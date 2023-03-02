Brightcove推出视频流媒体解决方案Communications Studio，提升内部传播能力

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球备受信赖的流媒体技术公司Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布推出新的视频优先解决方案Brightcove Communications Studio，旨在帮助人力资源和传播专业人士与他们的内部利益相关者建立更深层次的关系并加强互动。

Brightcove产品战略和营销高级副总裁Marty Roberts表示：“无论工作环境是混合式、面对面，还是虚拟的，我们都已经看到了不受地点或语言限制地与内部利益相关者主动沟通有多么重要。公司正在寻找最有效的方式来吸引、告知、教育和激励员工、股东、加盟商和合作伙伴。视频优先的内部传播战略可以成为与全球所有利益相关者建立和保持更牢固联系的强大工具。”

Brightcove Communications Studio是一种可定制的解决方案，可提供品牌化的无缝体验，以接触并吸引内部和外部的利益相关者。从员工入职到发布全公司范围内的更新和培训，Communications Studio为利益相关者创造了一种以消费者为中心的流媒体体验，以应对常见的内部传播挑战。

Brightcove Communications Studio的特色功能如下：

沉浸式流媒体： 该解决方案具有新的视频轮播功能，可提供高度可视化的发现体验和可由内部传播团队策划的有组织的集合，为观众提供量身定制的观看体验

该解决方案具有新的视频轮播功能，可提供高度可视化的发现体验和可由内部传播团队策划的有组织的集合，为观众提供量身定制的观看体验 安全观看： 增强了安全和保护功能，例如单点登录、IP限制和内容保护

增强了安全和保护功能，例如单点登录、IP限制和内容保护 直播和点播内容： 该解决方案支持直播、预录和点播内容，为全员大会、公司全体员工会议和团队演示等活动的内部传播工作提供支持

该解决方案支持直播、预录和点播内容，为全员大会、公司全体员工会议和团队演示等活动的内部传播工作提供支持 其他功能：易于使用的视频管理和发布界面、多语言支持、互动元素（投票、测验、聊天）、搜索功能、无障碍自动字幕功能以及分析与报告

如需了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上具有一流可靠性、可扩展性和安全性的流媒体技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在60多个国家，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借业界长期领先的创新和正常运行时间而获得两项技术和工程艾美奖(Technology and Engineering Emmy® Award)，同时具有无与伦比的可扩展性，从而不断推动视频技术的发展。欢迎关注我们的Twitter、LinkedIn和Facebook。敬请访问www.brightcove.com。

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