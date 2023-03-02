Aleph Farms收購VBL Therapeutics設施並與ESCO Aster合作以提高產能

以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首家直接從非改造牛細胞生產人造牛排的公司Aleph Farms今天宣佈，公司已經從生物科技公司VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT)手中收購了位於以色列莫迪因的生產設施和某些相關資產。此外，Aleph Farms已經與垂直整合的委託製造機構ESCO Aster簽署合作備忘錄(MOU)，以便在新加坡生產人造肉。隨著公司逐漸商業化運作，這些協議將提高Aleph Farms的生產能力和全球影響力。

Aleph Farms共同創辦人兼執行長Didier Toubia表示：「以色列和新加坡是我們打算率先推出人造薄切牛排的兩個市場。在這些地方迅速建立起生產能力，同時保持精簡的資本投資，為我們提供了日後擴充規模的清晰路線圖。除了以色列和新加坡，我們計畫在全球建立更多的策略性資產，此為我們努力為糧食系統帶來更高安全性和韌性的一部分。」

VBL的現有資產將與Aleph Farms在以色列雷霍沃特的先導生產設施進行平穩的技術轉移，以增加當地產量，因應市場對優質蛋白質的需求不斷成長。

VBL執行長Dror Harats, MD補充道：「我們先進的設施將使Aleph Farms能夠釋出價值，並高效提高本地產量。我們期待看到該設施在未來支援Aleph Farms的目標。」

在以色列駐新加坡大使Sagi Karni閣下和新加坡駐以色列非常駐大使、新加坡食品局主席Lim Chuan Poh閣下的見證下，Aleph Farms和ESCO Aster簽署了合作備忘錄，表明兩國之間的緊密關係。ESCO Aster是世界上第一家也是唯一一家獲得政府當局（新加坡食品局）全面監管批准的公司，並獲得ISO 22000和FSSC 22000認證，以最高安全標準生產用於商業銷售和消費的人造肉。

這份合作備忘錄包括利用ESCO Aster的製造專長，在新加坡生產Aleph Farms的人造肉，幫助新加坡努力邁向其「30 by 30願景」目標——建立農業食品產能，到2030年能夠在當地以永續的方式滿足該島30%的營養需求。這樣的條款也將新加坡定位為Aleph Farms未來在東南亞和更廣泛的亞太地區擴張的中心點。

ESCO Aster執行長、ESCO生命科學集團副執行長Xiangliang (XL) Lin表示：「我們很自豪能與Aleph Farms合作，將其人造牛排帶到新加坡。作為我們委託製造合作備忘錄的一部分，我們將與宗教機構合作，為我們的設施取得清真證書，使我們與Aleph的合作能夠擴展到更廣泛的地區。」

Aleph Farms正在與世界各地的監管機構密切合作，為其第一款產品——人造薄切牛排的商業推出做準備。公司還計畫透過其他專有能力，生產不同的牛排以及其他以動物細胞為基底的產品，如人造膠原蛋白。Aleph Farms可以用單一受精卵培育數千噸人造肉，以公正且包容的方式轉型為永續和安全的糧食系統。

關於Aleph Farms

Aleph Farms使用從活牛身上分離的非永生、非基因改造細胞來培養牛排，該方法無需屠宰動物，可大範圍降低對環境的影響。公司由來自The Kitchen Hub（由Strauss Group創立）的Didier Toubia和以色列理工學院的Shulamit Levenberg教授於2017年共同創立。其願景是確保讓任何人都能隨時隨地享用無條件的營養。如欲瞭解更多資訊，請在Instagram、Twitter、Facebook或LinkedIn上關注Aleph Farms，或者造訪www.aleph-farms.com。點選此處可取得Aleph Farms宣傳資料。

關於ESCO Aster

ESCO Aster Pte Ltd是符合動態藥品生產管理規範(cGMP)要求的委託研究、開發和製造機構(CRDMO)，作為ESCO生命科學集團的獨立子公司營運。公司提供製程開發(PD)和委託製造（從上游到下游、配方和灌裝）、諮詢和臨床研究服務，縮小了從實驗室到臨床的轉譯落差。

關於VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd.以VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT)名義營運，正在開發免疫發炎性疾病的標靶療法。VBL Therapeutics的主要免疫學候選產品VB-601是用於免疫發炎症的標靶抗體，在多個臨床前模型中顯示出疾病修飾活性，包括多發性硬化症、類風濕性關節炎和發炎性腸道疾病。VBL Therapeutics已與Notable Labs, Inc.簽訂最終的合併協議，可望於2023年第二季完成合併。如欲瞭解更多關於VBL Therapeutics的資訊，請造訪vblrx.com。

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