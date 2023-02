Tech Mahindra renforce son partenariat avec Microsoft pour fournir des solutions Azure Operator Nexus

NEW YORK et NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie des activités, a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec Microsoft en tant qu'intégrateur de systèmes Azure Operator Nexus Ready. Ce partenariat permettra aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises de développer, héberger et exploiter des réseaux LTE (Long-term Evolution) et 5G en utilisant des fonctions réseau virtualisées ou containerisées exploitant les solutions Azure Operator Nexus.

En tant qu'intégrateur de systèmes Azure Operator Nexus Ready, Tech Mahindra apportera son talent, son expertise, des solutions complètes et des offres de services gérés professionnels. Le partenariat s'appuiera sur une base 5G entièrement cloud native et architecturée, fonctionnant sur Azure Operator Nexus, qui permettra aux opérateurs de télécommunications de fournir des expériences utilisateurs améliorées et personnalisées. Il fournira en outre aux opérateurs des opérations commerciales rationalisées grâce à une gestion simplifiée, des politiques et une automatisation fournies par une gestion unifiée du cloud.

Manish Mangal, responsable mondial de l'activité 5G et des services réseau chez Tech Mahindra, a déclaré, « Le monde adopte la transformation des réseaux de télécommunication devenant plus ouverts, plus centrés sur la périphérie, plus hybrides et plus axés sur les données. Avec un partenaire stratégique comme Microsoft, Tech Mahindra permet aux opérateurs de réaliser tout le potentiel de leurs réseaux et d'offrir des services innovants et agiles. Le partenariat est axé sur la réinvention de l'expérience client qui place l'innovation au cœur et sur la transformation des réseaux de télécommunication par des développements de solutions d'infrastructure innovantes cloud-natives sur les réseaux 5G Core et RAN. Il renforcera encore notre portefeuille de services réseau en combinant le cloud Microsoft avec notre expertise approfondie et notre présence dans le secteur des télécommunications ».

En utilisant Azure Operator Nexus, Tech Mahindra permettra aux opérateurs d'exécuter toutes leurs charges de travail (Core, RAN mobile et Core vocal, système d'aide à l'exploitation et système d'aide aux entreprises) sur une seule plateforme de cloud hybride de niveau opérateur. Cela permettra de répondre aux besoins de sécurité, de résilience, d'observabilité, de gérabilité et de performance requis par les opérateurs afin d'obtenir des résultats significatifs de la transformation numérique.

Shawn Hakl, vice-président - Azure for Operators, Microsoft, a déclaré : « Les opérateurs réseau cherchent à adopter la technologie du cloud pour moderniser et monétiser le réseau - en réduisant le coût total de possession du réseau, en favorisant l'efficacité opérationnelle et la résilience, et en renforçant la sécurité. Grâce à notre partenariat élargi, Tech Mahindra fournira des solutions et des services innovants Azure Operator Nexus, qui aideront les clients à transformer leur entreprise et à générer une nouvelle croissance ».

Ce partenariat élargi s'inscrit dans la philosophie DigitALL de Tech Mahindra visant à une transformation globale de l'entreprise. Dans le cadre de NXT.NOW™, qui ambitionne d'améliorer « l'expérience centrée sur l'humain », Tech Mahindra s'attache à investir dans les technologies et solutions émergentes qui permettent la transformation numérique et répondent aux besoins évolutifs de ses clients.

