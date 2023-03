Skupina Foo Fighters a společnost Stern Pinball oznamují nové rokenrolové pinballové automaty

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Společnost Stern Pinball, Inc. uvádí na trh novou řadu pinballových automatů oslavujících skupinu Foo Fighters uvedenou do Rokenrolové síně slávy v roce 2021 a vytvořenou ve spolupráci s ní. Pinballové automaty Foo Fighters jsou k dispozici ve verzích Pro, Premium a Limited Edition (LE).

Skupina Foo Fighters poprvé vstoupila na světovou scénu v roce 1995 svým klasickým debutovým albem se stejnojmenným názvem. Během své kariéry kapela vydala 10 studiových alb, nahromadila po celém světě přes 32 milionů prodaných nosičů, získala 15 cen Grammy, stala se držitelem vůbec první ceny MTV „Global Icon“ a v roce 2021 byla uvedena do Rokenrolové síně slávy. Patří k největším hvězdám na okruzích po stadionech, arénách a festivalech na celém světě a jejich hudba brzy začne v podobě pinballu plnit herny a zábavní podniky.

Automaty společnosti Stern Foo Fighters přináší zážitek z koncertu Foo Fighters do domácího prostředí, protože se hráči stávají součástí impozantního pinballového dobrodružství s 15 kultovními písněmi z rozsáhlého katalogu kapely, mezi něž patří například All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These a Walk.

Více než dva roky připravovaný a vytvářený s tvůrčím přispěním Davea Grohla, Natea Mendela, Pata Smeara, Chrise Shifletta, Ramiho Jaffeeho a zesnulého Taylora Hawkinse, je automat společnosti Stern Foo Fighters špičkovým pinballovým automatem – a ještě mnohem víc. Byl vytvořen celý nový svět s úchvatnou ručně kreslenou grafikou a vlastními animacemi, včetně „Foo Fighters Saturday Morning Action Time!” — fiktivního televizního seriálu, který popisuje snahu kapely zachránit rokenrol... A SVĚT! Připojte se k Foo Fighters na této záchrannou misi, jejímž cílem je zničit zlého, tajemného mimozemského Overlorda a jeho armádu robotů. Prohledejte horní hrací plochu Oblasti 51, vstupte do ní a rozpoutejte pinballový chaos. Naskočte do dodávky a vydejte se na spravedlivou výpravu, abyste zachránili lidstvo před vyhynutím a nadále vládl rock!

Pinballové automaty Foo Fighters jsou vybaveny oceňovaným systémem Insider Connected™ společnosti Stern, který umožňuje hráčům různými způsoby komunikovat s hrou a s celosvětovou sítí hráčů. Prostřednictvím systému Insider Connected mohou hráči sledovat svůj pokrok, získávat nové úspěchy specifické pro danou hru, zapojovat se do komunity hráčů a účastnit se propagačních akcí a soutěžních výzev. Systém Insider Connected poskytuje rovněž sadu nástrojů zaměřenou na provozovatele, která umožňuje řídit hraní v lokalitě prostřednictvím žebříčků lokalit, budovat loajalitu hráčů, analyzovat výkony, provádět na dálku úpravy a údržbu automatů. Registrace do služby Insider Connected je k dispozici na adrese insider.sternpinball.com/.

Limitovaná edice, která je celosvětově omezena na 1 000 strojů, obsahuje sběratelsky vysoce oceňovaný systém Expression Lighting System™. Systém osvětlení „Expression Lighting System“ s 96 červenými, modrými a zelenými inteligentními diodami umožňuje ovládat celé barevné spektrum. Tento integrovaný systém osvětlení hrací plochy, umístěný v kapsách vyříznutých do boků skříně a zajišťující barevné tematické osvětlení celé herní plochy, je synchronizován s vlastními světelnými show speciálně navrženými pro každou skladbu a dynamicky reaguje na průběh hry. Limitovaná verze obsahuje také exkluzivní barevný zrcadlový grafický panel za herní plochou inspirovaný hrou „Rock-Battle“, exkluzivní celobarevné obtisky z reflexní fólie s vysokým rozlišením na skříni, zakázkový vysoce lesklý zelený práškový pinballový ochranný kryt Overlord, vlastní spodní oblouk s autogramem návrháře, exkluzivní vnitřní umělecky provedené lopatky, vylepšený zvukový systém, antireflexní sklo pinballové herní plochy, vibrační motor, posloupně číslovanou plaketu a certifikát pravosti podepsaný předsedou představenstva společnosti Stern Garym Sternem a prezidentem a generálním ředitelem Sethem Davisem.

