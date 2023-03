Foo Fighters und Stern Pinball geben neue Rock and Roll Flipper bekannt

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. bringt eine neue Serie von Flipperautomaten auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit den Foo Fighters, die 2021 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden, entwickelt wurden. Die Foo Fighters Flipper sind als Pro-, Premium- und Limited Edition (LE) Modelle erhältlich.

Die Foo Fighters betraten die Weltbühne erstmals 1995 mit ihrem klassischen, gleichnamigen Debütalbum. Im Laufe ihrer Karriere hat die Band 10 Studioalben veröffentlicht, weltweit über 32 Millionen Tonträger verkauft, 15 Grammy Awards gewonnen, die allererste MTV „Global Icon“-Auszeichnung erhalten und wurde 2021 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Band ist einer der größten Headliner in den Stadien, Arenen und auf den Festivals der Welt und ihre Musik wird bald auch in Form von Flippern die Spielhallen und Unterhaltungseinrichtungen füllen.

Die Foo Fighters-Automaten von Stern bringen das Foo Fighters-Konzerterlebnis nach Hause, denn die Spieler tauchen in ein episches Flipper-Abenteuer mit 15 kultigen Songs aus dem umfangreichen Katalog der Band ein, einschließlich All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These und Walk.

Nach mehr als zwei Jahren Arbeit und mit kreativen Eingaben von Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und dem verstorbenen Taylor Hawkins ist Stern's Foo Fighters ein erstklassiger Flipper – und noch viel mehr. Es wurde ein ganzes neues Universum mit atemberaubenden handgezeichneten Grafiken und individuellen Animationen entwickelt, einschließlich „Foo Fighters Saturday Morning Action Time!“ – eine fiktive Fernsehserie, die das Bestreben der Band beschreibt, den Rock 'n' Roll zu retten … UND DIE WELT! Schließen Sie sich den Foo Fighters auf dieser Rettungsmission an, um den bösen, mysteriösen außerirdischen Overlord und seine Armee von Bots zu bezwingen. Durchsuchen Sie das obere Spielfeld von Area 51, um dort einzubrechen und das Flipper-Chaos zu entfesseln. Steigen Sie in den Van, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren und den Rock herrschen zu lassen!

Die Foo Fighters-Flipper umfassen das preisgekrönte Insider Connected™-System von Stern, mit dem die Spieler auf vielfältige Weise mit dem Spiel und einem globalen Netzwerk von Spielern interagieren können. Über Insider Connected können die Spieler ihren Fortschritt überwachen, neue spielspezifische Erfolge erzielen, sich mit der Gemeinschaft der Spieler verbinden und an Aktionen und Herausforderungen teilnehmen. Insider Connected stellt außerdem ein auf den Betreiber ausgerichtetes Toolset zur Verfügung, mit dem Sie über Location Leaderboards das Spielgeschehen ankurbeln, die Loyalität der Spieler aufbauen, die Leistung analysieren, Anpassungen aus der Ferne vornehmen und die Geräte warten können. Die Registrierung für Insider Connected ist unter insider.sternpinball.com/.

Die auf 1.000 Geräte weltweit limitierte Limited Edition umfasst das Expression Lighting System™. Mit 96 intelligenten RGB-LEDs ermöglicht das Expression Lighting System die komplette Steuerung des Farbspektrums. Dieses integrierte Beleuchtungssystem für das Spielfeld ist in Taschen an den Seiten des Gehäuses untergebracht, um eine farblich abgestimmte, komplette Spielfeldbeleuchtung bereitzustellen. Es ist mit maßgeschneiderten Lichtshows synchronisiert, die speziell für jeden Song entwickelt wurden und dynamisch auf das Spielgeschehen reagieren. Die LE-Version umfasst außerdem ein exklusives, von Rock-Battle inspiriertes, komplett farbiges Spiegelglas, ein exklusives, hochauflösendes, reflektierendes Folienaufkleber-Gehäusebild, eine speziell angefertigte, hochglänzende Overlord-grüne, pulverbeschichtete Flipperarmierung, einen speziell angefertigten, von einem Designer signierten Bodenbogen, exklusive Kunstblätter im Inneren, ein verbessertes Audiosystem, ein entspiegeltes Flipper-Spielfeldglas, einen Shaker-Motor, eine fortlaufend nummerierte Plakette und ein Echtheitszertifikat, das vom Stern-Vorsitzenden Gary Stern und dem Präsidenten und CEO Seth Davis unterzeichnet ist.

