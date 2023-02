Diligent ajoute PwC Canada, Vervantis, Clarity AI et d'autres à sa liste de partenaires, étendant sa capacité d'intégration avec la principale plateforme GRC du secteur

NEW YORK, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Diligent, leader mondial de la gouvernance moderne et fournisseur de solutions SaaS pour gérer les problématiques de gouvernance, risque, conformité, audit et ESG, a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats pour répondre à la demande croissante d'informations connectées dans les organisations. Le programme de partenariat Diligent permet aux partenaires d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à leurs clients dans l'intérêt de capter de nouvelles sources de revenus au moyen d'une source unique pour répondre à tous leurs besoins en matière de gouvernance, risque et conformité (GRC) et de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG).

« Nous sommes excités d'accueillir d'excellents partenaires dans les domaines du conseil, du développement durable, de l'informatique et du droit » a déclaré Ricardo Moreno, VP des partenariats internationaux chez Diligent. « Les organisations modernes doivent relever des défis toujours plus nombreux et sont tenues de concilier performances et objectifs. Les dirigeants ont besoin de données et informations pertinentes pour prendre plus rapidement de meilleures décisions. Nous sommes ravis d'ouvrir à nos partenaires notre catalogue entier de solutions ainsi que les ressources, les investissements et les incitations nécessaires pour répondre à cette demande d'informations connectées ».

Échantillon des entreprises avec lesquelles Diligent a récemment collaboré :

Best in Governance – Best in Governance Inc. (BIG) fournit des services de gouvernance d'entreprise durable moderne sur mesure et de conseil en matière d'ESG. Grâce à ce partenariat, les clients ont accès à des services de conseil pour optimiser leurs cadres de gouvernance d'entreprise et leurs stratégies ESG, qui complémentent la suite exhaustive de solutions de gouvernance et ESG que Diligent propose pour améliorer et simplifier les stratégies modernes de gouvernance durable.

Board Excellence – Board Excellence est une société de conseil de premier rang sise en Irlande et au Royaume-Uni qui aide les conseils d'administration à exceller en matière de gouvernance, d'efficacité et de performance. Les clients de Board Excellence et de Diligent profitent dorénavant de la puissance combinée des solutions de collaboration et des services de conseil destinés aux conseils d'administration et aux dirigeants pour garder une longueur d'avance dans des environnements économiques de plus en plus complexes.

Brave Consultancy – Brave Within LLP. est un cabinet de conseil britannique réputé qui fournit des services tout au long du parcours de gouvernance, de risque, de contrôle, d'assurance et de conformité réglementaire. Les entreprises peuvent désormais tirer parti de la suite complète de solutions GRC robustes de Diligent et des services de conseil avancés de Brave Consultancy afin de prendre plus rapidement des décisions mieux avisées.

Clarity AI – Clarity AI est une plateforme technologique de pointe en matière de développement durable. Grâce au partenariat, les données et notes ESG de Clarity AI s'intègrent maintenant aux solutions de collaboration pour conseils d'administration et dirigeants de Diligent. Entreprises publiques et privées peuvent ainsi obtenir une vue détaillée de leur profil et de leurs notes ESG au sein de la première solution pour conseil d'administration au monde.

CYLK – CYLK Technologing fournit des solutions novatrices au marché de la cybersécurité brésilien pour aider les entreprises à rester agiles et conserver une longueur d'avance. À travers ce partenariat, les clients de CYLK auront accès à Diligent, qui sera leur fournisseur privilégié de solutions GRC, et bénéficieront à la fois de services de conseil de pointe en cybersécurité et de solutions intelligentes de gestion du risque et en stratégies.

PwC Canada – PwC Canada est un cabinet de services spécialisé dans l'audit et l'assurance, la fiscalité, les transactions et le conseil qui cible les solutions de cybersécurité, de GRC, de transformation financière et plus encore. Grâce au partenariat de PwC Canada avec Diligent, les clients peuvent maintenant tirer parti des solutions avancées de Diligent en GRC pour anticiper et atténuer les risques afin de gagner en résilience.

Software & Consulting Americas – Software & Consulting Americas est un cabinet de conseil de premier plan originaire d'Amérique latine qui fournit des solutions logicielles et des services spécialisés aux secteurs privé et public. Après un partenariat de 15 ans au Pérou, Software & Consulting élargit son partenariat avec Diligent pour proposer ses solutions d'audit et de GRC de pointe à ses clients américains et canadiens.

TheMediaGroup – TheMediaGroup est un grand cabinet de conseil brésilien qui accompagne les entreprises dans l'implication des parties prenantes, la planification des actions et l'harmonisation des problématiques d'ESG avec la stratégie financière. Grâce à ce partenariat, les clients de TheMediaGroup peuvent accéder à Diligent en qualité de fournisseur privilégié de logiciels pour atteindre leurs objectifs de transformation en matière d'ESG.

Vervantis – Vervantis Inc. est un spécialiste de la gestion de l'énergie, du développement durable et des factures de services publics. La société fournit conseil, expertise et logiciels à des grandes et moyennes entreprises nord-américaines. Suite à la signature du partenariat, les clients de Vervantis bénéficient des solutions d'ESG, de gestion des risques et de conformité de Diligent, lesquelles s'ajoutent aux logiciels de gestion de l'énergie, des services publics et de l'environnement de Vervantis, tous parmi les meilleurs de leur catégorie.

« Les entreprises modernes évoluent dans des environnements commerciaux en mutation rapide. Chez PwC Canada, nous adorons rapprocher les perspectives et les capacités pour aider nos clients à s'adapter, à se différencier et à apporter de la valeur ajoutée » a déclaré Kishan Dial, partenaire, Services d'assurance des risques chez PwC Canada. « Les solutions SaaS avancées de Diligent permettront aux entreprises de gérer leurs objectifs d'ESG, de gouvernance, de risque et de conformité et de gagner en résilience ».

« Vervantis est plus que ravie de faire équipe avec Diligent et d'offrir à ses clients son logiciel leader de reporting et de conformité ESG » a déclaré Dan Moat, président de Vervantis. « Diligent s'intègre à merveille à notre suite de solutions de validation des factures d'énergie et de services publics et procure aux entreprises une réponse simple à un environnement de conformité dont la complexité va croissante ».

À propos de Diligent

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne, fournissant des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. La société procure à plus d'un million d'utilisateurs et 700 000 membres de conseils d'administration une vision globale des pratiques de GRC de leur entreprise pour que ceux-ci puissent prendre de meilleures décisions, plus prestement. Quel que soit le défi à relever. Plus d'informations : diligent.com.

Retrouvez Diligent sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.