BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) heeft vandaag aangekondigd dat Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. (“Eucure Biopharma”), een volledige dochteronderneming van het bedrijf, een exclusieve licentieovereenkomst is aangegaan met Chipscreen NewWay Biosciences (“Chipscreen NewWay”), een holding dochteronderneming van Shenzhen Chipscreen Biosciences Co. Ltd. ("Chipscreen Biosciences", SSE: 688321) voor de klinische ontwikkeling en het in de handel brengen van bi-specifiek antilichaam YH008 in Groot-China (met inbegrip van het Chinese vasteland, Hong Kong, Macau en Taiwan). Eucure Biopharma behoudt de wereldwijde rechten om YH008 te ontwikkelen en te commercialiseren buiten Groot-China.

