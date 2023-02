Wejo élargit la couverture de son parc automobile avec l'appui d'un OEM allemand de premier plan

MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), chef de file mondial des solutions cloud et logicielles Smart Mobility for Good™ pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de collaboration élargi avec Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH. Cette collaboration permettra à Wejo de fournir des services personnalisés de données de véhicules connectés aux véhicules participants du parc automobile reliés au nuage dans l'Union européenne. Les données reçues par Wejo proviendront des véhicules participants de la flotte Mercedes-Benz pour être ensuite traitées via la plateforme ADEPT de Wejo. Ces données permettront aux sociétés de services de gestion des véhicules (FMS) ainsi qu'aux prestataires de services télématiques (TSP) d'utiliser des données provenant directement de matériel OEM embarqué pour soutenir les services de la flotte sans recours au marché secondaire.

La collaboration et l'intégration de Wejo à Mercedes-Benz Connectivity Services constitue un jalon majeur de l'entrée de Wejo sur le marché de la gestion du parc automobile estimé à 38 milliards d'USD d'ici 2024. Wejo occupe une position unique lui permettant d'apporter les données du parc automobile de plusieurs OEM à partir d'une source unique aux sociétés de services de gestion des véhicules (FMS) et prestataires de services télématiques (TSP) dont les clients possèdent principalement un parc automobile OEM. En outre, la fourniture de données OEM directes sans recours au marché secondaire donne accès à des banques de données plus larges, réduisant ainsi les temps d'immobilisation du parc, tout en éliminant les installations de matériel et la nécessité de gestion des SIM.

"Avec Mercedes-Benz Connectivity Services, nous sommes en mesure de fournir aux prestataires de services télématiques et aux sociétés de services de gestion des véhicules davantage de conseils de gestion du parc automobile, améliorés et axés sur les données, destinés à leurs clients, tout en les aidant à améliorer la sécurité et à gagner en efficacité sur les routes," a affirmé Benoit Joly, directeur commercial chez Wejo. "Ensemble, nous envisageons d'aider les clients à intégrer les données de leur flotte aux processus commerciaux centraux et à en dégager des données exploitables et ainsi améliorer les résultats commerciaux," a-t-il ajouté.

Les données recueillies par Wejo auprès des véhicules du parc Mercedes-Benz fournissent aux prestataires de services télématiques et aux sociétés de services de gestion des véhicules les aperçus requis pour étayer les opérations, y compris les emplacements géographiques, les informations relatives au carburant, le kilométrage et la vitesse, ainsi que la pression des pneus. Wejo aura accès aux informations sur le comportement du conducteur comprenant les données nécessaires pour promouvoir une conduite sans risque. Les données relatives à au parc automobile de Mercedes-Benz ne sont partagées qu'à la demande expresse et sur les instructions des clients de Mercedes-Benz qui ont expressément convenu de les partager avec Wejo, et conformément à la réglementation en matière de protection des données. Wejo ADEPT répond en outre aux normes les plus élevées en matière de maintien de la sécurité des données de sa clientèle.

"Nos clients souhaitent regrouper en un lieu unique des données les plus précises et les plus directes sur le parc automobile, tout en bénéficiant d'aperçus visant à améliorer la sécurité et l'efficacité de leurs opérations," a déclaré Samuel Vals, responsable des partenariats internationaux chez Optimum. "Nous sommes particulièrement enthousiastes de constater la collaboration instaurée entre Mercedes-Benz Connectivity Services et Wejo pour fournir des informations OEM exploitables et directes relatives aux véhicules Mercedes-Benz et sommes impatients de collaborer avec Wejo dans le cadre d'autres intégrations," a-t-il poursuivi.

En tirant parti de la performance des conducteurs, les clients de Wejo seront en mesure d'identifier les opportunités d'amélioration et de formation, permettant ultimement aux propriétaires de véhicules de jouir d'une tranquillité d'esprit, sachant qu'ils exploitent des données pour le bien de leur parc et de leurs conducteurs, tout en protégeant leurs investissements et en réduisant leur risque d'être tenus responsables.

À propos de Wejo

Wejo Group Limited est un chef de file mondial de l'analyse nuagique et logicielle pour les véhicules connectés, électriques et autonomes, qui révolutionne la manière dont nous vivons, travaillons et voyageons en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. Wejo œuvre en faveur d’une mobilité plus intelligente en organisant des trillions de points de données provenant de 20,8 millions de véhicules, dont 13,9 millions étaient actifs sur la plateforme de transmission des données en temps quasi-réel, et plus de 94,6 milliards de trajets effectués dans le monde entier au 31 décembre 2022, par différentes marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données à grande échelle. Wejo collabore avec des entreprises et des organisations partageant les mêmes valeurs pour transformer ces données en informations précieuses et utiles pour les consommateurs. En fournissant des données, des informations et des connaissances plus complètes et fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondé en 2014, Wejo possède des bureaux à Manchester, au Royaume-Uni, et dans les régions du monde où l’entreprise évolue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wejo.com ou contactez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Instagram.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des "déclarations prospectives" selon le sens des dispositions d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.wejo.com/forward-looking-statements

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.