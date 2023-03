Thales lança primeiro iSIM certificado pela GSMA (SIM integrado) do mundo com a mais recente plataforma móvel Snapdragon da Qualcomm

Thales launches world’s first GSMA certified iSIM (Integrated SIM) with Qualcomm’s latest Snapdragon Mobile Platform (Photo: Thales)

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Inovadores líderes do setor, Thales e Qualcomm Technologies, Inc., anunciam a certificação do primeiro iSIM (SIM integrado) comercialmente implantável do mundo na plataforma móvel Snapdragon 8 geração 2, permitindo a funcionalidade de um SIM no processador principal de um smartphone. Esta certificação de segurança da GSMA2 confirma que o iSIM suporta os mesmos altos padrões de proteção cibernética e conectividade flexível "a qualquer momento em qualquer lugar" oferecida pela última geração de SIMs integrados (eSIMs).

O novo iSIM agora pode oferecer aos fabricantes de dispositivos mais oportunidades para economizar espaço, reduzir os custos de construção e da cadeia de fornecimento, mantendo o melhor nível de segurança da categoria.

Assim como o eSIM da Thales, o novo iSIM é totalmente compatível com o padrão de provisionamento remoto SIM GSMA; o que significa que suas assinaturas são gerenciáveis remotamente através de qualquer plataforma padrão.

O fator de forma iSIM emergente complementa os projetos SIM e eSIM existentes, sendo que a pesquisa sugere que a participação de mercado irá crescer para 300 milhões até 2027, representando 19% de todas as remessas de eSIM, segundo a Kaleido Intelligence.

Guillaume Lafaix, Vice-Presidente de Produtos Integrados da Thales Mobile and Connectivity Solutions, disse: "A primeira certificação de segurança de um iSIM do mundo pela GSMA segue vários anos de intenso trabalho de desenvolvimento da Qualcomm Technologies e da Thales. Junto com o eSIM cada vez mais popular, o Thales 5G iSIM proporciona aos fabricantes de dispositivos e operadoras móveis ainda mais liberdade para oferecer a seus clientes conectividade sem fio e sem esforço, além de designs de produtos mais interessantes e acessíveis."

"Estamos muito felizes em ver nosso investimento em segurança de hardware de processador de alta garantia, em cooperação com a Thales, ao obter a segurança e o limiar funcional exigido pelo caso de uso UICC de Provisionamento Remoto da GSMA. Acreditamos que um elemento resistente a manuseios integrado ao processador host pode permitir casos de uso inovadores de modo eficiente em muitos mercados e segmentos de produtos", disse Ziad Asghar, Vice-Presidente Sênior de Gerenciamento de Produtos da Qualcomm Technologies, Inc.

Alex Sinclair, Diretor de Tecnologia da GSMA, acrescentou, "A GSMA está comprometida em promover uma cultura de 'segurança em primeiro lugar' em todo o ecossistema móvel para garantir que os benefícios da conectividade móvel possam ser desfrutados com segurança por todos. O esquema de Garantia de Segurança eUICC da GSMA garante que os produtos eSIM, sejam integrados ou discretos, tenham o mais alto nível possível de resiliência de segurança. Além disto, estamos satisfeitos que nossos processos possibilitam um tempo de lançamento mais rápido para os fabricantes e permitem o surgimento de novos tipos de produtos, como o SIM integrado. O iSIM aumenta a oportunidade de proliferar a capacidade celular e satisfaz uma gama mais ampla e diversificada de mercado."

Saiba mais sobre o iSIM.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade.

A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 16,2 bilhões em 2021.

Sobre a Qualcomm

A Qualcomm está possibilitando um mundo onde tudo e todos podem ser conectados de forma inteligente. Nosso plano tecnológico exclusivo nos permite dimensionar com eficiência as tecnologias que lançaram a revolução móvel – incluindo conectividade avançada, computação de alto desempenho e baixo consumo de energia, inteligência no dispositivo e muito mais – para a próxima geração de dispositivos inteligentes conectados em todos os setores. As inovações da Qualcomm e de nossa família de plataformas Snapdragon ajudarão a possibilitar a convergência cloud-edge, transformar indústrias, acelerar a economia digital e revolucionar a forma como vivenciamos o mundo, para um bem maior.

A Qualcomm Incorporated inclui nosso negócio de licenciamento, QTL, e a grande maioria de nosso portfólio de patentes. A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, opera, junto com suas subsidiárias, substancialmente todas as nossas funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e substancialmente todos os nossos negócios de produtos e serviços, incluindo nosso negócio de semicondutores QCT. Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. Snapdragon é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.

