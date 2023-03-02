Brightcove推出視訊串流解決方案Communications Studio，提升內部傳播能力

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球備受信賴的串流科技公司Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣佈推出新的視訊優先解決方案Brightcove Communications Studio，旨在幫助人力資源和傳播專業人士與他們的內部利害關係者建立更深層次的關係並加強互動。

Brightcove產品策略和行銷資深副總裁Marty Roberts表示：「無論工作環境是混合式、面對面，還是虛擬的，我們都已經看到了不受地點或語言限制地與內部利害關係者主動溝通有多麼重要。公司正在尋找最有效的方式來吸引、告知、教育和激勵員工、股東、加盟商和合作夥伴。視訊優先的內部傳播策略可以成為與全球所有利害關係者建立和保持更牢固聯繫的強大工具。」

Brightcove Communications Studio是可客製化的解決方案，可提供品牌化的無縫體驗，以接觸並吸引內部和外部的利害關係者。從員工入職到發佈全公司的最新消息和培訓，Communications Studio為利害關係者創造了以消費者為中心的串流體驗，以應付常見的內部傳播挑戰。

Brightcove Communications Studio的特色功能如下：

沉浸式串流： 該解決方案具有新的視訊輪播功能，可提供高度視覺化的探索體驗和經過整理的集錦，可由內部傳播團隊策劃而為觀眾提供量身打造的觀看體驗

該解決方案具有新的視訊輪播功能，可提供高度視覺化的探索體驗和經過整理的集錦，可由內部傳播團隊策劃而為觀眾提供量身打造的觀看體驗 安全觀看： 增強了安全和保護功能，例如單一登入、IP限制和內容保護

增強了安全和保護功能，例如單一登入、IP限制和內容保護 直播和隨選內容： 該解決方案支援直播、預錄和隨選內容，為全員大會、公司全體員工會議和團隊簡報等活動的內部傳播工作提供支援

該解決方案支援直播、預錄和隨選內容，為全員大會、公司全體員工會議和團隊簡報等活動的內部傳播工作提供支援 其他功能：易於使用的視訊管理和發佈介面、多語言支援、互動元素（投票、測驗、聊天）、搜尋功能、無障礙自動字幕功能以及分析與報告

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關於Brightcove Inc.

Brightcove創造了世界上具有一流可靠性、可擴充性和安全性的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，而不受地點和所使用裝置的限制。在60多個國家，Brightcove的智慧視訊平臺使企業能夠更有效地對客戶銷售，使媒體領導人能夠以更可靠的方式傳輸內容並加以貨幣化，使每個組織能夠更有效地與團隊成員溝通。我們憑藉在業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷推動視訊科技的發展。歡迎關注我們的Twitter、LinkedIn和Facebook。敬請造訪www.brightcove.com。

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