Brightcove lança o Communications Studio, uma solução de transmissão digital de vídeos para impulsionar os recursos de comunicação interna

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje o lançamento do Brightcove Communications Studio, uma nova solução de vídeo concebida para ajudar os profissionais de RH e comunicações a estabelecer relacionamentos mais profundos e se envolver melhor com suas partes interessadas internas.

"Se você tem um ambiente de trabalho híbrido, presencial ou virtual, todos vimos como é vital se comunicar de forma proativa com as partes interessadas internas, independentemente da localização ou idioma. As empresas estão buscando modos mais poderosos de envolver, informar, educar e inspirar funcionários, acionistas, franqueados e parcerias", disse Marty Roberts, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Produto e Marketing da Brightcove. "Uma estratégia de primeiro vídeo para comunicações internas pode ser uma ferramenta poderosa para formar e manter conexões mais fortes com todas as partes interessadas a nível mundial."

O Brightcove Communications Studio é uma solução personalizável que oferece uma experiência de marca e perfeita para alcançar e envolver as partes interessadas, tanto interna como externamente. Desde a integração de funcionários até a distribuição de atualizações e treinamento em toda a empresa, o Communications Studio cria uma experiência de transmissão digital centrada no cliente para que as partes interessadas enfrentem desafios comuns de comunicação interna.

Características do Brightcove Communications Studio:

Transmissão digital imersiva: A solução apresenta novos carrosséis de vídeo para uma experiência de descoberta altamente visual e coleções organizadas que as equipes de comunicação interna podem selecionar para oferecer uma experiência de visualização personalizada a seus públicos.

A solução apresenta novos carrosséis de vídeo para uma experiência de descoberta altamente visual e coleções organizadas que as equipes de comunicação interna podem selecionar para oferecer uma experiência de visualização personalizada a seus públicos. Visualização segura: Aprimorada com recursos de segurança e proteção, como Single Sign-On, restrições de IP e proteção de conteúdo.

Aprimorada com recursos de segurança e proteção, como Single Sign-On, restrições de IP e proteção de conteúdo. Conteúdo ao vivo e sob demanda: A solução permite conteúdo ao vivo, pré-gravado e sob demanda a fim de potencializar esforços de comunicação interna para ativações como prefeituras, reuniões de empresa e apresentações de equipes.

A solução permite conteúdo ao vivo, pré-gravado e sob demanda a fim de potencializar esforços de comunicação interna para ativações como prefeituras, reuniões de empresa e apresentações de equipes. Capacidades adicionais: Interface de gerenciamento e publicação de vídeo fácil de usar, suporte multilíngue, elementos interativos (enquetes, questionários, bate-papos), funcionalidade de pesquisa, recursos de legendas automatizadas para acessibilidade, além de análises e relatórios.

Para mais informação, acesse Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de transmissão digital mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para formar uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consomem conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de modo mais eficaz, os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de modo mais confiável e cada organização se comunique com os membros da equipe de modo mais intenso. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, superamos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook. Acesse www.brightcove.com.

