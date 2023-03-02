Diligent將普華永道加拿大公司、Vervantis、Clarity AI和其它公司納入不斷成長的合作夥伴名單，擴大與業界領先GRC平臺整合的能力

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Diligent是現代治理領域的全球領導者，致力於提供涵蓋治理、風險、法規遵循、稽核以及環境、社會和公司治理(ESG)的軟體即服務解決方案。公司今天宣布，為因應各組織對互聯洞見的不斷增長需求，公司已達成新的合作夥伴關係。Diligent合作夥伴計畫能夠幫助合作夥伴為客戶增加價值，讓他們能夠透過單一來源來滿足其所有的治理、風險和法規遵循(GRC)需求以及環境、社會和公司治理(ESG)需求，從而獲得新的收入來源。

Diligent全球合作夥伴關係資深副總裁Ricardo Moreno表示：「我們懷著興奮的心情歡迎諮詢、永續發展、IT和法律領域的優秀合作夥伴。當今的組織面臨著越來越多的挑戰，同時還被要求將績效和目標結合起來。領導者需要正確的資料和洞見來更快地做出更好的決策。我們很高興為合作夥伴提供我們整個解決方案組合的存取權限，以及資源、投資和激勵措施，從而因應這種對互聯洞見的需求。」

Diligent最近合作的部分組織包括：

Best in Governance – Best in Governance Inc. (BIG)提供客製的現代化永續公司治理和ESG顧問服務。透過這項合作關係，客戶可以獲得能夠最佳化其公司治理架構和ESG策略的顧問服務，而這些顧問服務與Diligent為改善和簡化現代永續治理策略而提供的整套全面治理和ESG解決方案形成了互補。

Board Excellence – Board Excellence是一家領先的顧問公司，總部位於愛爾蘭和英國，致力於幫助董事會在治理、效率和業績方面取得優異的成績。Board Excellence和Diligent的客戶如今可以利用董事會和領導階層協作解決方案和顧問服務的聯合力量，在日益複雜的業務環境中保持領先地位。

Brave Consultancy – Brave Within LLP.是英國一家領先的顧問公司，提供涵蓋治理、風險、控制、保證和法規遵循整個過程的服務。企業如今可以利用Diligent完整強大的GRC解決方案組合和Brave Consultancy的領先顧問服務，進而更快地做出更好的決定。

Clarity AI – Clarity AI是一個領先的永續發展技術平臺。透過這項合作關係，Clarity AI的ESG資料和評比如今與Diligent的董事會和領導階層協作解決方案整合在一起。上市公司和私人企業都可以在世界領先的董事會解決方案中獲得有關其ESG概況和評比的深刻見解。

CYLK – CYLK Technologing為巴西的網路安全市場提供有助於保持敏捷性和取得成功的創新解決方案。透過這項合作關係，CYLK的客戶將獲得Diligent作為首選GRC解決方案供應商提供的服務，同時從領先的網路安全顧問服務和智慧風險與策略解決方案中受惠。

Software & Consulting Americas – Software & Consulting Americas是一家紮根於拉丁美洲的領先顧問公司，為公私部門提供專業的軟體解決方案和服務。繼與Diligent在秘魯合作15年後，Software & Consulting正在擴大與Diligent的合作關係，為美國和加拿大客戶提供領先的稽核和GRC解決方案。

Vervantis – Vervantis Inc.是一家專業的能源、永續發展和公用事業帳單管理公司，為北美的大中型公司提供建議、軟體和專長。透過這項合作，Vervantis的客戶將從Diligent領先的ESG和風險與法規遵循解決方案，以及Vervantis一流的能源、公用事業和環境管理軟體中受惠。

普華永道加拿大公司風險保障服務合夥人Kishan Dial表示：「當今的組織正面臨著快速變化的商業環境。普華永道加拿大公司熱衷於彙集不同的觀點和能力，幫助我們的客戶適應市場、實現差異化並創造價值。Diligent領先的軟體即服務解決方案將幫助組織管理其ESG、治理、風險和法規遵循目標並建構彈性。」

Vervantis總裁Dan Moat表示：「Vervantis很高興與Diligent合作，為我們的客戶提供領先的ESG報告和法規遵循軟體。Diligent與我們的能源和公用事業帳單驗證解決方案組合完美整合，為企業因應日益複雜的法規遵循環境提供了一個簡單答案。」

關於Diligent

Diligent是現代企業治理領域的全球領導者，提供覆蓋治理、風險、法規遵循、稽核以及環境、社會和公司治理(ESG)的軟體即服務(SaaS)解決方案，Diligent已幫助逾100萬用戶和70萬名董事會成員全面瞭解其組織的治理、風險和法規遵循(GRC)做法，讓他們能夠更快地做出更好的決策，無論面臨多大挑戰。敬請造訪diligent.com瞭解更多資訊。

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