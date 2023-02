Ivanti und die Deutsche Telekom erweitern Zusammenarbeit: Mehr Transparenz und verbesserte Sicherheit für jedes Endgerät

FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Ivanti, Anbieter der Automatisierungsplattform Ivanti Neurons, die IT-Ressourcen von der Cloud bis zum Edge entdeckt, verwaltet, sichert und wartet, und die Deutsche Telekom, eines der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, erweitern ihre Partnerschaft. Diese basiert auf dem gemeinsamen Engagement, jedes Endgerät gegen die immer weiter zunehmenden Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen.

Die Mobile Enterprise Management-Lösungen der Deutschen Telekom umfassen nun Ivanti Neurons for Discovery, Ivanti Neurons for RBVM und Ivanti Neurons for Patch Management. Damit können die Kunden der Deutschen Telekom eine größere Anzahl an unterschiedlichen Endgeräten absichern sowie gleichzeitig ihre Risiken priorisieren und besser handhaben.

Gemeinsam gegen Cyberkriminalität

Die Cyberkriminalität nimmt weltweit immer mehr zu. Anzeichen, dass sich diese Entwicklung verlangsamt, gibt es nicht. Phishing-Versuche sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass selbst die erfahrensten Mitarbeiter einen Angriff nicht mehr bemerken. Laut des Press Reset: A 2023 Cybersecurity Status Report sind Phishing, Ransomware und Software-Schwachstellen die größten Bedrohungen für Unternehmen. Vergleicht man die tatsächlichen Angriffe, denen Unternehmen im letzten Jahr ausgesetzt waren, so übertreffen Phishing und Software-Schwachstellen andere Risiken um ein Vielfaches. Darüber hinaus haben nur 52% der Führungskräfte und Sicherheitsexperten nach eigener Einschätzung einen „tiefen Einblick“ in jeden Benutzer, jedes Gerät, jede Anwendung und jeden Dienst in ihrem Netzwerk. Auch führt nur knapp die Hälfte der Experten ein Asset-Discovery-Programm mindestens einmal pro Woche aus. Dies unterstreicht das Risiko für Unternehmen – denn was nicht bekannt ist, lässt sich auch nicht schützen.

„Die Bedrohungen werden immer gefährlicher. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, all ihre Endgeräte zu identifizieren und zu schützen“, sagt Peter Arbitter, Senior Vice President Germany Enterprise Customers, Portfolio and Product Management bei der Deutschen Telekom. „Die erweiterte Partnerschaft mit Ivanti ermöglicht es Kunden der Deutschen Telekom, sich besser gegen Cyberkriminalität zu schützen. Dies gelingt, indem sie Assets sofort und kontinuierlich erkennen sowie Endgeräte durch Patching sichern – mit Blick auf Schwachstellen, von denen das größte Risiko ausgeht.“

Maximale Sicherheit durch eine einzige Plattform

Ivanti Neurons ist eine der wenigen Plattformen, die Asset Erkennung, Management und Sicherheit vollständig integriert. Sie bietet IT-Teams einen einzigartigen Überblick über ihren Bestand und offene Schwachstellen. Ivanti Neurons for Discovery erkennt und inventarisiert automatisch die Verbindungen zwischen den wichtigen Assets und zugehörigen Services und Applikationen. Die Lösung liefert präzise und umsetzbare Informationen innerhalb von Minuten, statt innerhalb von Tagen. Ivanti Neurons for Risk Based Vulnerability Management ermöglicht es Nutzern, die Schwachstellen zu priorisieren, von denen das größte Risiko ausgeht. Auf diese Weise können sie sich besser vor Ransomware und anderen Cyberbedrohungen zu schützen. Das Cloud-native Lösung Ivanti Neurons for Patch Management liefert Informationen über bekannte Exploits und den Bedrohungskontext von Schwachstellen, gibt Frühwarnungen aus, sagt Angriffe vorher und priorisiert Maßnahmen zur Abhilfe. Diese maßnahmen können mit Hilfe von agentenbasiertem und agentenlosem Patchmanagement sofort umgesetzt und fehlende Patches automatisiert verteilt werden. Die Lösung unterstützt dabei über 450 Unternehmensanwendungen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zu erweitern“, sagt Günter Mayer, Vice President of Carrier International bei Ivanti. „Wir bauen dabei auf einer großartigen Beziehung auf, die wir seit mehr als zehn Jahren pflegen. Die Kombination der Ivanti Neurons Produkte ist ein großartiges ‚Paket‘, in dem sich alle drei Teile zu etwas Größerem mit drei komplementären Lösungen zusammenfügen. Der Nutzen von Ivanti Neurons für die Anwender ist immens und wir freuen uns, diesen den Kunden der Deutschen Telekom anbieten zu können.“

Anknüpfend an den Erfolg der Partnerschaft mit Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management wird die Deutsche Telekom die zusätzlichen Lösungen von Ivanti ebenfalls vollständig integriert in ihre Bestell- und Abrechnungssysteme anbieten. Auf diese Weise erhöht sich der Buchungs- und Bedienkomfort für ihre Kunden. Durch die vollständige Integration können Endkunden das Ivanti Neurons Paket sofort als Softwarelösung der Deutschen Telekom nutzen, um ihre Endgeräte zu entdecken und gegen Bedrohungen abzusichern. Dabei müssen sie sich nicht um Lizenzmanagement, umfangreiche Integration und zusätzliche Rechnungen kümmern: Alle Dienste werden als „Pay-as-you-use“-SaaS von der Deutschen Telekom.

Über die Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Ivanti

Ivanti macht den Everywhere Workplace möglich. Im Everywhere Workplace nutzen Mitarbeiter unzählige Geräte, um über verschiedene Netzwerke auf IT-Anwendungen und Daten zuzugreifen und so von überall aus produktiv arbeiten zu können. Die Automatisierungsplattform Ivanti Neurons verbindet die branchenführenden Lösungen des Unternehmens für Unified Endpoint Management, Zero Trust Security und Enterprise Service Management und bietet so eine einheitliche IT-Plattform, die es Geräten ermöglicht, sich selbst zu heilen und zu sichern, und Anwendern die Möglichkeit zur Selbstbedienung gibt. Mehr als 40.000 Kunden, darunter 96 der Fortune 100, haben sich für Ivanti entschieden, um ihre IT-Assets von der Cloud bis zum Edge zu erkennen, zu verwalten, zu sichern und zu warten und ihren Mitarbeitern ein hervorragendes Endbenutzererlebnis zu bieten, egal wo und wie sie arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ivanti.com oder folgen Sie @GoIvanti.