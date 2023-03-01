百奧賽圖獨資子公司祐和醫藥與微芯生物控股公司微芯新域就YH008雙特異性抗體達成大中華區授權協議

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）宣布其獨資子公司祐和醫藥科技（北京）有限公司（「祐和醫藥」）就其YH008雙特異性抗體與深圳微芯生物科技股份有限公司（「微芯生物」，股票代碼：688321.SH）控股公司成都微芯新域生物技術有限公司（以下簡稱「微芯新域」）達成在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和臺灣）的臨床開發及商業化獨家授權協議。祐和醫藥將保留YH008在大中華區以外的全球權益。根據協議，微芯新域將支付祐和醫藥4000萬元首付款，不超過3.6億元的潛在研發里程碑付款，不超過1.96億元的潛在銷售里程碑付款，以及銷售淨額的分級權利金。

YH008是一款百奧賽圖自主研發並擁有獨立智慧財產權的用於腫瘤免疫治療的雙特異性抗體。目前，該產品的IND申請已獲得美國FDA核准，並獲中國NMPA受理。

百奧賽圖創辦人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「微芯生物、微芯新域具有成熟的藥物研發體系，尤其在藥物的臨床開發和商業化上具有豐富的經驗。我們很高興與微芯新域達成授權協議，共同努力，以期早日實現藥物上市，造福患者。」

微芯生物董事長兼總經理魯先平博士表示：「YH008具有獨特的作用機制和出色的臨床前資料。我們相信，此次與百奧賽圖的合作，將有力拓展微芯新域在抗體藥物和腫瘤領域的管線布局。期待雙方的合作早日結出碩果。」

微芯新域抗體早期研發中心負責人劉斌博士表示：「YH008的獨特作用機制兼顧了免疫啟動和免疫抑制阻斷兩條免疫通路在療效上的協同，並能降低毒副作用增加安全性，臨床潛力值得期待，且與新域試驗中產品具有很好的互補性。微芯新域將迅速推動該產品的臨床階段研發。」

關於YH008

YH008是兼具拮抗和激動活性的雙特異性抗體，其靶點組合為全球首創。體外及體內實驗結果顯示，YH008可在富含腫瘤特異性T細胞的腫瘤微環境中條件性啟動免疫通路，從而避免全身非特異性的啟動。此外，YH008採用無效應功能的IgG1亞型，可避免由Fc受體介導的非特異性啟動。在同種移植模型中，YH008展示出較母本單抗及聯用更好的抗腫瘤活性。體內藥理學研究顯示，YH008可有效啟動腫瘤浸潤DC細胞和T細胞。此外，體內實驗及GLP毒理研究均顯示，YH008較激動靶點單抗具有更好的安全性。

關於祐和醫藥

作為百奧賽圖的獨資子公司，祐和醫藥承擔著為百奧賽圖研發管線進行臨床開發的使命，憑藉強大的臨床開發團隊及其豐富的臨床開發經驗，為中國乃至全球患者開發滿足臨床需求的創新藥物。百奧賽圖聚焦於腫瘤和非腫瘤的抗體藥物治療，已建構起針對十多個靶點的強大研發管線。現階段兩個產品已啟動跨區域臨床試驗（MRCT）II期臨床研究，兩個產品在臨床I期。詳情請造訪問https://www.eucure.com/。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的靶點進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），隨著計畫的實施，截至2022年6月30日，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議，並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在跨區域臨床試驗（MRCT）II期，2個在臨床試驗I期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，充分惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於微芯生物

深圳微芯生物科技股份有限公司（股票代碼：688321.SH）是由資深留美歸國團隊於2001年創立的現代生物醫藥企業。公司專長於原創新分子實體藥物研發，致力於為全球患者提供價格可承受、臨床亟需的、具有革命性療效的創新機制藥物。

憑藉自主建立的國際先進的「根據化學基因組學的整合式藥物發現及早期評價平臺」在腫瘤、代謝性疾病、自體免疫性疾病、中樞神經性疾病和抗病毒五個重大疾病領域開發出一系列包括西達本胺（Chidamide，已上市）、西格列他鈉（Chiglitazar Sodium，已上市）、西奧羅尼(Chiauranib)和CS12192在內的多個原創新藥產品線。

目前，微芯生物擁有以深圳總部/研發中心/GMP生產基地、成都區域總部/研發中心/GMP生產基地、北京臨床研究中心、上海商業中心、成都微芯新域及微芯生物科技（美國）有限公司的全球化產業布局。同時，作為國家首批「創新藥物孵化基地」，國家高新技術企業，公司獨立承擔多項國家「863」、「十五」、「十一五」、「十二五」及「十三五」國家重大科技專項及「重大新藥創製」專案。累計申請境內外發明專利482項，131項已獲授權。

關於微芯新域

微芯新域是微芯生物旗下致力於開發大分子及其他新穎治療技術的創新生物技術企業，以研發為驅動、包括以抗體、ADC為代表的大分子、核酸藥物等新穎治療手段及技術，在腫瘤、自體免疫等多個治療領域開發滿足臨床需求、新穎作用機制的創新藥物，為患者提供創新機制、國際領先的治療新手段、新選擇。微芯新域已在成都高新區興建完成1800餘平方公尺的大分子研發平臺，建構了從發現端到早期製程的成熟抗體、ADC研發團隊，多個自主研發、合作專案持續快速推動中。

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