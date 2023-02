United e la protezione dell’ambiente: United Benefits Holding e Rhomberg ventures stanno lanciando “United Climate”, un fornitore di servizi completi per l’ottimizzazione dei fattori ESG

Organizational chart of the two founding companies of the joint venture (Graphic: Business Wire)

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--Requisiti di divulgazione completa, standard ESG complessi, rischi in aumento che le attività s’incaglino: per aiutare le società immobiliari e i proprietari di immobili a far fronte ai vari problemi risultanti dal cambiamento climatico e dalla crescente complessità delle norme che regolano il mercato finanziario, United Benefits Holding e Rhomberg ventures, due società immobiliari specializzate nel campo della sostenibilità hanno creato la soluzione completa United Climate. Si tratta di una joint venture 50:50 che adotta un approccio olistico allo sviluppo per progetti edili sia preesistenti che nuovi, mirando a offrire una gamma completa di processi nell’intera catena del valore – dalla consulenza e pianificazione all’attuazione con aziende affiliate sia direttamente che indirettamente – e con l’obiettivo di aiutare altre aziende a ottimizzare i loro progetti, attuali e nuovi, in termini ambientali, sociali ed economici.

Spiega Michael Klement, Ceo di United Benefits Holding: “Da anni, entrambe le società hanno una strategia in comune: creare valore a lungo termine applicando i massimi standard di sostenibilità. United Climate riunisce due solidi partner che applicheranno il loro know-how a vantaggio di investitori, dell’ambiente e della società e offriranno non solo servizi di consulenza ma anche la completa implementazione”.

Aggiunge Hubert Rhomberg, Ceo di Rhomberg ventures: “I requisiti normativi e la richiesta crescente da parte degli investitori di progetti sostenibili rappresentano un’autentica sfida per i proprietari di portafogli e le società immobiliari. Ci proponiamo di aiutare queste imprese a ottimizzare sotto tutti gli aspetti i loro progetti immobiliari e gestire i rischi ESG tramite il nostro approccio olistico e la competenza completa nel campo dei fattori ESG. La sostenibilità non dovrebbe essere un onere normativo bensì un investimento nel futuro che comporti vantaggi finanziari a lungo termine”.

Investire in modo sostenibile per ottenere vantaggi a lungo termine

Come funziona il concetto “United Climate + un punto di riferimento unico”? United Climate gestisce l’intera sequenza di attività, dall’inventario attraverso l’analisi alla pianificazione della strategia. La società di consulenza che opera in base a questo principio definisce misure di costruzione concrete, che includono indicazioni sui costi e tempi, e successivamente coordina l’attuazione da parte di aziende affiliate, comprese le operazioni di controllo e reporting. Per il cliente, ciò assicura che il progetto sia ottimizzato in modo uniforme e coerente. Insieme ai prodotti United Climate, gli strumenti chiave applicati sono la competenza completa e standard elevati nel campo della digitalizzazione, forniti sia dai gruppi di imprese che dalle loro affiliate. La conformità ai massimi standard ESG in nuovi progetti edili e l’ottimizzazione efficiente dei fattori ESG vengono conseguite riducendo le emissioni di anidride carbonica nelle fasi di progettazione, costruzione e funzionamento. Oltre alla pianificazione del progetto orientata all’utente, viene ottimizzato anche il processo di costruzione, facilitando una riduzione dei costi operativi e un aumento dei ricavi dagli affitti. Anziché dovere accettare perdite notevoli a causa di attivi non recuperabili (i cosiddetti “stranded asset”), il metodo adottato da United Climate, con la sua strategia di implementazione “verde” ottimale, getta le basi per un aumento del valore di una proprietà rispettoso dell’ambiente.

