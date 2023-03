Stern Pinball携手喷火战机乐队发布新摇滚弹球机

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Stern Pinball, Inc.发布了新弹球机产品线,以庆祝与2021年荣登“摇滚名人堂”(Rock and Roll Hall of Fame)的喷火战机乐队(Foo Fighters)的合作关系。该产品线由公司与喷火战机乐队联手打造。喷火战机乐队弹球机将推出专业版、豪华版和限量版(LE)。

喷火战机乐队于1995年首次发行其经典的同名专辑,并从此登上世界舞台。在随后的演艺生涯中,乐队共发布了10张录音室专辑,全球销量超过3,200万张,并赢得了15座格莱美奖,是首个MTV“全球偶像”(Global Icon)奖得主,并于2021年进驻摇滚名人堂。作为全球体育馆、竞技场和音乐巡回演出的热门乐队,其音乐将很快以弹球游戏的形式,响彻游戏室和娱乐场馆。

Stern的喷火战机乐队弹球机将为玩家奉上喷火战机乐队音乐会体验,玩家在沉浸于精彩的弹珠球冒险时将尊享该乐队丰富曲库中15首代表性歌曲,包括《All My Life》、《Best of You》、《Breakout》、《Everlong》、《Holding Poison》、《I’ll Stick Around》、《Learn to Fly》、《Monkey Wrench》、《My Hero》、《Run》、《Something from Nothing》、《The Pretender》《This is a Call》、《Times Like These》和《Walk》。

为打造喷火战机乐队弹球机,Stern投入了两年多的时间,并在此期间吸取了乐队成员Dave Grohl、Nate Mendel、Pat Smear、Chris Shiflett、Rami Jaffee以及已故知名成员Taylor Hawkins所提出的创意。该机器是一款附有顶架的弹球机,但其特色远不止于此。公司开发了一整套全新场景,配备了令人叹为观止的手绘艺术和定制动画,包括虚构剧集《Foo Fighters Saturday Morning Action Time!》,讲述了乐队如何拯救摇滚乐和整个世界的故事。敬请加入喷火战机乐队的拯救行动,对抗恶魔、神秘的外星人Overlord及其机器人军队。搜索51区上部战场,强行突击并发起弹球大战。跳进战车,开启正义使命之旅,拯救人类免于毁灭,并播撒摇滚至上的理念!

喷火战机乐队弹球机配备了Stern屡获殊荣的Insider Connected™系统,让玩家能够以多种方式与游戏和全球玩家网络互动。借助Insider Connected,玩家可跟踪游戏进展,赚取新的游戏特定成就,与玩家社区互动,并参与促销活动和挑战任务。Insider Connected还提供运营商专用工具组,可通过场馆排行榜(Location Leaderboards)提升场馆内弹球机体验频率,打造玩家忠诚度,分析成绩,远程调整及维护机器。可访问insider.sternpinball.com/注册Insider Connected。

收藏价值超高的限量版包含Expression Lighting System™,全球限量发售1,000套。借助96个智能三原色LED灯,Expression Lighting System可实现全色谱控制。该装置内嵌于机器主体两侧,可提供不同色彩主题的全台面照明。一体化台面照明系统可根据每一首歌曲量身定制灯光秀,还能与游戏内容动态呼应。限量版还将配备含受Rock-Battle启发的专属全彩镜面玻璃背板,专属全彩高分辨率反光箔贴花机壳艺术图、定制的高光泽Overlord绿色粉末涂层弹球装甲、定制设计师签名底拱、专属内部艺术挡板、升级的音响系统、低反射弹球台面玻璃、振动马达、带序列号的标牌,以及带有Stern董事长Gary Stern以及总裁兼首席执行官Seth Davis签名的正品证书。

总裁兼首席执行官Seth Davis表示:“我们与喷火战机乐队合作,打造出全新弹球宇宙,并搭配了激情澎湃的背景音乐。独特、快节奏、流畅的游戏设计所具有的动感,加上无与伦比的灯光秀和惊艳的手绘艺术作品,为玩家带来了终极游戏体验。”

在3月10-12日于德州奥斯汀The Pershing举行的西南偏南(SXSW)音乐节的The House of Internet舞会上,Stern Pinball将举行特别发布会,届时新喷火战机乐队弹球机将首次亮相,并供玩家体验。

定价和销售:

制造商建议零售价(MSRP)*:

*针对美国终端用户的建议零售价,不含增值税、消费税、销售税、关税或其他税费。

专业版: 6,999美元 豪华版: 9,699美元 限量版: 12,999美元

喷火战机乐队弹球机和配件现以通过全球Stern Pinball 授权经销商发售。

关于Insider Connected

Insider Connected是一个综合性技术倡议,目标是连接Stern弹球机网络。该平台旨在提升和延伸玩家在家庭和商业环境游戏中的互动。它还向弹球机专业运营商提供了强大的工具组,用于推动场馆弹球机体验频率,打造玩家忠诚度,分析战绩,远程调整及维护机器。

可登陆insider.sternpinball.com注册Insider Connected。玩家还可通过扫描机器的注册二维码来注册互连游戏。注册之后,玩家便获得专属二维码,其身份可在全球任何地方的任何互连Stern弹球机上得到识别。玩家扫描登录机器之后,便可跟踪进度,赚取新游戏特定成就,与玩家社区互动,并参与促销和挑战任务。

Stern Pinball, Inc.总裁兼首席执行官Seth Davis表示:“Insider Connected将颠覆玩家与弹球机互动的方式。运营方将受益于能够促进重复游戏、帮助远程维护游戏的新工具,而玩家则可以赢取特别娱乐场馆徽章。”

关于Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc致力于打造具有吸引力的娱乐游戏,通过有趣、创新、技术先进的弹球游戏和体验,激发玩家对游戏的终身热爱,点燃游戏激情,建立友谊,并与各地玩家互连。公司总部距离北美中心芝加哥欧海尔国际机场仅有数分钟距离。公司致力于构建、设计、建造、制造、营销和销售全线有着先进技术的实体顶端附件和数字弹珠游戏、零部件、附件和商品,并为全球数字、消费者、商业和企业市场提供服务。

Stern Pinball近期发布的游戏涵盖《007》(James Bond)、《极速风流》(Rush)、《哥斯拉》(Godzilla)、《曼达洛人》(The Mandalorian)、《齐柏林飞船》(Led Zeppelin)、《复仇者联盟3:无限战争》(Avengers: Infinity Quest)、《忍者神龟》(Teenage Mutant Ninja Turtles)、《怪奇物语》(Stranger Things)、《Elvira’s House of Horrors》、《侏罗纪公园》(Jurassic Park)、《黑骑士:复仇之剑》(Black Knight: Sword of Rage)、《斯芒特一家》(The Munsters)、《披头士》(The Beatles)、《死侍》(Deadpool)、《Iron Maiden》、《银河护卫队》(Guardians of the Galaxy)、《星球大战》(Star Wars)、《Aerosmith》、《捉鬼敢死队》(Ghostbusters)、《KISS》、《Metallica》、《权力的游戏》(Game of Thrones)、《行尸走肉》(The Walking Dead)、《星际迷航》(Star Trek)、《AC/DC》、《蝙蝠侠》(Batman)和《蜘蛛人》(Spider-Man)等作品。Stern Pinball游戏有着广泛的玩家群体,从参加全球高奖金竞赛的职业弹珠玩家,到首次发现银色小球魅力的新手玩家。如有意体验游戏乐趣并了解更多信息,请访问www.sternpinball.com。

所有商标和产品名称均为其各自公司的财产。

