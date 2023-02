Huawei tritt der Globalen Allianz für Alphabetisierung der UNESCO bei, um die Förderung von Talenten zu intensivieren

Representative from Huawei and UNESCO Institute for Lifelong Learning signs agreement (Photo: Huawei)

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Huawei gab am 26. Februar seinen Beitritt zur Globalen Allianz für Alphabetisierung (GAL) der UNESCO im Rahmen der Vorbereitungen des Unternehmens auf den Mobile World Congress 2023 bekannt. Die Ankündigung erfolgte auf einem Digital Talent Summit, der gemeinsam von Huawei und dem UNECSO-Institut für Lebenslanges Lernen (UIL), das als Sekretariat der GAL fungiert, veranstaltet wurde.

Auf dem Gipfeltreffen vereinbarten Huawei und das UIL, gemeinsam den Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Alphabetisierung zu fördern. Die beiden Parteien unterzeichneten außerdem eine Kooperationsvereinbarung, in deren Rahmen Huawei eine Ausweitung der aktuellen Initiativen des UIL zur Verbesserung der Nutzung von Technologien durch Lehrkräfte in Entwicklungsländern finanzieren wird. Derzeit ist die UIL-Initiative in Bangladesch, Côte d'Ivoire, Ägypten, Nigeria und Pakistan aktiv.

Huawei ist das erste Privatunternehmen, das assoziiertes Mitglied der GAL geworden ist, und das Unternehmen freut sich, dass seine eigenen Ziele mit der Vision der GAL übereinstimmen, den digitalen Analphabetismus bei jungen Menschen zu beseitigen.

UIL-Direktor David Atchoarena erklärte auf der Veranstaltung: „Unsere sich schnell verändernde Welt erfordert konzertierte Anstrengungen und starke Partnerschaften, um eine hochwertige Bildung und lebenslanges Lernen für alle zu erreichen.“

Atchoarena fügte hinzu: „Das Fachwissen von Huawei auf dem Gebiet der Lerninnovation wird für die Globale Allianz für Alphabetisierung ein großer Gewinn sein. Gemeinsame Projekte wie das unsere werden sicherstellen, dass niemand auf dieser Reise zurückgelassen wird.“

Vicky Zhang, Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation bei Huawei, kommentierte: „Die richtige Ausbildung ist oft der Schlüssel zum Erfolg im Leben. Als wichtiger Akteur im Technologiesektor sieht sich Huawei in der Verantwortung, technologische Fähigkeiten in allen Teilen der Welt zu vermitteln, und wir versuchen unser Bestes, um so viele Menschen wie möglich einzubeziehen.“

„Wir sind stolz darauf, unsere Kräfte mit der UNESCO zu vereinen, um dieser Verantwortung besser gerecht zu werden“, fügte Zhang hinzu.

Huawei ist davon überzeugt, dass digitale Talente ein entscheidender Faktor für die digitale Transformation, ein solides Wirtschaftswachstum und eine bessere Lebensqualität sind. Seit 2008 bietet Huawei eine breite und wachsende Palette von Talentprogrammen an. Unter dem Dach von Seeds for the Future bietet Huawei jedes Jahr Zehntausenden von Menschen Stipendien und digitale Trainingskurse für alle Altersgruppen an. Das Unternehmen organisiert und sponsert auch Technikwettbewerbe, bei denen Schüler ihr Wissen erweitern, Preise gewinnen und neue Freunde finden können.

Dr. Piti Srisangnam, geschäftsführender Direktor der ASEAN-Stiftung, lobte den Beitrag von Huawei zur lokalen Talentgemeinschaft. „Das Programm ASEAN Seeds for the Future, das wir 2022 zusammen mit Huawei ins Leben gerufen haben, hat sich bereits zu einer hilfreichen Plattform für Hunderte von lokalen Studenten in zehn ASEAN-Ländern entwickelt, um IKT-Kenntnisse zu erwerben und einen kulturellen Austausch zu pflegen“, sagte er.

John Omo, Generalsekretär der African Telecommunication Union (ATU), betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die lokalen Talente mit der internationalen Gemeinschaft zu verbinden. Er sagte: „Es ist wichtig, dass die Jugend in Afrika Zugang zu globalen Möglichkeiten hat und an globalen Gesprächen teilnehmen kann.“

Senator Jorge Ramirez Marin, Vorsitzender der Kommission für Wissenschaft und Technologie des mexikanischen Senats, forderte ebenfalls eine globale Synergie. „Digitale Bildung sollte ein Faktor sein, der uns der Gleichheit näher bringt, anstatt die Ungleichheit zu verschärfen“, sagte er.

Der Gipfel endete mit einer tiefgründigen und interessanten Podiumsdiskussion über die Zukunft der Bildung. An der Podiumsdiskussion nahmen George Gilder, der renommierte Wirtschaftswissenschaftler und Mitbegründer des Discovery Institute, Dr. Ricardo Gil-da-Costa, der CEO und Mitbegründer von Neuroverse, sowie zwei ehemalige Teilnehmer von Huawei Seeds for the Future teil.

Bislang hat das Programm Seeds for the Future von Huawei dazu beigetragen, mehr als 2,2 Millionen digitale Talente in über 150 Ländern zu fördern. Die IKT-Akademie des Unternehmens kann jedes Jahr etwa 200.000 Studenten ausbilden. Im Jahr 2021 gab Huawei bekannt, dass es bereits 150 Millionen US-Dollar investiert hat und bis 2026 weitere 150 Millionen US-Dollar in die Entwicklung digitaler Talente investieren will, wovon voraussichtlich weitere 3 Millionen Menschen profitieren werden.

Über die Globale Allianz für Alphabetisierung

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat die Globale Allianz für Alphabetisierung den internationalen Diskurs vorangetrieben und die Agenda für die Alphabetisierung derjenigen, die sie am dringendsten benötigen, weltweit bestimmt. Der Allianz gehören 30 Länder an, die sich für die Verbesserung der Alphabetisierung von Jugendlichen und Erwachsenen einsetzen. Sie dient ihren Mitgliedern als Plattform, um gemeinsam Fortschritte und Herausforderungen zu diskutieren und Wissen und bewährte Verfahren auszutauschen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.