„In Zusammenarbeit mit den Foo Fighters haben wir ein völlig neues Flipper-Universum erstellt, das von außergewöhnlicher Musik untermalt wird. Die Energie dieses einzigartigen, schnellen und fließenden Spieldesigns, choreographiert mit spektakulären Lichtshows und atemberaubenden handgezeichneten Kunstwerken, hat die ultimative Spielerfahrung erschaffen“, sagte Seth Davis, President & CEO. „Schließen Sie sich noch heute an und werden Sie ein Held.“

Die neuen Foo Fighters-Flipper werden bei einer speziellen Premierenveranstaltung auf der House of Internet Party während der SXSW vom 10. bis 12. März im The Pershing in Austin, Texas, zu sehen und zu spielen sein.

Preise und Verfügbarkeit:

Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers („EVP“)*:

*EVP für Verkäufe an Endverbraucher in den USA, vor Mehrwertsteuer, GST (allgemeine Übertragungssteuer), Verkaufssteuer, Zöllen oder anderen Steuern.

Pro Edition: 6.999 USD Premium Edition: 9.699 USD Limited Edition: 12.999 USD

Foo Fighters-Flipper und Zubehör sind ab sofort über autorisierte Stern Pinball Distributoren und Händler auf der ganzen Welt erhältlich.

Über Insider Connected

Insider Connected ist eine umfassende Technologie-Initiative zur Verbindung des Universums der Stern-Flipperautomaten. Die Plattform wurde entwickelt, um die Interaktion der Spieler mit den Spielen sowohl zu Hause als auch in kommerziellen Umgebungen zu verbessern und zu erweitern. Darüber hinaus präsentiert sie professionellen Betreibern der Flipperautomaten ein robustes Set von Werkzeugen, mit denen sie das Spiel vor Ort fördern, die Loyalität der Spieler aufbauen, die Leistung analysieren, Anpassungen aus der Ferne vornehmen und die Automaten warten können.

Die Registrierung für Insider Connected ist unter insider.sternpinball.com. Spieler können sich auch bei einem verbundenen Spiel registrieren, indem sie einen Registrierungs-QR-Code auf dem Gerät scannen. Sobald sich ein Spieler registriert hat, wird ihm ein eindeutiger QR-Code ausgestellt, mit dem dieser Spieler an jedem angeschlossenen Stern-Flipper überall auf der Welt identifiziert werden kann. Wenn sich ein Spieler in den Automaten einscannt, kann er seinen Fortschritt überwachen, neue spielspezifische Erfolge erzielen, mit der Gemeinschaft der Spieler in Kontakt treten und an Werbeaktionen und Herausforderungen teilnehmen.

„Insider Connected verändert die Art und Weise, wie Spieler mit Flipperautomaten interagieren. Die Betreiber profitieren von neuen Werkzeugen, die das Wiederholungsspiel fördern und dabei helfen, die Spiele remote zu warten, während die Spieler spezielle Unterhaltungsabzeichen verdienen können“, sagt Seth Davis, Präsident und CEO von Stern Pinball, Inc.

Über Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. entwickelt fesselnde Unterhaltung, die eine lebenslange Liebe zum Spiel weckt, Leidenschaft entfacht, Freundschaften schmiedet und Menschen überall über lustige, innovative, technologisch fortschrittliche Flipper-Spiele und Erfahrungen verbindet. Das Unternehmen hat seine Zentrale nur wenige Minuten von Chicagos O'Hare International Airport entfernt im Herzen Nordamerikas. Es entwickelt, erstellt, konstruiert, produziert, vermarktet und vertreibt ein komplettes Sortiment an technologisch fortschrittlichen landgestützten und digitalen Flipper-Spielen, Teilen, Zubehör und Handelswaren. Stern Pinball beliefert digitale, Verbraucher-, kommerzielle und Unternehmensmärkte rund um den Globus.

Die neuesten Stern Pinball-Titel umfassen James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira’s House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman, and Spider-Man. Ein breites Spektrum von Spielern erfreut sich an den Spielen von Stern Pinball, von professionellen Flipper-Spielern, die in Wettbewerben mit hohen Einsätzen rund um den Globus antreten, bis hin zu Anfängern, die den Reiz der silbernen Kugel zum ersten Mal entdecken. Um mitzumachen und mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sternpinball.com.

