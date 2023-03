Stern Pinball與「幽浮一族」宣佈推出新的搖滾彈珠台

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Stern Pinball, Inc.推出新的彈珠台產品線,以慶祝與2021年榮登「搖滾名人堂」(Rock and Roll Hall of Fame)的幽浮一族(Foo Fighters)搖滾樂團的合作關係。該產品線由公司與幽浮一族聯手打造。幽浮一族彈珠台將推出專業版、豪華版和限量版(LE)。

幽浮一族於1995年首次發行其經典的同名專輯,並從此登上世界舞臺。在隨後的演藝生涯中,該樂團共發行了10張錄音室專輯,全球銷售量超過3,200萬張,並贏得15座葛萊美獎,是首個MTV「全球偶像」(Global Icon)獎得主,並於2021年進駐搖滾名人堂。作為全球體育館、競技場和音樂巡迴演出的熱門樂團,其音樂將很快以彈珠台遊戲的形式,響徹遊戲室和娛樂場館。

Stern的幽浮一族彈珠台將為玩家帶來幽浮一族樂團音樂會體驗,玩家在沉浸於精彩的彈珠台冒險時將尊享該樂團豐富曲庫中15首代表性歌曲,包括《All My Life》、《Best of You》、《Breakout》、《Everlong》、《Holding Poison》、《I’ll Stick Around》、《Learn to Fly》、《Monkey Wrench》、《My Hero》、《Run》、《Something from Nothing》、《The Pretender》《This is a Call》、《Times Like These》和《Walk》。

為打造幽浮一族彈珠台,Stern投入了兩年多的時間,並在此期間汲取了樂團成員Dave Grohl、Nate Mendel、Pat Smear、Chris Shiflett、Rami Jaffee以及已故知名成員Taylor Hawkins所提出的創意。該機器是附有頂架的彈珠台,並且具有更多特色。公司開發了一整套全新場景,配備令人歎為觀止的手繪藝術和訂製動畫,包括虛構劇集《Foo Fighters Saturday Morning Action Time!》,講述樂團如何拯救搖滾樂和整個世界的故事。歡迎加入幽浮一族的拯救行動,對抗惡魔、神秘的外星人Overlord及其機器人軍隊。搜索51區上部戰場,強行突擊並發起彈珠大戰。跳進戰車,開啟正義使命之旅,拯救人類免於毀滅,並散播搖滾至上的理念!

幽浮一族彈珠台配備了Stern屢獲殊榮的Insider Connected™系統,讓玩家能夠以多種方式與遊戲和全球玩家網路互動。借助Insider Connected,玩家可追蹤遊戲進展,賺取新的遊戲特定成就,與玩家社群互動,並參與促銷活動和挑戰任務。Insider Connected還提供營運商專用工具組,可透過場館排行榜(Location Leaderboards)提升場館內彈珠台體驗頻率,打造玩家忠誠度,分析成績,遠端調整及維護機器。可造訪insider.sternpinball.com/註冊Insider Connected。

收藏價值超高的限量版包含Expression Lighting System™,全球限量發售1,000台。借助96個智慧三原色LED燈,Expression Lighting System支援全色譜控制。該裝置內嵌於機器主體兩側,可提供不同色彩主題的全檯面照明。整合式檯面照明系統可根據每一首歌曲動態量身打造燈光秀,還能與遊戲內容動態呼應。限量版還將包含受Rock-Battle啟發的專屬全彩鏡面玻璃背板,專屬全彩高解析度反光箔貼花機殼藝術圖、訂製的高光澤Overlord綠色粉末塗層彈珠台裝甲、訂製的設計師簽名底拱、專屬內部藝術擋板、升級的音訊系統、低反射彈珠台表面玻璃、振動馬達、帶序號的標牌,以及帶有Stern董事長Gary Stern以及總裁兼執行長Seth Davis簽名的正品證書。

