Les leaders de l’industrie Axis Communications et Genetec présentent une nouvelle solution de contrôle d’accès qui change la donne

Axis network door controllers Powered by Genetec is an enterprise-grade solution that combines the latest in hardware and software innovation. The all-in-one offering has Genetec™ access control software running directly on Axis network door controllers, providing easy deployment, maintenance and enhanced cybersecurity. (Featured from left to right, AXIS A1610 and A1210 Network Door Controllers Powered by Genetec and Synergis™ access control software display interface.) (Graphic: Business Wire)

CHELMSFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Le contrôle d’accès étant la pierre angulaire de la sécurité physique et les entreprises modernes nécessitant des outils plus avancés, Axis Communications et Genetec Inc., leaders des technologies de réseau pour la sécurité, les opérations et l’informatique décisionnelle, se sont associés pour présenter une première solution de contrôle d’accès au niveau de l’entreprise. Axis Powered by Genetec combine les contrôleurs de porte réseau Axis et le logiciel de contrôle d’accès Genetec dans une solution tout-en-un qui offre un déploiement, une maintenance et une évolutivité faciles ainsi qu’une cybersécurité améliorée pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs de systèmes.

En unifiant les contrôleurs de porte réseau AXIS A1210 et A1610 de nouvelle génération d’Axis avec le puissant logiciel de contrôle d’accès Synergis™ basé sur IP de Genetec, les clients bénéficient non seulement d’une réduction du temps d’installation et des coûts de matériel, mais aussi de fonctionnalités de contrôle au niveau de l’entreprise, d’un accès immédiat à des améliorations matérielles et logicielles et des mises à jour de cybersécurité d’Axis et de Genetec directement via Genetec Synergis. Cette nouvelle architecture unit les nouveaux contrôleurs de porte de manière transparente à Synergis via la plateforme d’application de caméra AXIS (ACAP) pour permettre une surveillance en temps réel des événements et des alarmes, une gestion avancée des détenteurs de carte et des accès, ainsi que des rapports complets.

« Il y a dix ans, Axis a lancé sur le marché le premier contrôleur d’accès non propriétaire basé sur IP ouvert, visant à créer des systèmes plus intelligents et interopérables », déclare Fredrik Nilsson, vice-président Amériques d’Axis Communications. « Depuis lors, notre engagement à innover en matière de solutions de contrôle d’accès physique et à nous associer aux meilleurs de l’industrie n’a pas faibli. Nous avons récemment apporté une gestion vidéo unifiée et un contrôle d’accès pour petites et moyennes entreprises avec AXIS Camera Station Secure Entry. Aujourd’hui, avec notre partenaire privilégié de longue date Genetec, nous sommes fiers de lancer une puissante solution d’entreprise qui intègre nos contrôleurs de porte au meilleur logiciel de contrôle d’accès de Genetec. »

« Axis et Genetec partagent un partenariat de confiance basé sur une longue histoire de collaboration et d’ingéniosité en matière de développement », déclare Michel Chalouhi, vice-président des ventes mondiales chez Genetec Inc. « Nous sommes fiers de travailler avec Axis en tant que principal partenaire dans notre nouveau programme Powered by Genetec. Notre objectif commun visant à fournir des solutions puissantes et créatives pour répondre aux besoins des clients a sous-tendu le développement de cette technologie sophistiquée de contrôle d’accès au niveau de l’entreprise, proposée au sein d’une offre rationalisée, facile à acquérir et à déployer. »

Le partenariat entre Axis et Genetec fournit une solution flexible et conviviale qui permet aux intégrateurs de bénéficier d’un matériel de haute qualité, facile à déployer et préchargé avec l’un des logiciels de contrôle d’accès les plus innovants de l’industrie, éliminant ainsi les frictions associées aux intégrations logiciel/matériel. De plus, les utilisateurs bénéficieront d’améliorations continues de produits et de micrologiciels, de nouvelles fonctionnalités et d’importantes mises à jour de cybersécurité, le tout par deux des principaux innovateurs de l’industrie. Ensemble, le partenariat Axis – Genetec offre la possibilité d’étendre un système facilement, économiquement et étape par étape, aidant ainsi les utilisateurs finaux à s’adapter à l’évolution de leurs besoins en matière de sécurité physique.

Les contrôleurs de porte réseau Axis Powered by Genetec seront présentés aux stands Axis n° 14051 et Genetec n° 20045 à ISC West, The Venetian Expo, Las Vegas, NV, du 29 au 31 mars 2023. Le produit sera disponible via le réseau de partenaires de distribution certifiés Genetec en avril 2023. Pour plus d’informations sur les contrôleurs de porte réseau Axis Communications Powered by Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/a/axis-powered-by-genetec

