Foo Fighters i Stern Pinball ogłaszają premierę nowych flipperów w stylu rock and rolla

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. wprowadza nową linię flipperów stworzonych we współpracy z włączonym do Rock and Roll Hall of Fame w 2021 r. zespołem Foo Fighters, mając na celu uhonorowanie twórczości muzyków. Flippery Foo Fighters są dostępne w wersjach Pro, Premium oraz Limited Edition (LE).

Foo Fighters zadebiutował na światowej scenie muzycznej w 1995 roku, wydając pierwszą płytę zatytułowaną po prostu nazwą zespołu. Na przestrzeni muzycznej kariery zespół wydał 10 albumów studyjnych, sprzedał ponad 32 mln płyt na całym świecie, zdobył 15 nagród Grammy, był laureatem pierwszej nagrody MTV „Global Icon”, a w 2021 r. został przyjęty do muzeum Rock and Roll Hall of Fame. Jako jedna z największych gwiazd globalnych stadionów, hal i festiwali, ich muzyka wkrótce zagości w salonach gier i lokalach rozrywkowych w formie flipperów.

Flippery Foo Fighters stworzone przez Stern zapewnią możliwość zanurzenia się w koncertowe doświadczenie muzyki Foo Fighters w ramach niezapomnianej przygody z flipperami przy akompaniamencie 15 kultowych piosenek z obszernego katalogu utworów zespołu, w tym All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These oraz Walk.

Zrodzone z ponad dwuletnich wysiłków we współpracy kreatywnej z członkami zespołu, Dave'em Grohlem, Nate'em Mendelem, Patem Smearem, Chrisem Shiflettem, Ramim Jaffee'em oraz znakomitym, nieżyjącym już Taylorem Hawkinsem, flipper Foo Fighters stworzony przez Stern jest prawdziwie wyjątkowym urządzeniem z górnej półki. Opracowano w nim całkowicie nowy świat zaprezentowany za pomocą imponującej, ręcznie sporządzonej szaty graficznej i spersonalizowanych animacji, w tym „Foo Fighters Saturday Morning Action Time!” — fabularnego serialu telewizyjnego stanowiącego kronikę wysiłków zespołu na rzecz ocalenia rock and rolla… I CAŁEGO ŚWIATA! Dołącz do misji ratunkowej Foo Fighters i pokonaj nikczemnego, tajemniczego kosmitę Overlorda wraz z armią botów. Przeszukaj górną część planszy Area 51, aby wywołać nieokiełznany flipperowy chaos. Wskocz do busa i wyrusz w szlachetną trasę, aby ocalić ludzkość od zagłady i pozwól, aby światem zawładnął rock and roll!

Flippery Foo Fighters zawierają nagradzany system Insider Connected™ firmy Stern, umożliwiający interakcję graczy z grą oraz globalną siecią graczy na wiele sposobów. Za pomocą Insider Connected gracze mogą śledzić postępy w grze, zdobywać nowe osiągnięcia dostępne w ramach określonych rozgrywek, komunikować się ze społecznością graczy i brać udział w promocjach i misjach pełnych wyzwań. Insider Connected zapewnia również zestaw narzędzi przeznaczony dla operatorów, który stymuluje rozgrywki na szczeblu lokalnym za pomocą tablic liderów lokalnych, wspiera lojalność graczy, umożliwia analizowanie wydajności, zdalne wprowadzanie zmian oraz konserwację urządzeń. Rejestracji w Insider Connected można dokonać na stronie insider.sternpinball.com/.

Ograniczona do 1000 urządzeń na całym świecie kolekcjonerska wersja Limited Edition obejmuje Expression Lighting System™. Wyposażony w 96 inteligentnych diod LED RGB, Expression Lighting System umożliwia pełnokolorowe sterowanie grą. Umieszczony w kieszeniach wyciętych po bokach kasety w celu zapewnienia kolorowego oświetlenia pełnej planszy, ten zintegrowany system oświetlenia jest zsynchronizowany z serią spersonalizowanych pokazów świetlnych specjalnie zaprojektowanych dla każdej odtwarzanej piosenki i dynamicznie reagujących na zdarzenia w grze. Wersja LE obejmuje również ekskluzywne tylne wielobarwne przeszkolenie inspirowane Rock Battle, ekskluzywną pełnokolorową i powleczoną odblaskową folią kasetę ozdobioną grafiką w pełnej rozdzielczości, spersonalizowaną malowaną proszkowo obudowę flippera Overlord w kolorze zielonym, spersonalizowany i opatrzony designerskimi autografami łuk dolny, ekskluzywne zdobione łopatki wewnętrzne, zmodernizowany system dźwiękowy, antyrefleksyjne przeszklenie planszy, silnik miksera, sekwencyjnie ponumerowaną blaszkę oraz certyfikat autentyczności podpisany przez prezesa firmy Stern, Gary'ego Sterna, oraz prezesa i dyrektora generalnego, Setha Davisa.

