Intelsat助力德国电信扩大物联网的全球覆盖范围

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Intelsat是全球规模领先的综合卫星和地面网络运营商之一，也是领先的机上连接提供商。该公司今天宣布德国电信物联网公司(DT IoT)计划将 Intelsat FlexEnterprise 集成到其基于云的物联网(IoT)产品中，从而将其功能强大、易于使用的物联网解决方案扩展到不依赖于光纤或蜂窝网连接的场所。

物联网服务越来越多地用于各种业务——从数千台设备收集数据，通过分析数据帮助组织提高系统效率、减少浪费、监控脆弱的环境，并提供对流程和运营的新见解等等。使用FlexEnterprise来补充蜂窝网连接，DT将能够扩展其解决方案的覆盖范围和有效性，并为客户带来更好的成果。

Intelsat Networks总经理Brian Jakins表示：“卫星连接让物联网能够将全球任何地方的物理对象和设备连接到虚拟世界，以增强实时数据收集、分析和决策功能。德国电信利用FlexEnterprise扩展了其物联网产品的应用范围，特别是诸如可再生能源基础设施和绿色物联网环境监测等分布极为广泛的应用。”

德国电信物联网公司首席执行官Dennis Nikles表示：“我们的DT IoT产品集成卫星连接后，可以连接任何地方的一切对象，从而重塑全球物联网网络的未来。我们的客户现在拥有单一联系点，以及可提供简单且无处不在连接性的‘网络中的网络’，可借此实现全新的可能性。”

FlexEnterprise是一种随时可部署的企业级连接服务，整合了卫星和地面网络，旨在扩展互联网、云网络和私有网络。全球FlexEnterprise基础设施由Intelsat管理，客户不需要维护自己的卫星基础设施，也不需要专业知识。Intelsat将以卫星即服务的方式向DT提供FlexEnterprise，能够进一步减少运营新服务的时间和成本。

Intelsat FlexEnterprise卫星平台支持移动网络运营商提供类似于地面网络的服务，且不受地理位置的限制。例如，工业物联网客户可以在难以到达的地方连接设备，如控制位于山顶或海上的风力涡轮机，或通过监测偏远地区的水位评估洪水风险。

关于Intelsat

国际通信卫星公司(Intelsat)的全球专业团队致力于通过公司的新一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝、安全的卫星通信。Intelsat通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施来弥合数字鸿沟，让人们及其工具能够跨越海洋通话、跨越大陆观看、通过天空收听，以此来交流、合作及共存。自60年前成立以来，公司在服务客户和地球方面一直是卫星行业“第一”的代名词。Intelsat团队成员依托创新传统并专注于应对新一代的挑战，在颠覆这个领域并引领行业的数字化转型之际，如今又着眼于太空领域的“下一个第一”。

在社交媒体上关注我们

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。