Deutsche Telekom choisit Mavenir comme partenaire pour le déploiement Open RAN en Europe #MWC23

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec des solutions basées sur le cloud s’exécutant sur n’importe quel cloud, et Deutsche Telekom ont annoncé aujourd’hui que Mavenir avait été choisi pour le déploiement Open RAN de Deutsche Telekom dans un pays de sa présence européenne. Mavenir fournira ses radios de MIMO massif OpenBeam ainsi que des unités radio tierces basées sur l’O-RAN (O-RU) pour l’Open Fronthaul. Mavenir agira par ailleurs en tant qu’intégrateur de système de bout en bout pour ce déploiement.

Abdu Mudesir, directeur de la technologie chez Deutsche Telekom, déclare : « Deutsche Telekom encourage activement la désagrégation du réseau basée sur l’architecture Open RAN multi-fournisseurs afin de fournir une innovation centrée sur le client dans le RAN. Nous poursuivrons notre partenariat avec Mavenir pour accélérer le développement d’Open RAN et ouvrir la voie à un déploiement à grande échelle. »

La solution d’Open RAN basée sur le cloud de Mavenir se fonde sur des microservices entièrement conteneurisés lui permettant d’être déployée facilement sur n’importe quelle infrastructure de cloud. La solution compatible Open RAN de Mavenir fonctionne sur des interfaces ouvertes et désagrège davantage l’architecture RAN en unité distribuée (DU) et unité centralisée (CU). Ces fonctions de réseau conteneurisé s’exécutent sur du matériel commercial standard (COTS) et sont conçues pour prendre en charge plusieurs divisions Fronthaul simultanément, ce qui fait de la solution Open RAN un choix idéal pour une stratégie d’architecture de réseau radio indépendante du fournisseur et évolutive.

Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir, déclare : « Le produit Open RAN basé sur le cloud de Mavenir, leader sur le marché, présente la voie à suivre pour introduire l’automatisation et l’intelligence dans les réseaux radio, afin de répondre aux cas d’utilisation et de gérer la complexité et les exigences en matière de données du réseau du futur : élasticité, flexibilité, automatisation et qualité de premier ordre. Le portefeuille radio Mavenir OpenBeam complète pleinement les exigences de spectre et de RAN de Deutsche Telekom, et nous avons hâte de jouer un rôle actif dans l’introduction de l’automatisation du réseau radio et de la promotion de l’ouverture dans le RAN. »

