Dense Air e Radisys fazem parceria em soluções de software de infraestrutura de célula pequena 5G ativamente compartilhada baseada em O-RAN

HILLSBORO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje sua colaboração com a Dense Air Networks, fornecedora mundial de soluções de banda larga, na criação de um conjunto inédito de soluções RAN de célula pequena 5G que aproveita o espectro licenciado e compartilhado para densificar e melhorar a cobertura e a capacidade em redes autônomas 5G. Esta solução inovadora da Dense Air foi projetada para permitir o compartilhamento de RAN baseado em MOCN e MORAN usando os recursos de rede de ponta do software 5G RAN CU/DU da Radisys para implementações internas e externas.

A parceria é baseada em 15 meses de intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento com a Dense Air, que utilizou o portfólio de software 5G CU e DU da Radisys. A Dense Air, que opera uma infraestrutura de host neutra 5G compartilhada, aplica soluções de pequenas células compartilhadas altamente escaláveis, utilizando hardware RU exclusivo de alto desempenho e uma plataforma CU e DU totalmente hospedada em nuvem e virtualizada – possível graças às interfaces abertas e pelos recursos 3GPP avançados oferecidos pela Radisys.

O software Connect Open RAN 5G CU/DU da Radisys hospedado na plataforma Dense Air tem desempenho otimizado em vários processadores e SoCs líderes do setor com:

Divisão CU/DU na interface F1 de acordo com as especificações 3GPP e O-RAN

Plano de controle de CU baseado em arquitetura CUPS e escalonamento de plano de usuário

Opções flexíveis de divisão de camada inferior em DU para fronthaul O-RAN 7.2x e interface SCF opção 6 (FAPI/nFAPI), permitindo recursos avançados, como implementação de célula de cluster Multi-TRP.

A Radisys permite que a Dense Air utilize o novo fronthaul mmWave operando sobre interfaces O-RAN Split 6 e aplique de maneira econômica clusters 5G de pequenas células compartilhadas na rua, montados em ativos verticais existentes, aproveitando o espectro licenciado e compartilhado.

Paul Senior, fundador e presidente da Dense Air, comentou: “ O trabalho que realizamos juntos no uso de interfaces O-RAN Split 6 nos permite implementar clusters streetCell RU com recursos 5G NR SA líderes do setor. Acreditamos que esta é uma inovação importante no setor e estamos satisfeitos por trabalhar com a Radisys nessa inovação”.

Arun Bhikshesvaran, CEO da Radisys, disse: “ A Radisys está entusiasmada em colaborar com a Dense Air no projeto desta solução altamente diferenciada que amplia os recursos das redes 5G usando recursos 3GPP avançados e interfaces abertas. Nosso software compatível com 3GPP e O-RAN comprovado em campo, integrado e testado em várias plataformas, ajuda a Dense Air a aplicar uma solução 5G RAN altamente escalável”.

Visite a Radisys e/ou a Dense Air no MWC Barcelona

Experimente as soluções RAN desagregadas da Radisys, incluindo apresentações e demonstrações do software Connect Open RAN, no MWC Barcelona, estande 5B81. Para marcar uma reunião com os especialistas em RAN da Radisys, entre em contato com open@radisys.com.

Sobre a Radisys

A Radisys é líder mundial em soluções e serviços abertos de telecomunicações. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e modelos de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio completo de soluções, desde terminais digitais até soluções centrais e de acesso aberto e desagregado, passando por aplicativos digitais imersivos e plataformas de participação. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para ajudar os provedores de serviços a criar e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho com custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com.

Sobre a Dense Air Networks

A Dense Air desenvolve plataformas de tecnologia compartilhadas cujo objetivo é acelerar o lançamento de futuras soluções de comunicação – que sejam resilientes, econômicas e difundidas em todo o ambiente criado. Por meio de parcerias público-privadas inovadoras com cidades, a Dense Air oferece soluções 4G e 5G econômicas para oferecer suporte a uma variedade de casos de uso com uma única infraestrutura RAN segura, que inclui banda larga móvel melhorada, IoT, segurança pública, redes de primeiros socorros e ensino a distância. Para mais informações, acesse www.denseair.net/.

