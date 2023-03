Foo Fighters en Stern Pinball kondigen nieuwe Rock and Roll-flipperkasten aan

Stern Pinball announces the new Foo Fighters pinball game!

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. lanceert een nieuwe lijn flipperkasten ter ere van en gemaakt in samenwerking met de Foo Fighters die in 2021 zijn opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. De Foo Fighters-flipperkasten zijn verkrijgbaar in Pro, Premium en Limited Edition (LE)-modellen.

Foo Fighters betrad voor het eerst het wereldtoneel in 1995 met hun klassieke titelloze debuutalbum. In de loop van hun carrière heeft de band 10 studioalbums uitgebracht, meer dan 32 miljoen platen wereldwijd verkocht, 15 Grammy Awards gewonnen, de allereerste MTV 'Global Icon'-award gewonnen, en ze werden in 2021 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Als een van de grootste attracties op de wereldwijde stadion-, arena- en festivalcircuits, zal hun muziek binnenkort gamerooms en entertainmentlocaties gaan vullen in flipperkastvorm.

De Foo Fighters-flipperkasten brengen de Foo Fighters-concertervaring naar huis terwijl spelers worden ondergedompeld in een episch flipperkastavontuur met 15 iconische nummers uit de uitgebreide catalogus van de band, waaronder All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These en Walk.

Meer dan twee jaar in de maak en met creatieve inbreng van de bandleden Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee en wijlen de geweldige Taylor Hawkins, is de Foo Fighters van Stern een flipperkast van de hoogste orde - en nog zoveel meer. Er is een heel nieuw universum ontwikkeld met adembenemende handgetekende illustraties en aangepaste animaties, waaronder 'Foo Fighters Saturday Morning Action Time!' - een fictieve tv-serie over de zoektocht van de band om Rock and Roll... EN DE WERELD te redden! Sluit je aan bij Foo Fighters op deze reddingsmissie om de kwaadaardige, mysterieuze buitenaardse Overlord en zijn leger van bots te dwarsbomen. Doorzoek het bovenste Area 51-speelveld om in te breken en te zorgen voor flipperkastchaos. Spring in het busje voor een rechtvaardig verblijf aan het front om de mensheid te redden van uitsterven en Rock te laten regeren!

Foo Fighters -flipperkasten bevatten het bekroonde Insider Connected™-systeem van Stern, waarmee spelers op verschillende manieren met de game en een wereldwijd netwerk van spelers kunnen communiceren. Via Insider Connected kunnen spelers hun voortgang volgen, nieuwe spelspecifieke prestaties behalen, in contact komen met de spelersgemeenschap en deelnemen aan promoties en Challenge Quests. Insider Connected biedt ook een op de exploitant gerichte toolset om locatiespel te stimuleren via locatieklassementen, spelersloyaliteit op te bouwen, prestaties te analyseren, op afstand aanpassingen te maken en de machines te onderhouden. Registratie voor Insider Connected is beschikbaar op insider.sternpinball.com/.

Gelimiteerd tot 1.000 machines wereldwijd, bevat de zeer verzamelwaardige Limited Edition het Expression Lighting System™. Met 96 intelligente RGB LED's maakt het Expression Lighting System controle over het volledige kleurenspectrum mogelijk. Dit geïntegreerde verlichtingssysteem voor het speelveld is geplaatst in vakken die in de zijkanten van de kast zijn uitgesneden om een volledige speelveldverlichting met een kleurenthema te bieden. Het is gesynchroniseerd met aangepaste lichtshows die speciaal zijn ontworpen voor elk nummer en reageert dynamisch op spelgebeurtenissen. De LE-versie bevat ook een exclusieve door Rock-Battle geïnspireerde full-colour gespiegelde kopruit, exclusieve full-colour high-definition reflecterende folie-stickers op de kast, een op maat gemaakt hoogglans groen gepoedercoat Overlord-flipperkastpantser, een op maat gemaakte, door een ontwerper gesigneerde onderste boog, exclusieve kunstbladen aan de binnenkant, geüpgraded audiosysteem, anti-reflectie flipperkastspeelveldglas, schudmotor, een opeenvolgend genummerd plaatje en een certificaat van authenticiteit ondertekend door Stern-voorzitter Gary Stern en President en CEO Seth Davis.

