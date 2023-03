Foo Fighters e Stern Pinball anunciam novas máquinas de pinball de Rock and Roll

Stern Pinball announces the new Foo Fighters pinball game!

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. lança uma nova linha de máquinas de pinball com comemoração, criada em cooperação com os homenageados do Rock and Roll Hall of Fame classe de 2021, os Foo Fighters. As máquinas de pinball Foo Fighters estão disponíveis nos modelos Pro, Premium, e Edição Limitada (LE).

Os Foo Fighters se apresentaram internacionalmente pela primeira vez em 1995 com seu álbum clássico autointitulado. Ao longo de sua carreira, a banda lançou 10 álbuns de estúdio, vendeu mais de 32 milhões de discos ao redor do mundo, ganhou 15 Prêmios Grammy, recebeu o primeiro prêmio “Ícone Global” da MTV, e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2021. Um dos maiores destaques em circuitos de estádios, arenas e festivais, sua música estará em breve inundando salas de jogos e de locais de diversões na forma de pinball.

As máquinas Foo Fighters da Stern trazem para perto a experiência de shows dos Foo Fighters, pois os jogadores mergulham numa aventura que apresenta 15 músicas icônicas do grande repertório da banda, que inclui All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These, e Walk.

Mais de dois anos de preparação e com contribuições criativas de Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, e do recém-falecido, o grande Taylor Hawkins, o Foo Fighters da Stern é uma máquina de pinball de excelente qualidade — e muito muito mais. Um universo totalmente novo foi desenvolvido com arte de cair o queixo desenhada manualmente e animações personalizadas, incluindo “Foo Fighters Saturday Morning Action Time!”— uma série de ficção para TV com uma crônica sobre a missão da banda para salvar o e rock and roll… E O MUNDO! Junte-se aos Foo Fighters nessa missão de resgate para acabar com Overlord, o alienígena mau e misterioso, e com o seu exército de robôs. Vasculhe o campo de jogos Área 51 para invadir e liberar o caos do pinball. Entre na van para uma missão de justiça para salvar a humanidade da extinção e deixar o rock governar!

As máquinas de pinball Foo Fighters incorporam o premiado sistema Insider Connected™ da Stern, que permite aos jogadores interagirem com o jogo e com uma rede global de jogadores, das mais variadas formas. Por meio do Insider Connected, os jogadores podem rastrear o progresso, conquistar realizações específicas de um jogo, e participar das promoções e dos Missões Desafiadoras. O Insider Connected também oferece ao operador um conjunto de ferramentas para impulsionar o jogo no local por meio de Placares de Líderes de Locais, desenvolver a fidelidade do jogador, analisar o desempenho, fazer ajustes remotamente, e dar mantenção nas máquinas. O registro para o Insider Connected está disponível em insider.sternpinball.com/.

Limitado a 1.000 máquinas ao redor do mundo, a Edição Limitada altamente colecionável inclui o Expression Lighting System™. Com 96 LEDs RGB inteligentes, o Expression Lighting System possibilita o controle do espectro de cores. Posicionados em portas embutidas recortadas nas laterais da cabine para proporcinar iluminação total do campo de jogo, esse sistema de iluminação temático e integrado é sincronizado para proporcionar um show de luzes personalizado, especificamente concebido para cada música e responde dinamicamente a eventos de jogos. A versão LE também inclui um vidro de fundo espelhado exclusivo, todo colorido, inspirado em Rock-Battle, e um trabalho artístico exclusivo na cabine com adesivo refletivo, todo colorido, de alta definição, uma armadura de pinball personalizada do Overlord revestida com pó verde de alto brilho, um arco inferior personalizado, autografado por designer, lâminas artísticas internas exclusivas, um sistema de áudio aprimorado, vidro antirreflexo do campo de jogo de pinball, motor agitador, uma placa numerada sequencialmente, e um Certificado de Autenticidade assinado por Gary Stern, presidente, e por Seth Davis, presidente e CEO da Stern.

“Em parceria com os Foo Fighters, criamos um universo de pinball totalmente novo com uma música incrível de fundo. A energia desse design de jogo exclusivo, rápido e fluido, coreografado com um espetacular show de luzes e delumbrante trabalho artístico criou uma experiência de jogos perfeita”, disse Seth Davis, presidente e CEO. “Conecte-se hoje mesmo e torne-se um herói.”

As novas máquinas de pinball Foo Fighters serão exibidas e estarão disponíveis para jogar em um evento especial de lançamento de estreia na festa The House of Internet durante a SXSW, de 10 a 12 de março, no The Pershing em Austin, Texas.

Preços e Disponibilidade:

Preço de varejo sugerido pelo fabricante (“MSRP”)*:

*MSRP para vendas a usuários finais nos EUA, sem VAT, GST, imposto sobre vendas, taxas ou otutros impostos.

Edição Pro: USD 6.999 Edição Premium: USDS 9.699 Edição Limitada: USD 12.999

As máquinas de pinball Foo Fighters e acessórios estão disponíveis em distribuidores e revendedores da Stern Pinball em todo o mundo.

Sobre o Insider Connected

O Insider Connected é uma iniciativa tecnológica completa para conectar o universo de máquinas de pinball da Stern. A plataforma foi projetada para melhorar e aumentar o envolvimento do jogador com os jogos, seja em ambientes residenciais ou comerciais. Ele também apresenta aos operadores profissionais da máquina de pinball um conjunto robusto de ferramentas para impulsionar jogos no local, desenvolver a fidelidade do jogador, analisar o desempenho, fazer ajustes remotamente, e dar manutenção nas máquinas.

O registro para o Insider Connected está disponível em insider.sternpinball.com. Os jogadores podem também se registrar em um jogo conectado, fazendo a leitura do código QR do registro na máquina. Depois que o jogador se registra, ele recebe um Código QR exclusivo que pode ser utilizado para identificar esse jogador em qualquer máquina de pinball Stern em qualquer local no mundo. Quando um jogador faz a leitura na máquina, ele pode rastrear o progresso, obter novas realizações específicas de jogo, envolver-se com a comunidade de jogadores, e participar de promoções e de Missões Desafiadoras.

"O Insider Connected está transformando a maneira como os jogadores interagem com máquinas de pinball. Os operadores estão aproveitando as novas ferramentas que impulsionam a repetição de jogos e ajudam a dar manutenção nos jogos remotamente, enquanto os jogadores podem obter crachás especiais de localização de diversões", disse Seth Davis, presidente e CEO da Stern Pinball, Inc.

Sobre a Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. cria diversões atraentes que inspiram um amos eterno por jogos, desperta paixões, formam amizades, e conectam as pessoas em todos os lugares por meio da diversão, inovação, jogos de pinball tecnologiocamente avançados, e experiências. Sediada a minutos do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, na parte central da América do Norte, a empresa cria, projeta, calcula, fabrica, comercializa e distribui uma linha completa de jogos, peças, acessórios e comercialização de pinball terrestres e digitais tecnologicamente avançados. Stern Pinball atende a mercados digitais, de consumidores, comerciais e corporativos ao redor do mundo.

Títulos recentes da Stern Pinball incluem James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira’s House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman, and Spider-Man. Um grande número de jogadores curte os jogos da Stern Pinball, desde jogadores de pinball profissionais que competem com altas apostas ao redor do mundo até jogadores novatos que estão descobrindo o fascínio da bala de prata pela primeira vez. Para se divertir e saber mais, acesse www.sternpinball.com.

Todas as marcar comerciais e nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.