poussée et passionnante sur le thème « Imaginer l'avenir de l'éducation ». Les participants à cette table ronde étaient George Gilder, économiste renommé et cofondateur du Discovery Institute, le Dr Ricardo Gil-da-Costa, CEO et cofondateur de Neuroverse, et deux anciens élèves de Seeds for the Future de Huawei.

À ce jour, le programme « Seeds for the Future » de Huawei a permis de former plus de 2,2 millions de talents numériques dans plus de 150 pays. L'ICT Academy de l'entreprise peut former environ 200 000 étudiants chaque année. En 2021, Huawei a annoncé qu'elle avait déjà investi 150 millions de dollars et prévoyait d'investir 150 millions de dollars supplémentaires dans le développement des talents numériques avant 2026, ce qui devrait profiter à 3 millions de personnes supplémentaires.

À propos de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation

Depuis son lancement en 2016, l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation a nourri le discours international et orienté l'agenda de l'offre d'alphabétisation au niveau mondial pour les plus démunis. L'alliance comprend 30 pays qui se sont engagés à améliorer l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Elle sert de plateforme à ses membres pour discuter ensemble des progrès et des défis, et pour échanger des connaissances et des bonnes pratiques.

