Dense Air與Radisys合作，開發採用開放式無線接取網的主動共用式5G小型基地台基礎建設軟體解決方案

奧勒岡州希爾斯波洛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation今天宣布，公司與跨國寬頻解決方案供應商Dense Air Networks合作，建置了一套業界首創的5G小型基地台接取網(RAN)解決方案，利用已獲授權的共用頻段來加大和提升5G獨立組網的覆蓋面和容量。Dense Air的這款創新型解決方案採用先進的架構，旨在利用Radisys針對室內外部署的5G RAN集中式單元/分散式單元(CU/DU)軟體的邊緣網路功能，來實現採用多營運商核心網路(MOCN)和多營運商無線接取網路(MORAN)的RAN共用。

此次合作根據Radisys之前與Dense Air共同進行的長達15個月的深入研發工作，其中利用了Radisys的5G CU和DU軟體組合。作為共用5G中立主機基礎建設營運商，Dense Air利用獨特的高效能無線單元(RU)硬體和完全雲端代管的虛擬化CU和DU平臺，來部署高度可擴充的共用式小型基地台解決方案；並透過Radisys提供的開放式介面和先進的3GPP功能來實現。

Radisys代管於Dense Air平臺的Connect Open RAN 5G CU/DU軟體已針對多個業界領先的處理器和系統單晶片(SoC)中進行了效能最佳化，具有以下特性：

CU/DU根據3GPP和開放式無線接取網(O-RAN)規範在F1介面上進行分離

根據控制層與用戶層分離(CUPS)架構的CU控制層和用戶層的擴充

DU中靈活的底層分離選項，針對O-RAN 7.2x前傳和SCF Option 6 (FAPI/nFAPI)介面，可實現多傳輸接收點(Multi-TRP)叢集基地台部署等先進功能。

透過Radisys的軟體，Dense Air能夠利用在O-RAN Split 6介面上執行的新型毫米波(mmWave)前傳，以較低成本部署共用的沿街5G小型基地台叢集。這些叢集安裝在現有的垂直資產上，可利用已取得授權的共用頻段。

Dense Air創辦人兼董事長Paul Senior評論道：「雙方在使用O-RAN Split 6介面方面共同推展的工作，使我們能夠部署具有業界領先的5G新空口獨立組網(NR SA)功能的沿街基地台叢集。我們認為這是產業的一項重大首創，很高興能與Radisys合作進行這項創新。」

Radisys執行長Arun Bhikshesvaran表示：「Radisys很高興能與Dense Air合作設計出這款高度差異化的解決方案，利用先進的3GPP功能和開放式介面來擴充5G網路的功能。我們經現場驗證的軟體符合3GPP和O-RAN標準，已在多個平臺上進行了整合和基準測試，並幫助Dense Air部署了高度可擴充的5G RAN解決方案。」

在巴賽隆納世界行動通訊大會(MWC Barcelona)參觀Radisys和/或Dense Air攤位

歡迎參觀巴賽隆納世界行動通訊大會上的5B81攤位，體驗Radisys的分解式RAN解決方案，包括Connect Open RAN軟體的介紹和展示。如需安排與Radisys的RAN專家會面，請聯絡我們：open@radisys.com。

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平臺和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務提供者能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用和參與平臺，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，幫助服務提供者以最佳化的擁有權總成本建置和經營高度可擴充的高效能網路。如需瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com。

關於Dense Air Networks

Dense Air致力於開發共用型技術平臺，以加速推出適用於未來需求的通訊解決方案。這些解決方案具有彈性、經濟性，並全面涵蓋整個建置環境。透過與城市建立創新的公私合作關係，Dense Air提供具有成本效益的4G和5G解決方案，利用單一且安全的RAN基礎建設來支援一系列使用案例，包括增強型行動寬頻、物聯網、公共安全、急難救助網路和遠距學習等。如需瞭解更多資訊，請造訪www.denseair.net/。

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