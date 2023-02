Intelsat breidt wereldwijd bereik uit voor Deutsche Telekom IoT

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credits: Getty Images.

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credits: Getty Images.

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, operator van een van 's werelds grootste geïntegreerde satelliet- en terrestrische netwerken en toonaangevende leverancier van connectiviteit aan boord, heeft vandaag aangekondigd dat Deutsche Telekom IoT (DT IoT) van plan is om Intelsat FlexEnterprise te integreren in zijn cloudgebaseerde Internet of Things (IoT)-aanbod om krachtige, gebruiksvriendelijke IoT-oplossingen naar locaties te brengen, ongeacht de beschikbaarheid van glasvezel- of mobiele connectiviteitsopties.

IoT-services worden steeds vaker gebruikt in een breed scala van bedrijven. Ze verzamelen gegevens van duizenden apparaten om die gegevens te analyseren op een manier die organisaties helpt de systeemefficiëntie te verhogen, verspilling te verminderen, kwetsbare omgevingen te bewaken en nieuwe inzichten in processen en activiteiten te bieden. Door FlexEnterprise te gebruiken als aanvulling op mobiele connectiviteit, kan DT het bereik en de effectiviteit van zijn oplossing vergroten en betere resultaten voor zijn klanten behalen.

"Satellietconnectiviteit stelt IoT in staat om fysieke objecten en apparaten van overal ter wereld te verbinden met de virtuele wereld om realtime gegevensverzameling, analyse en besluitvorming te verbeteren," aldus Brian Jakins, General Manager van Intelsat Networks. "Met FlexEnterprise breidt DT de bruikbaarheid van zijn IoT-aanbod uit, vooral voor wijdverspreide toepassingen zoals infrastructuur voor hernieuwbare energie en groene IoT-milieubewaking."

"Door satellietconnectiviteit te integreren in ons DT IoT-aanbod, verbinden we alles overal en hervormen we de toekomst van wereldwijde IoT-netwerken," verklaarde Dennis Nikles, CEO van Deutsche Telekom IoT GmbH. "Onze klanten hebben nu één enkel contactpunt, evenals een 'netwerk van netwerken' met eenvoudige en alomtegenwoordige connectiviteit die volledig nieuwe mogelijkheden mogelijk maakt."

FlexEnterprise is een kant-en-klare connectiviteitsservice op ondernemingsniveau die satelliet- en terrestrische netwerken integreert om internet-, cloud- en privé-netwerken uit te breiden. De wereldwijde FlexEnterprise-infrastructuur wordt beheerd door Intelsat, waardoor klanten niet langer hun eigen satellietinfrastructuur en expertise hoeven te onderhouden. Intelsat zal FlexEnterprise aan DT leveren als een satellite-as-a-service-aanbod, waardoor de tijd en kosten voor het exploiteren van nieuwe services verder worden verminderd.

Met het Intelsat FlexEnterprise-satellietplatform kunnen operators van mobiele netwerken diensten aanbieden die vergelijkbaar zijn met terrestrische netwerken, ongeacht de geografische locatie. Industriële IoT-klanten kunnen bijvoorbeeld apparaten op moeilijk bereikbare plaatsen aansluiten, zoals voor de bediening van windturbines op een bergtop of op zee of de beoodeling van overstromingsrisico's door de waterstanden op afgelegen locaties te bewaken.