„Ve spolupráci s Foo Fighters jsme vytvořili zcela nový pinballový svět na pozadí neuvěřitelné hudby. Energie z tohoto jedinečného, rychlého a plynulého herního designu, choreografie s velkolepými světelnými show a ohromující ručně kreslenou grafikou vytvořila dokonalý herní zážitek," řekl Seth Davis, prezident a generální ředitel. "Připojte se ještě dnes a staňte se hrdinou.“

Nové pinballové automaty Foo Fighters budou k vidění a hraní na speciální premiérové akci na party „The House of Internet“ během SXSW od 10. do 12.března v hotelu The Pershing v texaském Austinu.

Ceny a dostupnost:

Doporučená maloobchodní cena výrobce („MSRP“)*:

*MSRP pro prodej koncovým uživatelům v USA, před započtením DPH, GST, daně z prodeje, cla nebo jiných daní.

Pro: 6 999 USD Premium: 9 699 USD Limited: 12 999 USD

Pinballové automaty Foo Fighters a příslušenství jsou nyní k dispozici prostřednictvím autorizovaných distributorů a prodejců společnosti Stern Pinball po celém světě.

O systému Insider Connected

Insider Connected je komplexní technologická iniciativa, která propojuje svět pinballových automatů společnosti Stern. Platforma je navržena tak, aby zlepšila a rozšířila zapojení hráčů do her v domácím i komerčním prostředí. Profesionálním provozovatelům pinballových automatů představuje také rozsáhlou sadu nástrojů, které umožňují řídit hraní v dané lokalitě, budovat loajalitu hráčů, analyzovat výkony, provádět úpravy na dálku a provádět údržbu automatů.

Registrace do systému Insider Connected je k dispozici na adrese insider.sternpinball.com. Hráči se také mohou zaregistrovat v rámci připojené hry naskenováním registračního QR kódu na automatu. Jakmile se hráč zaregistruje, je mu vydán jedinečný QR kód, který lze použít k identifikaci hráče na jakémkoli připojeném pinballovém automatu společnosti Stern kdekoli na světě. Po naskenování na automatu může hráč sledovat svůj pokrok, získávat nové úspěchy specifické pro danou hru, zapojit se do komunity hráčů a účastnit se propagačních akcí a soutěžních výzev.

„Systém Insider Connected mění způsob interakce hráčů s pinballovými automaty. Provozovatelé těží z nových nástrojů, které podporují opakované hraní a pomáhají udržovat hry na dálku, zatímco hráči mohou získávat speciální odznaky zábavních lokalit," řekl Seth Davis, prezident a generální ředitel společnosti Stern Pinball, Inc.

O společnosti Stern Pinball, Inc.

Společnost Stern Pinball, Inc. vytváří atraktivní zábavu, která inspiruje k celoživotní lásce ke hrám, vzbuzuje vášeň, vytváří přátelství a spojuje lidi po celém světě prostřednictvím zábavných, inovativních a technologicky vyspělých pinballových her a zážitků. Společnost sídlí jen několik minut od mezinárodního letiště O'Hare v Chicagu v srdci Severní Ameriky a vytváří, navrhuje, konstruuje, vyrábí, prodává a distribuuje kompletní řadu technologicky vyspělých pozemních a digitálních pinballových her, dílů, příslušenství a zboží. Společnost Stern Pinball poskytuje služby na digitálních, spotřebitelských, komerčních a firemních trzích po celém světě.

Mezi nejnovější tituly společnosti Stern Pinball patří James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira’s House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman a Spider-Man. Hry společnosti Stern Pinball si užívá široká škála hráčů, od profesionálních hráčů pinballu, kteří se účastní soutěží o vysoké peněžní ceny po celém světě, až po začínající hráče, kteří poprvé objevují kouzlo stříbrné kuličky. Chcete-li se připojit k této zábavě a dozvědět se více, navštivte stránku www.sternpinball.com.

