百奥赛图全资子公司祐和医药与微芯生物控股公司微芯新域就YH008双特异性抗体达成大中华区授权协议

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）宣布其全资子公司祐和医药科技（北京）有限公司（“祐和医药”）就其YH008双特异性抗体与深圳微芯生物科技股份有限公司（“微芯生物”，股票代码：688321.SH）控股公司成都微芯新域生物技术有限公司（以下简称“微芯新域”）达成在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的临床开发及商业化独家授权协议。祐和医药将保留YH008在大中华区以外的全球权益。根据协议，微芯新域将支付祐和医药4000万元首付款，不超过3.6亿元的潜在研发里程碑付款，不超过1.96亿元的潜在销售里程碑付款，以及销售净额的分级特许权使用费。

YH008是一款百奥赛图自主研发并拥有独立知识产权的用于肿瘤免疫治疗的双特异性抗体。目前，该产品的IND申请已获得美国FDA批准，并获中国NMPA受理。

百奥赛图创始人、董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 微芯生物、微芯新域具有成熟的药物研发体系，尤其在药物的临床开发和商业化上具有丰富的经验。我们很高兴与微芯新域达成授权协议，共同努力，以期早日实现药物上市，造福患者。”

微芯生物董事长兼总经理鲁先平博士表示：“ YH008具有独特的作用机制和出色的临床前数据。我们相信，此次与百奥赛图的合作，将有力拓展微芯新域在抗体药物和肿瘤领域的管线布局。期待双方的合作早日结出硕果。”

微芯新域抗体早期研发中心负责人刘斌博士表示：“ YH008的独特作用机制兼顾了免疫激活和免疫抑制阻断两条免疫通路在疗效上的协同，并能降低毒副作用增加安全性，临床潜力值得期待，且与新域在研产品具有很好的互补性。微芯新域将迅速推进该产品的临床阶段研发。”

关于YH008

YH008是兼具拮抗和激动活性的双特异性抗体，其靶点组合为全球首创。体外及体内实验结果显示，YH008可在富含肿瘤特异性T细胞的肿瘤微环境中条件性激活免疫通路，从而避免全身非特异性的激活。此外，YH008采用无效应功能的IgG1亚型，可避免由Fc受体介导的非特异性激活。在同种移植模型中，YH008展示出较母本单抗及联用更好的抗肿瘤活性。体内药理学研究表明，YH008可有效激活肿瘤浸润DC细胞和T细胞。此外，体内实验及GLP毒理研究均表明，YH008较激动靶点单抗具有更好的安全性。

关于祐和医药

作为百奥赛图的全资子公司，祐和医药承担着为百奥赛图研发管线进行临床开发的使命，依托强大的临床开发团队及其丰富的临床开发经验，为中国乃至全球患者开发满足临床需求的创新药物。百奥赛图聚焦于肿瘤和非肿瘤的抗体药物治疗，已构建起针对十多个靶点的强大研发管线。现阶段两个产品已启动国际多中心（MRCT）II期临床研究，两个产品在临床I期。详情请访问https://www.eucure.com/。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），随着计划的实施，截至2022年6月30日，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议，并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于微芯生物

深圳微芯生物科技股份有限公司（股票代码：688321.SH）是由资深留美归国团队于2001年创立的现代生物医药企业。公司专长于原创新分子实体药物研发，致力于为全球患者提供价格可承受、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。

凭借自主创建的国际先进的“基于化学基因组学的集成式药物发现及早期评价平台”在肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经性疾病和抗病毒五个重大疾病领域开发出一系列包括西达本胺（已上市）、西格列他钠（已上市）、西奥罗尼和CS12192在内的多个原创新药产品线。

目前，微芯生物拥有以深圳总部/研发中心/GMP生产基地、成都区域总部/研发中心/GMP生产基地、北京临床研究中心、上海商业中心、成都微芯新域及微芯生物科技（美国）有限公司的全球化产业布局。同时，作为国家首批“创新药物孵化基地”，国家高新技术企业，公司独立承担多项国家“863”、“十五”、“十一五”、“十二五”及“十三五”国家重大科技专项及“重大新药创制”项目。累计申请境内外发明专利482项，131项已获授权。

关于微芯新域

微芯新域是微芯生物旗下致力于开发大分子及其他新颖治疗技术的创新生物技术企业，以研发为驱动、包括以抗体、ADC为代表的大分子、核酸药物等新颖治疗手段及技术，在肿瘤、自免等多个治疗领域开发满足临床需求、新颖作用机制的创新药物，为患者提供创新机制、国际领先的治疗新手段、新选择。微芯新域已在成都高新区建成1800余平米的大分子研发平台，构建了从发现端到早期工艺的成熟抗体、ADC研发团队，多个自研、合作项目持续快速推进中。