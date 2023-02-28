2023年世界移动通信大会：德国电信选择Mavenir作为在欧洲部署开放式无线接入网的合作伙伴

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。该公司和德国电信今天宣布，Mavenir已被德国电信选中，将帮助德国电信在欧洲某国部署开放式无线接入网(O-RAN)。Mavenir将提供其OpenBeam大规模多输入多输出(MIMO)无线产品，以及用于开放式前传的基于O-RAN的第三方无线单元(O-RU)。此外，Mavenir还将担任此次部署的端到端系统集成商。

德国电信首席技术官Abdu Mudesir表示：“ 德国电信正在积极推动基于多供应商开放式RAN架构的网络分解，从而提供以客户为中心的RAN创新。我们将继续与Mavenir合作，加速开放式RAN的发展，并开辟一条通向大规模部署的道路。”

Mavenir的开放式云原生RAN解决方案基于完全容器化的微服务，能够轻松部署在任何云基础设施上。Mavenir的解决方案符合开放式RAN规范，支持各种开放式接口，可将RAN架构进一步分解为分布式单元(DU)和集中式单元(CU)。这些容器化的网络功能在商业成品(COTS)硬件上运行，旨在同时支持多个前传分割，使开放式RAN解决方案成为与供应商无关的面向未来无线网络架构战略的理想之选。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“ Mavenir市场领先的云原生开放式RAN产品展示了将自动化和智能化引入无线网络的未来发展方向，并以此实现用例，管理未来网络弹性、灵活性以及卓越自动化和质量水平相关的复杂度和数据需求。Mavenir的OpenBeam无线产品组合完全符合德国电信在频段和RAN方面的要求。我们期待能在引入无线网络自动化和推动RAN开放度方面发挥积极作用。”

Mavenir将参加在西班牙巴塞罗那Fira Gran Via会展中心举行的2023年世界移动通信大会，展台位于2号厅2H60展位。点击此处了解更多信息。

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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