Brightcove lance Communications Studio, une solution de streaming vidéo visant à renforcer les capacités de communication en interne

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), l'entreprise de technologie de streaming la plus respectée au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Brightcove Communications Studio, une nouvelle solution axée sur la vidéo conçue pour aider les professionnels de la communication et des ressources humaines à nouer des relations plus solides et à mieux interagir avec leurs interlocuteurs en interne.

« Que vous soyez dans un environnement de travail hybride, présentiel ou virtuel, nous avons tous constaté combien il était essentiel de communiquer de manière proactive avec les interlocuteurs internes, quel que soit le lieu ou la langue. Les entreprises sont à la recherche des moyens les plus performants possible pour former, informer, inspirer et interagir avec leurs employés, leurs actionnaires, leurs franchisés et leurs partenaires », a déclaré Marty Roberts, vice-président principal de la stratégie produit et du marketing chez Brightcove. « L'adoption d'une stratégie de communication interne axée sur la vidéo peut se révéler être un puissant outil pour établir et maintenir des connexions plus fortes avec l'ensemble des parties prenantes à l'échelle mondiale. »

Brightcove Communications Studio est une solution personnalisable qui offre une expérience de marque sans faille pour entrer en contact et interagir avec vos parties prenantes, à la fois en interne et en externe. De l'intégration des collaborateurs à la diffusion d'informations nouvelles en passant par la diffusion de formations à l'échelle de l'entreprise, Communications Studio permet de créer une expérience de streaming axée sur le consommateur, afin que les parties prenantes puissent résoudre les difficultés de communication interne les plus courantes.

Brightcove Communications Studio comprend les fonctionnalités suivantes :

Un streaming immersif : la solution présente de nouveaux carrousels vidéo pour une expérience de découverte hautement visuelle, ainsi que des collections organisées de sorte que les équipes de communication interne puissent élaborer des expériences de visualisation sur mesure pour leurs publics

la solution présente de nouveaux carrousels vidéo pour une expérience de découverte hautement visuelle, ainsi que des collections organisées de sorte que les équipes de communication interne puissent élaborer des expériences de visualisation sur mesure pour leurs publics Une visualisation sécurisée : renforcée grâce à des fonctionnalités de protection et de sécurité, comme l'authentification à signature unique, les restrictions IP et la protection des contenus

renforcée grâce à des fonctionnalités de protection et de sécurité, comme l'authentification à signature unique, les restrictions IP et la protection des contenus Du contenu en direct et à la demande : la solution permet de diffuser du contenu en direct, préenregistré et à la demande afin de stimuler les efforts de communication interne dans des contextes comme les assemblées publiques, les réunions de collaborateurs d'entreprises et les présentations d'équipes

la solution permet de diffuser du contenu en direct, préenregistré et à la demande afin de stimuler les efforts de communication interne dans des contextes comme les assemblées publiques, les réunions de collaborateurs d'entreprises et les présentations d'équipes Fonctionnalités supplémentaires : gestion vidéo et interface de publication simples à utiliser, assistance multilingue, éléments interactifs (sondages, questionnaires, conversations), fonctionnalité de recherche, capacités de sous-titrage automatisées pour une meilleure accessibilité et fonction d'analyse et d'établissement de rapports

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde afin d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu'ils soient et quels que soient les supports sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux principaux médias de diffuser et de monétiser des contenus de manière plus fiable, et à toutes les organisations de mettre en œuvre une communication plus performante avec les membres de leurs équipes. Lauréats de deux prix de l'innovation Emmy® dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, et forts d'une disponibilité toujours à la pointe du secteur et d'une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Rendez-vous sur www.brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.