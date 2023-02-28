2023年世界行動通訊大會：Mavenir和高通將推出人工智慧驅動的高能效大型MIMO無線單元

西班牙巴賽隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建置適用於未來需求的網路。該公司今天與高通科技公司(Qualcomm Technologies, Inc.)聯合宣布，推出整合Qualcomm QRU100 5G RAN平臺的新一代OpenBeam™大型MIMO (mMIMO) 32TRX主動式天線單元(AAU)。該解決方案採用人工智慧技術，擁有產業領先的能效水準，可幫助營運商簡化和降低5G部署的擁有權總成本，提升網路效能，推動營運商的網路向現代網路轉換。

Mavenir的新一代OpenBeam mMIMO 32TRX AAU是一款採用O-RAN的高效能無線單元(O-RU)，輸出功率為320W，包含192個天線元件。該產品旨在滿足對高能效和高效能網路日益增長的需求，這些網路可以支援資料流量的指數級增長，適用於RAN共用和單一營運商場景。該AAU的設計專注於採用人工智慧(AI)的高能效，是Mavenir致力於幫助減少行動網路碳足跡的解決方案中的關鍵組成部分。

Qualcomm QRU100 5G RAN平臺以創新為設計理念。該平臺應用高通領先的5G行動專長來支援功能豐富的行動網基礎建設，集強大的效能與卓越的能效於一身。新解決方案將Qualcomm QRU100 5G RAN平臺與Mavenir在硬體工程和軟體創新方面的專長相結合，使營運商能夠提高覆蓋率，提高整體網路容量，並充分發揮5G的變革性潛力。

Mavenir和高通科技致力於持續推動技術發展，提供創新的解決方案，滿足客戶需求，幫助實現永續的未來。

Vodafone集團Open RAN負責人Paco Martin表示：「Mavenir的解決方案將Open RAN推進到無線技術應用的前線，透過引進新合作夥伴豐富了整個生態系統，並使我們能夠提供出色的客戶體驗。Mavenir與高通科技的合作打造出市場領先的解決方案，使大型MIMO產品在能效和效能方面達到了新的卓越水準。」

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「此次發布是Mavenir致力於實現Open RAN創新承諾旅程中的又一重要里程碑。Mavenir與高通科技合作開發的節能解決方案不僅領先業界，在與專有替代方案的競爭中同樣脫穎而出。Mavenir和高通將攜手創新，為公共和私有網路釋放5G的全部潛力。」

高通科技行動網數據機與基礎建設資深副總裁兼總經理Durga Malladi表示：「高通科技提供了一個全面的橫向基礎建設平臺，能夠大規模部署創新、高效能、虛擬化和模組化5G網路。透過整合Qualcomm QRU100 5G RAN平臺，Mavenir將有能力為創新和效能設立新標準，在能效和容量方面超越傳統AAU解決方案。」

如需瞭解有關此次合作的更多資訊，請在展會期間參觀Mavenir（2號展廳，2H60攤位）、高通科技（3號展廳，3E10攤位）或Vodafone（3號展廳，3E11攤位）攤位。

關於高通

高通正在打造一個所有人和事物都能夠受惠於智慧連接的世界。我們的單一技術藍圖使我們能夠高效地將掀起了行動革命（包括先進連接；高效能、低功耗運算；設備智慧等）的技術擴展到各行各業的新一代互聯智慧設備。高通和我們的Snapdragon平臺系列的創新將有助於實現雲端邊緣融合，改變產業格局，加速數位經濟，並徹底改變我們體驗世界的方式，從而造福大眾。

高通公司的業務涵蓋了我們的授權業務、高通技術授權(QTL)，以及我們絕大多數的專利組合。高通科技是高通公司旗下子公司，與其它子公司一起營運著我們幾乎所有的工程和研發職能，以及我們幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。

關於Mavenir

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

Qualcomm是高通公司的商標或註冊商標。

Snapdragon和Qualcomm品牌產品是高通技術公司和/或其子公司的產品。Qualcomm專利技術由高通公司授權。

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