Mavenir e Qualcomm fornecerão rádio MIMO massivo com eficiência energética e alimentado por IA #MWC23

BARCELONA (Espanha)--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, juntamente com a Qualcomm Technologies, Inc., anunciou hoje o lançamento de sua unidade de antena ativa (AAU) 32TRX OpenBeam™ massive MIMO (mMIMO) de última geração, com a plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN. A solução apresenta níveis de eficiência energética líderes do setor usando tecnologia baseada em IA, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho da rede para impulsionar a transição para redes modernas, ajudando as operadoras a simplificar e reduzir o custo total de propriedade das implementações 5G.

O OpenBeam mMIMO 32TRX AAU de próxima geração da Mavenir é uma unidade de rádio baseada em O-RAN (O-RU) de alto desempenho que fornece potência de saída de 320 W e possui 192 elementos de antena. Ele foi projetado para atender à crescente demanda por redes altamente eficientes e de alto rendimento capazes de suportar o crescimento exponencial do tráfego de dados, tanto para compartilhamento de RAN quanto para cenários de um único operador. Com foco em recursos de eficiência energética baseados em Inteligência Artificial (IA), a AAU é um componente-chave do compromisso da Mavenir em ajudar a reduzir a pegada de carbono das redes móveis.

A plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN foi projetada pensando na inovação. Ela aplica a experiência móvel 5G líder para oferecer suporte a uma infraestrutura celular rica em recursos que combina desempenho poderoso com eficiência energética superior. Combinando a plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN e a experiência da Mavenir em engenharia de hardware e inovação de software, a nova solução dará às operadoras a capacidade de melhorar a cobertura, aumentar a capacidade geral da rede e alcançar plenamente o potencial transformador do 5G.

A Mavenir e a Qualcomm Technologies estão empenhadas em continuar superando os limites da tecnologia para oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades de seus clientes e apoiem um futuro sustentável.

“ A solução da Mavenir coloca o Open RAN na vanguarda da tecnologia de rádio, enriquece o ecossistema com novos agentes e nos permite oferecer uma ótima experiência ao cliente. A colaboração entre Mavenir e Qualcomm Technologies produziu uma solução líder no mercado e traz um novo nível de excelência ao espaço Massive MIMO em termos de eficiência energética e desempenho,” disse Paco Martin, chefe de Open RAN do Grupo Vodafone.

“ Este anúncio é outro marco importante no compromisso da Mavenir em cumprir a promessa de inovação Open RAN,” afirmou Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir. “ A colaboração entre Mavenir e Qualcomm Technologies resultou em uma solução de eficiência energética que não é apenas líder do setor, mas que também se destaca em relação às suas próprias alternativas. Juntas, a Mavenir e a Qualcomm Technologies estão trazendo a inovação para oferecer todo o potencial do 5G para redes públicas e privadas.”

“ A Qualcomm Technologies fornece uma plataforma de infraestrutura horizontal abrangente para permitir a implementação de redes 5G inovadoras, de alto desempenho, virtualizadas e modulares em escala,” comentou Durga Malladi, vice-presidente sênior e gerente geral de Modems Celulares e Infraestrutura da Qualcomm Technologies, Inc. “ Com a integração da plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN, a Mavenir está bem posicionada para definir o padrão de inovação e rendimento, superando as soluções de AAU tradicionais em eficiência e capacidade de energia.”

Para saber mais sobre esta colaboração, visite a Mavenir (hall 2, estande 2H60), a Qualcomm Technologies (hall 3, estande 3E10) ou a Vodafone (hall 3, estande 3E11) durante a feira.

Sobre a Qualcomm

A Qualcomm está possibilitando um mundo onde tudo e todos podem ser conectados de forma inteligente. Nosso plano tecnológico exclusivo nos permite dimensionar com eficiência as tecnologias que lançaram a revolução móvel – incluindo conectividade avançada, computação de alto desempenho e baixo consumo de energia, inteligência no dispositivo e muito mais – para a próxima geração de dispositivos inteligentes conectados em todos os setores. As inovações da Qualcomm e de nossa família de plataformas Snapdragon ajudarão a possibilitar a convergência cloud-edge, transformar indústrias, acelerar a economia digital e revolucionar a forma como vivenciamos o mundo, para um bem maior.

A Qualcomm Incorporated inclui nosso negócio de licenciamento, QTL, e a grande maioria de nosso portfólio de patentes. A Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, opera, junto com suas subsidiárias, substancialmente todas as nossas funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e substancialmente todos os nossos negócios de produtos e serviços, incluindo nosso negócio de semicondutores QCT.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Qualcomm é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.

Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.