2023年世界行動通訊大會：德國電信選擇Mavenir作為在歐洲部署開放式無線接取網的合作夥伴

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建置適用於未來需求的網路。該公司和德國電信今天宣布，Mavenir已被德國電信選中，將幫助德國電信在歐洲某國部署開放式無線接取網(O-RAN)。Mavenir將提供其OpenBeam大規模多輸入多輸出(MIMO)無線產品，以及用於開放式前傳的採用O-RAN的協力廠商無線單元(O-RU)。此外，Mavenir還將擔任此次部署的端對端系統整合商。

德國電信技術長Abdu Mudesir表示：「德國電信正在積極推動採用多供應商開放式RAN架構的網路分解，從而提供以客戶為中心的RAN創新。我們將繼續與Mavenir合作，加速開放式RAN的發展，並開闢一條通向大規模部署的道路。」

Mavenir的開放式雲端原生RAN解決方案採用完全容器化的微服務，能夠輕鬆部署在任何雲端基礎架構上。Mavenir的解決方案符合開放式RAN規範，支援各種開放式介面，可將RAN架構進一步分解為分散式單元(DU)和集中式單元(CU)。這些容器化的網路功能在商業成品(COTS)硬體上執行，旨在同時支援多個前傳分割，使開放式RAN解決方案成為與供應商無關的用於未來無線網路架構策略的理想之選。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「Mavenir市場領先的雲端原生開放式RAN產品展示了將自動化和智慧化引進無線網路的未來發展方向，並以此實現使用案例，管理未來網路彈性、靈活性以及卓越自動化和品質水準相關的複雜度和資料需求。Mavenir的OpenBeam無線產品組合完全符合德國電信在頻段和RAN方面的要求。我們期待能在引進無線網路自動化和推動RAN開放度方面發揮積極作用。」

Mavenir將參加在西班牙巴賽隆納Fira Gran Via會展中心舉行的2023年世界行動通訊大會，攤位位於2號廳2H60攤位。點選此處瞭解更多資訊。

關於Mavenir

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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