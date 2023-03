Sure South Atlantic kiest Intelsat om drie Britse eilandgebieden te verbinden

Intelsat-managed, multi-orbit solution to be provided for the Falkland Islands; services chosen to deliver reliable, high-performance connectivity for citizens and organizations. Credit: Getty Images

Intelsat-managed, multi-orbit solution to be provided for the Falkland Islands; services chosen to deliver reliable, high-performance connectivity for citizens and organizations. Credit: Getty Images

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, exploitant van een van 's werelds grootste geïntegreerde satelliet- en terrestrische netwerken, en Sure South Atlantic, een internationale aanbieder van telecommunicatiediensten, hebben een uitgebreide overeenkomst ondertekend om Sure in staat te stellen de capaciteit en betrouwbaarheid van de communicatie voor inwoners van de Falklandeilanden, Sint-Helena en Ascension Island in de zuidelijke Atlantische Oceaan te verbeteren.

Als enige licentiehouder die communicatiediensten levert aan de Britse Overzeese Gebiedsdelen, maakt Sure gebruik van de AgileCore UX-dienst van Intelsat om verbeterde 4G-connectiviteit, breedband voor bedrijven, kwaliteitsinternet, openbare Wi-Fi en streaming video voor alle inwoners uit te breiden en te leveren, naast de ondersteuning van connectiviteit voor militaire en overheidsactiviteiten.

De AgileCore UX van Intelsat is een high-speed trunking oplossing geïntegreerd met beheerde applicatie-optimalisatie om een superieure ervaring aan eindgebruikers te leveren.

Bovendien biedt de service van Intelsat op de Falklandeilanden de mogelijkheid om de capaciteit van zowel Geosynchrone omloopbaan satellieten (GEO) van Intelsat als Lage baan om de aarde-satellieten (LEO) van OneWeb te combineren, waardoor Sure extra niveaus van netwerkveerkracht en prestaties kan leveren op basis van de vraag van de gebruiker en de eisen van de toepassing.

"Het is Sure toevertrouwd om klanten op deze afgelegen eilanden connectiviteit van topkwaliteit te bieden die altijd beschikbaar is", zegt Rhys Morgan, vicepresident en general manager van Intelsat, EMEA Media and Networks Sales. "Met de beheerde optimalisatie en multi-orbit functies van onze AgileCore UX service levert Intelsat een nog sterkere basis voor Sure om gebruikersgeoptimaliseerde oplossingen te bieden die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van haar bedrijf en klanten."

"We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de communicatie die we aanbieden", aldus Justin McPhee, chief executive van Sure Falkland Islands. "De efficiëntie en schaal van het netwerk van Intelsat biedt ons de beste middelen om deze meervoudige klantensets, die door grote afstanden worden gescheiden, te bedienen. De toevoeging van een multi-orbit oplossing zal ons helpen aan de hoge eisen van onze klanten te voldoen en gebruikers in staat stellen hun werk efficiënt te doen en in contact te blijven met de rest van de wereld."

Carole Plessy, VP, Maritime and Europe bij OneWeb, voegt hieraan toe: "We zijn verheugd dat we via ons partnerschap met Intelsat connectiviteit kunnen ondersteunen voor een aantal van de meest afgelegen gemeenschappen op de planeet. Het bieden van connectiviteit gaat over het versterken van een duurzame economie en het in staat stellen van bewoners van gemeenschappen met een achterstand om eindelijk verbinding te maken met de wereld met internet van hoge kwaliteit."

Voor meer informatie over de beheerde AgileCore UX-oplossing van Intelsat, klikt u hier.

Over Intelsat

Het wereldwijde team van professionals van Intelsat richt zich op het leveren van naadloze en veilige satellietcommunicatie aan overheid, NGO's en commerciële klanten via het wereldwijde netwerk en de beheerde diensten van de volgende generatie van het bedrijf. Intelsat overbrugt de digitale kloof door een van 's werelds grootste en meest geavanceerde satellietvloot en connectiviteitsinfrastructuren te exploiteren, waardoor mensen en hun tools over oceanen kunnen spreken, continenten kunnen zien en door de lucht kunnen luisteren om te communiceren, samen te werken en te coëxisteren. Sinds de oprichting zes decennia geleden staat het bedrijf synoniem voor "primeurs" in de satellietindustrie ten dienste van zijn klanten en de planeet. Leunend op een erfenis van innovatie en gericht op het aanpakken van een nieuwe generatie uitdagingen, hebben de teamleden van Intelsat nu hun zinnen gezet op de "volgende primeurs" in de ruimtevaart terwijl ze het veld ontwrichten en het voortouw nemen in de digitale transformatie van de industrie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.