Rischio climatico = rischio finanziario

La nuova joint venture prevede un potenziale enorme perché il 40% di tutte le emissioni di anidride carbonica può essere fatto risalire alle attività del solo settore edile. Tuttavia, spesso mancano le conoscenze riguardanti l’attuazione. “Questo è il dilemma che intendiamo risolvere. Per le aziende – e per le future generazioni”, continua Klement. La crisi climatica ha un impatto particolarmente forte sul settore immobiliare. Da quando l’Accordo di Parigi (COP21) è stato concluso, nel 2015, le condizioni del quadro di riferimento per il settore edile sono diventate più rigorose con l’intento di assicurare un futuro più rispettoso dell’ambiente. Attualmente, il Regolamento Tassonomia dell’UE, la Responsabilità sociale d’impresa (CSR), le Direttive sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), le Direttive sulla distribuzione assicurative (IDD) e le Direttive sui mercati degli strumenti finanziari (MIFiD2) determinano le basi legali dell’economia e del settore edile. Il cambiamento climatico sta creando nuove scale di valutazione dei profitti ottenibili da beni immobiliari. Oggi, il rischio climatico è un rischio finanziario. United Climate ha collaborato con i suoi partner, che sono pionieri del settore riguardo al campo dello sviluppo sostenibile dei progetti immobiliari, per creare una strategia efficiente di “gestione guardando ai fattori ESG”. L’unione delle competenze di United Benefits Holding e Rhomberg ventures ha creato un punto di riferimento unico olistico che gestisce la creazione di valore a lungo termine per il settore immobiliare in conformità a rigorosi standard ambientali e di protezione del clima, da una singola fonte, per proprietari di portafogli commerciali e istituzionali, fondazioni e imprese famigliari nonché società immobiliari che investono capitali anche in ristrutturazioni e investitori: United Climate offre una soluzione completa e altamente performante per ottimizzare progetti immobiliari in termini sociali, economici e ambientali.

United Benefits Holding ha sede a Vienna. È stata fondata nel 2020 dopo due decenni di sviluppo di progetti immobiliari. Guidata dal Ceo Michael Klement, la holding crea concetti intelligenti, olistici per attività immobiliari sostenibili. Il suo dinamico team sviluppa una strategia, linee guida ESG e obiettivi coerenti per le affiliate e tutte le aree di attività dell’intero gruppo nel mondo di lingua tedesca. United Benefits Holding controlla varie imprese: la società immobiliare Invester, la società di gestione di capitali Ekazent e la società di gestione di investimenti WEALTHCORE tramite la sua serie di fondi d’investimento Green Impact come definito nell’Articolo 9 del Regolamento dell’informativa emesso dall’UE.

Rhomberg ventures ha sede a Bregenz. Guidata dal Ceo Taras Rebet, la società affronta problemi globali e sviluppa soluzioni sostenibili, responsabili ed economiche nei campi PropTech e ClimateTech. Le soluzioni di Rhomberg ventures includono, in particolare, il concetto olistico di costruzioni ibride con legname CREE realizzate impiegando componenti prefabbricati e utilizzabile anche per altri tipi di fabbricati. CREE incorpora anche considerazioni dettagliate sulla gestione dello spazio, dei rifiuti e delle risorse. Rhomberg ventures coopera con varie imprese del gruppo Rhomberg come WoodRocks e Renowate.

Informazioni su United Benefits Holding

United Benefits Holding è un fornitore di servizi immobiliari indipendente che adotta un approccio olistico. In cooperazione con le sue affiliate INVESTER United Benefits (attività immobiliari), EKAZENT Asset Management e WEALTHCORE Investment Management, il gruppo inizia, sviluppa, realizza e gestisce investimenti immobiliari nel mercato di lingua tedesca e offre una gamma completa di servizi e processi nell’intera catena di valore degli investimenti immobiliari. Coerentemente alla sua chiara strategia ESG, il focus di tutti gli investimenti è sull’indipendenza, trasparenza e giustizia sociale nonché sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e sulla creazione di valore sostenibile. Il gruppo impiega circa 90 persone e gestisce un volume di circa 1,8 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ub-holding.com.

Informazioni su Rhomberg ventures

Rhomberg ventures è stata fondata da Hubert Rhomberg per promuovere innovazioni e idee per attività aziendali che siano genuinamente sostenibili, ossia che soddisfino criteri sia ambientali e sociali sia di sostenibilità economica. Il focus delle sue attività d’investimento è su tre aree – Sviluppo urbano, Settore edile e immobiliare, Infrastruttura e mobilità – commercializzate con la triade “Fabbricare. Spazio. Comunità”.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.rhombergventures.com

