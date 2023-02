Biocytogens Tochtergesellschaft Eucure Biopharma und die Tochtergesellschaft der Holding Chipscreen Biosciences, Chipscreen NewWay Biosciences, schließen einen Lizenzvertrag für die Region China über den bispezifischen Antikörper YH008

PEKING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Peking) Co., Ltd. („Biocytogen“, HKEX: 02315) gab heute bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. („Eucure Biopharma“), eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Chipscreen NewWay Biosciences („Chipscreen NewWay“), einer Holding-Tochtergesellschaft von Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. („Chipscreen Biosciences“, SSE: 688321) für die klinische Entwicklung und Vermarktung des bispezifischen Antikörpers YH008 in der Region China (einschließlich Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan) abgeschlossen hat. Eucure Biopharma behält die Rechte für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von YH008 außerhalb Großchinas. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Eucure Biopharma von Chipscreen NewWay eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen RMB, eine potenzielle Zahlung bei Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen in Höhe von bis zu 360 Millionen RMB, eine potenzielle Zahlung bei Erreichen von Umsatzmeilensteinen in Höhe von bis zu 196 Millionen RMB sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

YH008 ist ein von Biocytogen unabhängig entwickelter bispezifischer Antikörper für die Tumor-Immuntherapie. Der IND-Antrag für eine Phase-I-Studie mit YH008 wurde von der US-amerikanischen FDA genehmigt und von der chinesischen NMPA akzeptiert.

„Chipscreen Biosciences und Chipscreen NewWay haben langjährige Erfahrung in der klinischen Arzneimittelentwicklung und -vermarktung“, so Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. „Im Rahmen dieser Vereinbarung werden wir gemeinsam daran arbeiten, die Markteinführung von YH008 zum Wohle der Patienten zu beschleunigen.“

„YH008 von Biocytogen weist einzigartige Mechanismen auf und erzielte hervorragende präklinische Ergebnisse“, so Dr. Xianping Lu, CEO und President von Chipscreen Biosciences. „Diese Lizenzvereinbarung wird die Pipeline von Chipscreen NewWay auf dem Gebiet der Antikörper-Medikamente und der Immuno-Onkologie ausbauen. Ich freue mich sehr auf diese fruchtbare Zusammenarbeit.“

„Der einzigartige Wirkmechanismus von YH008 verbindet die Synergien von Immunaktivierung und immunsuppressiver Blockade. Außerdem kann er toxische Nebenwirkungen reduzieren und mehr Sicherheit bieten“, so Dr. Bin Liu, Head of the Center of Antibody Early R&D bei Chipscreen NewWay. „YH008 birgt ein großes klinisches Potenzial und ist eine gute Ergänzung zu den Produkten, die Chipscreen NewWay entwickelt. Chipscreen NewWay wird die klinische Forschung und Entwicklung von YH008 schnell vorantreiben.“

Über YH008

YH008 ist ein bispezifischer Antikörper mit antagonistischen und agonistischen Eigenschaften. In-vitro- und In-vivo-Studien weisen darauf hin, dass YH008 zu einer konditionierten Aktivierung des Immunsystems in der Mikroumgebung des Tumors führen kann, in der bestimmte tumorspezifische T-Zellen angereichert sind, um eine systemische unspezifische Aktivierung zu vermeiden. Bei der Entwicklung von YH008 wurde außerdem ein Fc-silenter IgG1-Isotyp eingesetzt, um eine Fc-Rezeptor-vermittelte unspezifische Immunaktivierung zu vermeiden. Im Vergleich zu elterlichen monoklonalen Antikörpern (mAbs) oder einer Kombinationstherapie in syngenen Modellen wies YH008 eine überlegene Anti-Tumor-Aktivität auf. In-vivo-Studien zur Pharmakodynamik deuten darauf hin, dass YH008 tumorinfiltrierende DCs und T-Zellen aktivieren kann. Des Weiteren weisen sowohl In-vivo-Studien als auch GLP-Toxikologiestudien auf eine höhere Sicherheit von YH008 im Vergleich zu vergleichbaren mAbs hin.

