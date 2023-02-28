Intelsat協助德國電信擴大物聯網的全球覆蓋範圍

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Intelsat是全球規模數一數二的整合式衛星和地面網路營運商之一，也是首屈一指的機上連網提供商。該公司今天宣佈德國電信物聯網公司(DT IoT)計畫將 Intelsat FlexEnterprise 整合到其雲端物聯網(IoT)產品中，從而將其功能強大、易於使用的物聯網解決方案擴展到任何地點，不需要依賴光纖或蜂巢網連接。

物聯網服務日漸用於各種業務——從數千台裝置蒐集資料，分析資料協助組織提高系統效率、減少浪費、監控脆弱的環境，並提供對流程和營運的新見解等等。使用FlexEnterprise來補強蜂巢網連接，DT將能夠擴大其解決方案的覆蓋範圍和有效性，並為客戶帶來更好的成果。

Intelsat Networks總經理Brian Jakins表示：「衛星連接讓物聯網能夠將全球任何地方的實體物件和裝置連接到虛擬世界，以加強即時資料蒐集、分析和決策功能。德國電信利用FlexEnterprise擴大其物聯網產品的應用範圍，特別是諸如再生能源基礎設施和綠色物聯網環境監測等分佈極為廣泛的應用。」

德國電信物聯網公司執行長Dennis Nikles表示：「我們的DT IoT產品整合衛星連接後，可以連接任何地方的一切物件，從而重塑全球物聯網網路的未來。我們的客戶現在擁有單一接觸點，以及可提供簡單且無處不在連線性的『網路中的網路』，可促成全新的可能性。」

FlexEnterprise是隨時可部署的企業級連接服務，整合了衛星和地面網路，旨在擴展網際網路、雲端網路和私有網路。全球FlexEnterprise基礎設施由Intelsat管理，客戶不需要維護自己的衛星基礎設施，也不需要專業知識。Intelsat將以衛星即服務的方式為DT提供FlexEnterprise，能夠進一步減少經營新服務的時間和成本。

Intelsat FlexEnterprise衛星平臺讓行動網路營運商能夠提供類似於地面網路的服務，且不受地理位置的限制。例如，工業物聯網客戶可以在難以到達的地方連接裝置，如控制位於山頂或海上的風力渦輪機，或監測偏遠地區的水位以評估洪水風險。

關於Intelsat

國際衛星電信公司(Intelsat)的全球專業團隊致力於透過公司的新一代全球網路和託管服務，為政府、非政府組織和商業客戶提供無縫、安全的衛星通訊。Intelsat運行全球規模數一數二的先進衛星群和連接基礎設施以縮小數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、透過天空收聽，進而交流、合作及共存。自60年前成立以來，公司在服務客戶和地球方面一直是衛星產業「第一」的代名詞。Intelsat團隊成員倚仗創新傳統並專注於解決新一代的挑戰，在顛覆這個領域並引領產業的數位轉型之際，如今又以太空領域的「下一個第一」為目標。

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