Diligent将普华永道加拿大公司、Vervantis、Clarity AI和其它公司纳入不断增长的合作伙伴名单，扩大与业界领先GRC平台整合的能力

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Diligent是现代治理领域的全球领导者，致力于提供涵盖治理、风险、合规、审计以及环境、社会和治理(ESG)的软件即服务解决方案。公司今天宣布，为应对各组织对互联洞见的不断增长需求，公司已达成新的合作伙伴关系。Diligent合作伙伴计划能够帮助合作伙伴为客户增加价值，让他们能够通过单一来源来满足其所有的治理、风险和合规(GRC)需求以及环境、社会和公司治理(ESG)需求，从而获得新的收入来源。

Diligent全球合作伙伴关系高级副总裁Ricardo Moreno表示：“我们怀着激动的心情欢迎咨询、可持续发展、IT和法律领域的优秀合作伙伴。当今的组织面临着越来越多的挑战，同时还被要求将绩效和目标结合起来。领导者需要正确的数据和洞见来更快地做出更好的决策。我们很高兴为合作伙伴提供我们整个解决方案组合的访问权限，以及资源、投资和激励措施，从而应对这种对互联洞见的需求。”

Diligent最近合作的部分组织包括：

Best in Governance – Best in Governance Inc. (BIG)提供定制的现代化可持续公司治理和ESG咨询服务。通过这项合作关系，客户可以获得能够优化他们公司治理框架和ESG战略的咨询服务，而这些咨询服务与Diligent为改善和简化现代可持续治理战略而提供的整套全面治理和ESG解决方案形成了互补。

Board Excellence – Board Excellence是一家领先的咨询公司，总部位于爱尔兰和英国，致力于帮助董事会在治理、效率和业绩方面取得优异的成绩。Board Excellence和Diligent的客户如今可以利用董事会和领导层协作解决方案和咨询服务的联合力量，在日益复杂的业务环境中保持领先地位。

Brave Consultancy – Brave Within LLP.是英国一家领先的咨询公司，提供涵盖治理、风险、控制、保证和监管合规整个过程的服务。企业如今可以利用Diligent完整强大的GRC解决方案组合和Brave Consultancy的领先咨询服务，进而更快地做出更好的决定。

Clarity AI – Clarity AI是一个领先的可持续发展技术平台。借助这项合作关系，Clarity AI的ESG数据和评级如今与Diligent的董事会和领导层协作解决方案整合在一起。上市公司和私营企业都可以在世界领先的董事会解决方案中获得有关其ESG概况和评级的深刻见解。

CYLK – CYLK Technologing为巴西的网络安全市场提供有助于保持敏捷性和取得成功的创新解决方案。通过这项合作关系，CYLK的客户将获得Diligent作为首选GRC解决方案供应商提供的服务，同时从领先的网络安全咨询服务和智能风险与战略解决方案中获益。

Software & Consulting Americas – Software & Consulting Americas是一家扎根于拉丁美洲的领先咨询公司，为私营和公共部门提供专业的软件解决方案和服务。继与Diligent在秘鲁合作15年后，Software & Consulting正在扩大与Diligent的合作关系，为美国和加拿大客户提供领先的审计和GRC解决方案。

Vervantis – Vervantis Inc.是一家专业的能源、可持续发展和公用事业账单管理公司，为北美的大中型公司提供建议、软件和专长。通过这项合作，Vervantis的客户将从Diligent领先的ESG和风险与合规解决方案，以及Vervantis一流的能源、公用事业和环境管理软件中获益。

普华永道加拿大公司风险保障服务合伙人Kishan Dial表示：“当今的组织正面临着快速变化的商业环境。普华永道加拿大公司热衷于汇集不同的观点和能力，帮助我们的客户适应市场、实现差异化并创造价值。Diligent领先的软件即服务解决方案将帮助组织管理其ESG、治理、风险和合规目标并构建弹性。”

Vervantis总裁Dan Moat表示：“Vervantis很高兴与Diligent合作，为我们的客户提供领先的ESG报告和合规软件。Diligent与我们的能源和公用事业账单验证解决方案组合完美集成，为企业应对日益复杂的合规环境提供了一个简单答案。”

关于Diligent

Diligent是现代企业治理领域的全球领导者，提供覆盖治理、风险、合规、审计以及环境、社会和治理(ESG)的软件即服务(SaaS)解决方案，Diligent已帮助逾100万用户和70万名董事会成员全面了解其组织的治理、风险和合规(GRC)做法，让他们能够更快地做出更好的决策，无论面临多大挑战。敬请访问diligent.com了解更多信息。

在LinkedIn、Twitter和Facebook上关注Diligent。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。