Über Eucure Biopharma

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen ist Eucure Biopharma für die klinische Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungspipelines von Biocytogen zuständig. Basierend auf einem kompetenten Team für die klinische Entwicklung und umfangreicher Erfahrung auf dem Gebiet der klinischen Entwicklung konzentriert sich Eucure Biopharma auf Antikörpertherapien für die Onkologie und andere Indikationen. Das Unternehmen hat eine Produktpipeline für mehr als 10 Zielmoleküle aufgebaut, darunter zwei Produkte in eingeleiteten multiregionalen klinischen Studien (multi-regional clinical trials, MRCT) der Phase II und zwei in der Phase I. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.eucure.com/en/index.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Dank der firmeneigenen Mäuseplattformen RenMabTM/RenLite®/RenNano® mice für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper hat Biocytogen seine Plattformen für das In-vivo--Screening der Wirksamkeit von Arzneimitteln sowie seine ausgezeichnete Expertise in der klinischen Entwicklung miteinander verbunden, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu optimieren. Unter dem Namen Project Integrum arbeitet Biocytogen an einem groß angelegten Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 Zielmoleküle, die zur ersten und/oder besten ihrer Klasse gehören. Bis zum 30. Juni 2022 wurden im Rahmen dieses Projekts 28 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von Medikamenten und 16 RenMiceTM-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen rund um den Globus geschlossen, darunter verschiedene Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (Multinational Pharma Companies, MNCs). Biocytogens Pipeline umfasst 12 Kernprodukte. Zwei dieser Produkte befinden sich in multiregionalen klinischen Studien der Phase II und zwei Produkte in der Phase I. Der Hauptsitz von Biocytogen befindet sich in Peking, weitere Niederlassungen des Unternehmens befinden sich in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über Chipscreen

Chipscreen Biosciences wurde 2001 in Shenzhen gegründet und ist auf die Forschung und Entwicklung im Bereich der niedermolekularen Medikamente spezialisiert. Mit der eigens entwickelten „integrierten Plattform für die Entdeckung und frühe Bewertung von Medikamenten auf Basis der chemischen Genetik“ als Kernkompetenz hat sich Chipscreen Biosciences zu einem der führenden innovativen Arzneimittelunternehmen Chinas entwickelt, das eine moderne biomedizinische Unternehmensgruppe mit Shenzhen als Hauptsitz / Forschungs- und Entwicklungszentrum / GMP-Produktionsbasis, Chengdu als regionalem Hauptsitz / Forschungs- und Entwicklungszentrum / GMP-Produktionsbasis, dem klinischen Forschungszentrum in Peking und dem Handelszentrum in Shanghai bildet. Bisher hat das Unternehmen eine Reihe von neuen Medikamentenlinien gegen Tumore, Diabetes, endokrine und Autoimmunerkrankungen entwickelt. Im Dezember 2014 wurde das neuartige Anti-Tumor-Medikament Chidamide von der chinesischen Arzneimittelbehörde zur Vermarktung zugelassen. Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. (Börsenkürzel: 688321.SH) ist seit dem 12. August 2019 am SSE STAR Market notiert.

Über Chipscreen NewWay Biosciences

Chipscreen NewWay, ein Tochterunternehmen von Chipscreen, ist ein innovatives und auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes Biotech-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung großer Moleküle und anderer neuartiger therapeutischer Verfahren befasst, darunter Antikörper/ADC-zentrierte große Moleküle und Nukleinsäure-Medikamente.

Es entwickelt innovative Medikamente, die dem klinischen Bedarf entsprechen und neuartige Wirkmechanismen in verschiedenen Therapiebereichen wie Onkologie und Autoimmunität aufweisen. Dadurch können Patienten mit innovativen Mechanismen und weltweit führenden neuen therapeutischen Ansätzen und Optionen versorgt werden.

Chipscreen NewWay betreibt ein großes molekulares Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einer Fläche von über 1.800 Quadratmetern in der Hi-Tech-Zone von Chengdu und beschäftigt ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam für die Bereiche Antikörper und ADC, das von der Entdeckung bis zur frühen Prozessentwicklung tätig ist und eine Reihe von internen Projekten und Kooperationsprojekten durchführt, die kontinuierlich und schnell vorangetrieben werden.

