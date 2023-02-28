Dense Air与Radisys合作，开发基于开放式无线接入网的主动共享式5G小型基站基础设施软件解决方案

俄勒冈州希尔斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation今天宣布，公司与跨国宽带解决方案提供商Dense Air Networks合作，构建了一套业界首创的5G小型基站接入网(RAN)解决方案，利用已获许可的共享频段来加大和提升5G独立组网的覆盖面和容量。Dense Air的这一创新型解决方案采用先进的架构，旨在利用Radisys针对室内外部署的5G RAN集中式单元/分布式单元(CU/DU)软件的边缘网络功能，来实现基于多运营商核心网络(MOCN)和多运营商无线接入网(MORAN)的RAN共享。

此次合作基于Radisys之前与Dense Air共同进行的长达15个月的紧张研发工作，其中利用了Radisys的5G CU和DU软件组合。作为共享5G中立主机基础设施运营商，Dense Air利用独特的高性能无线单元(RU)硬件和完全云托管的虚拟化CU和DU平台，来部署高度可扩展的共享式小型基站解决方案；并通过Radisys提供的开放式接口和先进的3GPP功能使之成为可能。

Radisys托管于Dense Air平台的Connect Open RAN 5G CU/DU软件已针对多个业界领先的处理器和片上系统(SoC)中进行了性能优化，具有以下特性：

CU/DU根据3GPP和开放式无线接入网(O-RAN)规范在F1接口上进行拆分

基于控制面与用户面分离(CUPS)架构的CU控制面和用户面的扩展

DU中灵活的底层拆分选项，针对O-RAN 7.2x前传和SCF Option 6 (FAPI/nFAPI)接口，可实现多传输接收点(Multi-TRP)集群基站部署等先进功能。

借助Radisys的软件，Dense Air能够利用运行于O-RAN Split 6接口上的新型毫米波(mmWave)前传，以较低成本部署共享的沿街5G小型基站集群。这些集群安装在现有的垂直资产上，可利用已获许可的共享频段。

Dense Air创始人兼董事长Paul Senior评论道：“ 双方在使用O-RAN Split 6接口方面共同开展的工作，使我们能够部署具有业界领先的5G新空口独立组网(NR SA)功能的沿街基站集群。我们认为这是行业的一项重大首创，很高兴能与Radisys合作进行这项创新。”

Radisys首席执行官Arun Bhikshesvaran表示：“ Radisys很高兴能与Dense Air合作设计出这款高度差异化的解决方案，利用先进的3GPP功能和开放式接口来扩展5G网络的功能。我们经现场验证的软件符合3GPP和O-RAN标准，已在多个平台上进行了整合和基准测试，并帮助Dense Air部署了高度可扩展的5G RAN解决方案。”

在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC Barcelona)参观Radisys和/或Dense Air展位

欢迎参观巴塞罗那世界移动通信大会上的5B81展位，体验Radisys的分解式RAN解决方案，包括Connect Open RAN软件的介绍和演示。如需安排与Radisys的RAN专家会面，请联系我们：open@radisys.com。

关于Radisys

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字端点到分散的开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问www.Radisys.com。

关于Dense Air Networks

Dense Air致力于开发共享型技术平台，以加速推出面向未来的通信解决方案。这些解决方案具有弹性、经济性，并全面覆盖整个构建环境。通过与城市建立创新的公私合作关系，Dense Air提供具有成本效益的4G和5G解决方案，利用单一且安全的RAN基础设施来支持一系列用例，包括增强型移动宽带、物联网、公共安全、第一响应人网络和远程学习等。如需了解更多信息，请访问www.denseair.net/。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。