Aleph Farms通过收购VBL Therapeutics设施和与ESCO Aster合作来提高产能

以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首家直接通过非改良牛细胞生产人造牛排的公司Aleph Farms今天宣布，公司已经从生物技术公司VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT)收购了位于以色列莫迪因的一家生产设施和某些相关资产。此外，Aleph Farms已经与垂直整合的合同制造组织ESCO Aster签署了一份谅解备忘录(MOU)，以便在新加坡生产人造肉。随着公司逐渐实现商业化运作，这些协议将提高Aleph Farms的生产能力和全球影响力。

Aleph Farms联合创始人兼首席执行官Didier Toubia表示：“以色列和新加坡是我们打算率先推出人造薄切牛排的两个市场。在这些地方迅速建立起生产能力，同时保持精简的资本投资，为我们提供了一个清晰的可扩展路线图。除了以色列和新加坡，我们计划在全球范围内建立更多的战略资产，彰显我们为食品系统带来更高安全性和弹性的努力。”

VBL的现有资产将与Aleph Farms在以色列雷霍沃特的试点生产设施进行平稳技术转移，以增加当地产量，应对市场对优质蛋白质不断增长的需求。

VBL首席执行官Dror Harats, MD补充道：“我们先进的设施将释放Aleph Farms的价值，并高效提高本地产量。我们期待着看到该设施在未来支持Aleph Farms实现目标。”

在以色列驻新加坡大使Sagi Karni阁下和新加坡驻以色列非常驻大使、新加坡食品局主席Lim Chuan Poh阁下的见证下，Aleph Farms和ESCO Aster签署了谅解备忘录，表明两国之间的紧密联系。ESCO Aster是世界上第一家也是唯一一家获得政府当局（新加坡食品局）全面监管批准的公司，获得了ISO 22000和FSSC 22000认证，以最高安全标准生产用于商业销售和消费的人造肉。

这份谅解备忘录包括利用ESCO Aster的制造专长在新加坡生产Aleph Farms的人造肉，帮助新加坡努力实现其“30 by 30愿景”目标——建立农业食品产能，到2030年能够在当地可持续地满足该岛30%的营养需求。基于这样的条款，Aleph Farms也将新加坡定位为未来在东南亚和更广泛的亚太区扩张的一个中心点。

ESCO Aster首席执行官、ESCO生命科学集团副首席执行官Xiangliang (XL) Lin表示：“我们很自豪能与Aleph Farms合作，将其人造牛排带到新加坡。作为我们合同制造谅解备忘录的一部分，我们将与宗教机构合作，为我们的设施获得清真证书，使我们与Aleph的合作能够扩展到更广泛的地区。”

Aleph Farms正在与世界各地的监管机构密切合作，为其第一款产品——人造薄切牛排的商业推出做准备。公司还计划通过额外的专有能力，生产不同的牛排以及其他基于动物细胞的产品，如人造胶原蛋白。Aleph Farms可以基于单个受精卵培育数千吨人造肉，以公正且包容的方式促进向可持续和安全的食品系统过渡。

关于Aleph Farms

Aleph Farms使用从活牛身上分离的非永生化、非基因工程细胞来培养牛排，该方法无需屠宰动物，可大范围降低对环境的影响。公司由来自The Kitchen Hub（由Strauss Group创立）的Didier Toubia和以色列理工学院的Shulamit Levenberg教授于2017年共同创立。其愿景是确保让任何人都能随时随地享用无条件的营养。如需了解更多信息，请在Instagram、Twitter、Facebook或LinkedIn上关注Aleph Farms，或者访问www.aleph-farms.com。点击此处获取Aleph Farms宣传资料。

关于ESCO Aster

ESCO Aster Pte Ltd是一家符合动态药品生产管理规范(cGMP)要求的合同研究、开发和制造组织(CRDMO)，作为ESCO生命科学集团的独立子公司运营。公司提供工艺开发(PD)和合同制造（从上游到下游、配方和灌装）、咨询和临床研究服务，弥补了从科研到临床应用的转化缺口。

关于VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd.以VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT)名义运营，正在开发免疫炎症疾病的靶向疗法。VBL Therapeutics的主要免疫学候选产品VB-601是一种用于免疫炎症的靶向抗体，在多个临床前模型中显示出病情改善活性，包括多发性硬化症、类风湿性关节炎和炎症性肠病。VBL Therapeutics已与Notable Labs, Inc.签订了最终的合并协议。合并预计将在2023年第二季度完成。如需了解更多关于VBL Therapeutics的信息，请访问vblrx.com。

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