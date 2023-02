Intelsat élargit sa portée mondiale pour Deutsche Telekom IoT

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credit: Getty Images.

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credit: Getty Images.

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, l'exploitant d'un des plus grands réseaux intégrés satellitaire et terrestre au monde et un fournisseur de premier plan de connectivité en vol, a annoncé aujourd’hui que Deutsche Telekom IoT (DT IoT) a l’intention d’intégrer Intelsat FlexEnterprise à son offre internet des objets (IdO) basée sur le cloud pour étendre des solutions IdO puissantes et faciles à utiliser à des emplacements indépendamment de la disponibilité des options de connectivité fibre ou cellulaire.

Les services IdO sont de plus en plus utilisés dans un large éventail d’activités — la collecte de données à partir de milliers d’appareils pour analyser ces données d’une manière qui aide les entreprises à accroître l’efficacité du système, à réduire les déchets, à surveiller les environnements fragiles et à fournir de nouvelles informations sur les processus et les opérations. En utilisant FlexEnterprise pour compléter la connectivité cellulaire, DT peut étendre la portée et l’efficacité de sa solution et obtenir de meilleurs résultats pour ses clients.

« La connectivité par satellite permet à l’IdO de connecter tous les objets physiques et appareils au monde virtuel pour améliorer la collecte de données en temps réel, l’analyse et la prise de décision », déclare Brian Jakins, directeur général d’Intelsat Networks. « Avec FlexEnterprise, DT élargit l’utilité de son offre IdO, en particulier pour les applications largement distribuées comme les infrastructures d’énergie renouvelable et la surveillance environnementale de l’IdO vert. »

« En intégrant la connectivité par satellite à notre offre DT IoT, nous connectons tout et partout, et refaçonnons l’avenir du réseau IdO mondial », déclare Dennis Nikles, PDG de Deutsche Telekom IoT GmbH. « Nos clients disposent désormais d’un point de contact unique, ainsi que d’un réseau de réseaux avec une connectivité simple et omniprésente qui permet des possibilités complètement nouvelles. »

FlexEnterprise est un service de connectivité prêt à déployer et de qualité entreprise intégrant des réseaux satellitaires et terrestres pour élargir les réseaux internet, cloud et privés. L’infrastructure mondiale FlexEnterprise est gérée par Intelsat, ce qui élimine la nécessité pour les clients de maintenir leur propre infrastructure satellitaire et leur expertise. Intelsat fournira FlexEnterprise à DT sous la forme d'une offre de satellite en tant que service, ce qui réduira encore les délais et les coûts d’exploitation de nouveaux services.

La plateforme satellite Intelsat FlexEnterprise permet aux opérateurs de réseaux mobiles d’offrir des services similaires aux réseaux terrestres, quel que soit leur emplacement géographique. Les clients d’IdO industriel peuvent connecter des appareils dans des endroits difficiles d’accès, par exemple pour contrôler les éoliennes en montagne ou en mer ou évaluer les risques d’inondation en surveillant les niveaux d’eau dans des endroits éloignés.

À propos d'Intelsat

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux clients gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux par l’intermédiaire du réseau mondial et des services gérés de prochaine génération de la société. En comblant la fracture numérique grâce à l’une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux gens et à leurs outils de parler par-delà les océans, de voir par-delà les continents et d’écouter par-delà le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l’entreprise est synonyme de « premières » dans l’industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. En s’appuyant sur un héritage d’innovation et en se concentrant sur une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d’Intelsat ont maintenant vue sur les « prochaines premières », dans l’espace, alors qu’ils redéfinissent l'écosystème et mènent la transformation numérique du secteur.