"In samenwerking met Foo Fighters hebben we een geheel nieuw flipperkastuniversum gecreëerd met ongelooflijke muziek als achtergrond. De energie van dit unieke, snelle en vloeiende spelontwerp, gechoreografeerd met spectaculaire lichtshows en verbluffende handgetekende illustraties, heeft de ultieme game-ervaring opgeleverd," aldus Seth Davis, President en CEO. "Maak vandaag nog verbinding en word een held."

De nieuwe Foo Fighters-flipperkasten zullen te zien zijn en beschikbaar zijn om op te spelen tijdens een speciaal debuut-lanceringsevenement op het House of Internet-feest tijdens SXSW van 10 t/m 12 maart in The Pershing in Austin, Texas.

Prijzen en beschikbaarheid:

Door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs ('MSRP')*:

*MSRP voor verkoop aan eindgebruikers in de VS, exclusief btw, GST, omzetbelasting, heffingen of andere belastingen.

Pro Edition: $US 6.999 Premium Edition: $US 9.699 Limited Edition: $US 12.999

Foo Fighters-flipperkasten en -accessoires zijn nu verkrijgbaar via geautoriseerde Stern Pinball-distributeurs en -dealers over de hele wereld.

Over Insider Connected

Insider Connected is een veelomvattend technologie-initiatief om het universum van Stern-flipperkasten met elkaar te verbinden. Het platform is ontworpen om de betrokkenheid van spelers bij de games te verbeteren en uit te breiden in zowel thuis- als commerciële omgevingen. Het biedt professionele exploitanten van de flipperkasten ook een robuuste set tools om locatiespel te stimuleren, spelersloyaliteit op te bouwen, prestaties te analyseren, op afstand aanpassingen te maken en de machines te onderhouden.

Registratie voor Insider Connected is beschikbaar op insider.sternpinball.com. Spelers kunnen zich ook registreren bij een verbonden game door een registratie-QR-code op de machine te scannen. Zodra een speler zich registreert, krijgt hij een unieke QR-code die kan worden gebruikt om die speler te identificeren bij elke aangesloten Stern-flipperkast waar ook ter wereld. Wanneer een speler in de machine scant, kan hij/zij de voortgang volgen, nieuwe spelspecifieke prestaties verdienen, contact maken met de spelersgemeenschap en deelnemen aan promoties en uitdagingsmissies.

"Insider Connected transformeert de manier waarop spelers omgaan met flipperkasten. Exploitanten profiteren van nieuwe tools die herhaald spelen stimuleren en helpen om games op afstand te onderhouden, terwijl spelers speciale entertainmentlocatiebadges kunnen verdienen," stelde Seth Davis, President en CEO van Stern Pinball, Inc.

Over Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. creëert meeslepend entertainment dat een levenslange liefde voor games inspireert, passie aanwakkert, vriendschappen smeedt en mensen overal met elkaar verbindt door middel van leuke, innovatieve, technologisch geavanceerde flipperkasten en ervaringen. Het hoofdkantoor is gevestigd op enkele minuten van het O'Hare International Airport van Chicago in het hart van Noord-Amerika. Het bedrijf creëert, ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert, verkoopt en distribueert een volledige lijn van technologisch geavanceerde terrestrische en digitale flipperkasten, onderdelen, accessoires en merchandise. Stern Pinball bedient digitale, consumenten-, commerciële en zakelijke markten over de hele wereld.

Recente titels van Stern Pinball zijn James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira’s House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman en Spider-Man. Een breed scala aan spelers geniet van de spellen van Stern Pinball, van professionele flipperkastspelers die strijden in competities met hoge inzetten over de hele wereld tot beginnende spelers die voor het eerst de allure van de zilveren bal ontdekken. Ga naar www.sternpinball.com om mee te doen en voor meer informatie.

Alle handelsmerken en productnamen zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.