總裁兼執行長Seth Davis表示:「我們與幽浮一族合作,打造出全新彈珠宇宙,並搭配了熱情澎湃的背景音樂。獨特、快節奏、流暢的遊戲設計所具有的動感,加上無與倫比的燈光秀和驚豔的手繪藝術作品,為玩家帶來了終極遊戲體驗。」

在3月10-12日於德州奧斯汀The Pershing舉行的美國南方音樂節的The House of Internet舞會上,Stern Pinball將舉行特別發佈會,屆時新的幽浮一族彈珠台將首次亮相,並供玩家體驗。

定價和銷售:

製造商建議零售價(MSRP)*:

*針對美國終端用戶的建議零售價,不含加值稅、消費稅、銷售稅、關稅或其他稅費。

專業版: 6,999美元 豪華版: 9,699美元 限量版: 12,999美元

幽浮一族彈珠台和配件現已透過全球Stern Pinball 授權經銷商發售。

關於Insider Connected

Insider Connected是綜合性科技倡議,目標是連接Stern彈珠台網路。該平臺旨在提升和延伸玩家在家庭和商業環境遊戲中的互動。它還為彈珠台專業營運商提供強大的工具組,用於推動場館彈珠台體驗頻率,建立玩家忠誠度,分析戰績,遠端調整及維護機器。

可在insider.sternpinball.com註冊Insider Connected。玩家還可掃描機器上的註冊二維條碼來註冊互連遊戲。註冊之後,玩家便獲得專屬二維條碼,可在全球任何地方的任何互連Stern彈珠台上用以識別身分。玩家掃描登入機器之後,便可追蹤進度,賺取新遊戲特定成就,與玩家社群互動,並參與促銷和挑戰任務。

Stern Pinball, Inc.總裁兼執行長Seth Davis表示:「Insider Connected將顛覆玩家與彈珠台互動的方式。業者將受益於能夠促進重複遊戲、幫助遠端維護遊戲的新工具,而玩家則可以贏取特別的娛樂場館徽章。」

關於Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc致力於打造具有吸引力的娛樂遊戲,透過有趣、創新、科技先進的彈珠台遊戲和體驗,激發玩家對遊戲的終身熱愛,點燃遊戲熱情,建立友誼,並與各地玩家互連。公司總部距離北美中心芝加哥歐海爾國際機場僅有數分鐘距離。公司致力於創建、設計、建造、製造、行銷和銷售全線有著先進科技的實體頂端附件和數位彈珠遊戲、零件、附件和商品,並為全球數位、消費者、商業和企業市場提供服務。

Stern Pinball近期發佈的遊戲涵蓋《007》(James Bond)、《Rush》、《哥吉拉》(Godzilla)、《曼達洛人》(The Mandalorian)、《齊柏林飛船》(Led Zeppelin)、《復仇者聯盟3:無限戰爭》(Avengers: Infinity Quest)、《忍者龜》(Teenage Mutant Ninja Turtles)、《怪奇物語》(Stranger Things)、《Elvira’s House of Horrors》、《侏羅紀公園》(Jurassic Park)、《黑騎士:復仇之劍》(Black Knight: Sword of Rage)、《怪胎一族》(The Munsters)、《披頭四》(The Beatles)、《死侍》(Deadpool)、《Iron Maiden 》、《星際異攻隊》(Guardians of the Galaxy)、《星際大戰》(Star Wars)、《Aerosmith 》、《魔鬼剋星》(Ghostbusters)、《KISS》、《Metallica 》、《權力遊戲》(Game of Thrones)、《陰屍路》(The Walking Dead)、《星艦迷航記》(Star Trek)、《AC/DC》、《蝙蝠俠》(Batman)和《蜘蛛人》(Spider-Man)等作品。Stern Pinball遊戲有著廣泛的玩家群體,從參加全球高獎金競賽的職業彈珠玩家,到首次發現銀色小球魅力的新手玩家。如有意體驗遊戲樂趣並瞭解更多資訊,請造訪www.sternpinball.com。

所有商標和產品名稱均為其各自公司的財產。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。