2023年世界移动通信大会：Mavenir和高通将推出人工智能驱动的高能效大型MIMO无线单元

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件供应商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。该公司今天与高通科技公司(Qualcomm Technologies, Inc.)联合宣布，推出集成高通QRU100 5G RAN平台的新一代OpenBeam™大型MIMO (mMIMO) 32TRX有源天线单元(AAU)。该解决方案采用基于人工智能的技术，拥有行业领先的能效水平，可帮助运营商简化和降低5G部署的总拥有成本，提升网络性能，推动运营商的网络向现代网络过渡。

Mavenir的新一代OpenBeam mMIMO 32TRX AAU是一款基于O-RAN的高性能无线单元(O-RU)，输出功率为320W，包含192个天线元件。该产品旨在满足对高能效和高性能网络日益增长的需求，这些网络可以支持数据流量的指数级增长，适用于RAN共享和单一运营商场景。该AAU的设计专注于基于人工智能(AI)的高能效，是Mavenir致力于帮助减少移动网络碳足迹的解决方案中的关键组成部分。

高通QRU100 5G RAN平台以创新为设计理念。该平台应用高通领先的5G移动专长来支持功能丰富的蜂窝网基础设施，集强大的性能与卓越的能效于一身。新解决方案将高通QRU100 5G RAN平台与Mavenir在硬件工程和软件创新方面的专长相结合，使运营商能够提高覆盖率，提高整体网络容量，并充分发挥5G的变革性潜力。

Mavenir和高通科技致力于持续推动技术发展，提供创新的解决方案，满足客户需求，帮助实现可持续的未来。

沃达丰集团Open RAN负责人Paco Martin表示：“ Mavenir的解决方案将Open RAN推进到无线技术应用的前沿，通过引入新合作伙伴丰富了整个生态系统，并使我们能够提供出色的客户体验。Mavenir与高通科技的合作打造出市场领先的解决方案，使大型MIMO产品在能效和性能方面达到了新的卓越水平。”

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“ 此次发布是Mavenir致力于实现Open RAN创新承诺旅程中的又一重要里程碑。Mavenir与高通科技合作开发的节能解决方案不仅领先业界，在与专有替代方案的竞争中同样脱颖而出。Mavenir和高通将携手创新，为公共和私有网络释放5G的全部潜力。”

高通科技蜂窝网调制解调器与基础设施高级副总裁兼总经理Durga Malladi表示：“ 高通科技提供了一个全面的横向基础设施平台，能够大规模部署创新、高性能、虚拟化和模块化5G网络。通过集成高通QRU100 5G RAN平台，Mavenir将有能力为创新和性能设立新标准，在能效和容量方面超越传统AAU解决方案。”

如需了解有关此次合作的更多信息，请在展会期间参观Mavenir（2号展厅，2H60展位）、高通科技（3号展厅，3E10展位）或沃达丰（3号展厅，3E11展位）展位。

关于高通

高通正在打造一个所有人和事物都能够获益于智能连接的世界。我们的单一技术路线图使我们能够高效地将掀起了移动革命（包括高级连接；高性能、低功耗计算；设备智能等）的技术扩展到各行各业的新一代互联智能设备。高通和我们的骁龙平台系列的创新将有助于实现云边缘融合，改变行业格局，加速数字经济，并彻底改变我们体验世界的方式，从而造福大众。

高通公司的业务涵盖了我们的许可业务、高通技术许可(QTL)，以及我们绝大多数的专利组合。高通科技是高通公司旗下子公司，与其它子公司一起运营着我们几乎所有的工程和研发职能，以及我们几乎所有的产品和服务业务，包括我们的QCT半导体业务。

关于Mavenir

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

高通(Qualcomm)是高通公司的商标或注册商标。

骁龙(Snapdragon)和高通品牌产品是高通技术公司和/或其子公司的产品。高通专利技术由高通公司授权。

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