– Partnerstwo z Foo Fighters umożliwiło nam stworzenie całkowicie nowego flipperowego świata z niesamowitą muzyką w tle. Energia płynąca z tego wyjątkowego, dynamicznego i płynnego designu gry współgrającego ze spektakularnymi pokazami świateł i imponującą, ręcznie wykonaną szatą graficzną zapewnia doświadczenie gamingowe klasy premium – powiedział Seth Davis, prezes i dyrektor generalny firmy. – Dołącz już dziś i zostań bohaterem.

Nowe flippery Foo Fighters będzie można zobaczyć i wypróbować na specjalnej premierze podczas imprezy The House of Internet w ramach wydarzenia SXSW w dniach od 10 do 12 marca w The Pershing w mieście Austin (Teksas).

Cennik i dostępność:

Sugerowana przez producenta cena detaliczna*:

*Sugerowana przez producenta cena detaliczna dla użytkowników końcowych z USA przed naliczeniem podatku VAT, podatku od towarów i usług, podatku od sprzedaży, ceł ani wszelkich innych podatków.

Wersja Pro: 6 999 USD Wersja Premium: 9 699 USD Wersja Limited Edition: 12 999 USD

Flippery i akcesoria Foo Fighters są teraz dostępne u autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców Stern Pinabll na całym świecie.

Informacje o Insider Connected

Insider Connected to kompleksowa inicjatywa technologiczna mająca na celu zapewnienie łączności w ramach świata flipperów firmy Stern. Platforma została zaprojektowana w celu zwiększenia i wsparcia zaangażowania graczy za pomocą gier rozgrywanych zarówno w domach, jak i w lokalach komercyjnych. Zapewnia również profesjonalnym operatorom flipperów zestaw narzędzi stymulujących rozgrywki na szczeblu lokalnym, wspierających lojalność graczy, umożliwiających analizowanie wydajności, zdalne wprowadzanie zmian oraz konserwację urządzeń.

Rejestracja w Insider Connected jest możliwa pod adresem: insider.sternpinball.com. Gracze mogą również dokonać rejestracji w ramach połączonej gry, skanując kod QR służący do rejestracji, znajdujący się na urządzeniu. Po dokonaniu rejestracji gracz otrzymuje unikatowy kod QR, który można wykorzystać w celu identyfikacji w dowolnym połączonym flipperze marki Stern w każdym miejscu na świecie. Gdy gracz zeskanuje kod w urządzeniu, zyska możliwość śledzenia postępów w grze, zdobywania nowych osiągnięć dostępnych w ramach określonych rozgrywek, komunikowania się ze społecznością graczy i udziału w promocjach i misjach pełnych wyzwań.

– Insider Connected przekształca sposób interakcji graczy z flipperami. Operatorzy zyskują nowe narzędzia stymulujące ponowne rozgrywki i pomocne w zdalnej konserwacji urządzeń, podczas gdy gracze zyskują możliwość zdobywania specjalnych odznak lokalnych – powiedział Seth Davis, prezes i dyrektor generalny Stern Pinball, Inc.

Informacje o Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. opracowuje atrakcyjne formy rozrywki, inspirujące wieloletnie zamiłowanie do gier, wzbudzające pasję, utrwalające przyjaźnie i łączące ludzi na całym świecie za pomocą angażujących, innowacyjnych, technologicznie zaawansowanych flipperów i doświadczeń. Z siedzibą położoną zaledwie kilka minut od międzynarodowego portu lotniczego Chicago O'Hare w sercu Ameryki Północnej, firma tworzy, projektuje, opracowuje, produkuje, sprzedaje i dystrybuuje pełną gamę technologicznie zaawansowanych flipperów fizycznych i elektronicznych, jak również części, akcesoria i gadżety promocyjne. Stern Pinball obsługuje rynki cyfrowe, konsumenckie, komercyjne i korporacyjne na całym świecie.

Do ostatnio wydanych przez Stern Pinball gier należą: James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira’s House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman i Spider-Man. Gry Stern Pinball mają szerokie grono miłośników, począwszy od profesjonalnych graczy flipperów, konkurujących w zaawansowanych turniejach na całym świecie, po debiutantów dopiero odkrywających uroki gier rozgrywanych za pomocą srebrnej kulki. Aby dołączyć do zabawy i dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.sternpinball.com.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy produktów stanowią własność odpowiednich przedsiębiorstw.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.