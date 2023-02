Eaton sluit zich aan bij door de EU ondersteund InterSTORE Consortium ter ondersteuning van de energietransitie met uniforme energieopslag

MORGES, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Het intelligente energiebeheerbedrijf Eaton heeft vandaag zijn betrokkenheid aangekondigd bij een pan-Europees onderzoeks- en innovatieproject voor de ontwikkeling van een naadloze IT-infrastructuur voor energieopslagsystemen.

Het InterSTORE-project ("Interoperabele open-source tools om de hybridisering, het gebruik en het te gelde maken van opslagflexibiliteit mogelijk te maken"), dat op 1 januari van start is gegaan en een looptijd van drie jaar heeft, wordt gesteund door het Horizon Europe programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Eaton voegt zich bij 11 andere leden in het projectconsortium, dat wordt gecoördineerd door RWTH Universiteit van Aken en omvat academische partners, alsook andere bedrijven, brancheverenigingen en normalisatieorganisaties.

De massale invoering van energieopslag is van vitaal belang om de energietransitie in Europa mogelijk te maken, en dit vereist zowel standaardisatie als interoperabiliteit. Om de voordelen voor exploitanten, verkopers, leveranciers en eindgebruikers te maximaliseren, moeten energieopslagapparatuur en -systemen naadloos kunnen communiceren, ongeacht hun leeftijd of fabrikant. Daartoe wil het InterSTORE-project vier belangrijke doelstellingen bereiken:

Voorzien in vier open-source software-tools voor het verzekeren van interoperabiliteit, flexibiliteit en gegevensstandaardisatie;

Alle relevante aspecten van het flexibele gebruik van hybride energieopslagsystemen in vier belangrijke toepassingsgebieden (elektrische voertuigen, industrie, woningen en bedrijven) in aanmerking nemen;

Zeven impactvolle gebruiksgevallen demonstreren in vier echte laboratoria;

De toepassing van geavanceerde methoden om de hybridisering, het gebruik en het te gelde maken van flexibele opslag mogelijk te maken, en tegelijkertijd te zorgen voor standaardisering in de gehele gegevensruimte.

"De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd - grootschalige energieopslag is dus van vitaal belang voor Europa's succesvolle overgang naar hernieuwbare energiebronnen en de elektrificatie van alles," zegt Dominik Laska, directeur van het Eaton European Innovation Center. "De huidige oplossingen zijn echter zeer divers en vaak incompatibel. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken, hebben we een uniforme benadering van het beheer van energieopslag nodig. Ik ben verheugd dat we onze krachten bundelen met onze deskundige partners van InterSTORE om een innovatieve en agnostische oplossing te helpen ontwikkelen die software of hardware van derden kan ondersteunen en zo een aanzienlijke reële impact heeft."

Momenteel is Eatons Energy Management System (EMS) ontworpen voor het optimaliseren van GreenMotion EV chargers, xStorage compacte accu's en fotovoltaïsche panelen. Als onderdeel van het InterSTORE-consortium zal Eaton samenwerken met andere EMS-leveranciers om verschillen en synergieën tussen hun oplossingen vast te stellen. Vervolgens zullen nieuwe optimalisatieconcepten worden ontwikkeld en geïntegreerd om de integratie van verschillende soorten energieopslag, zoals warmtepompen en elektrolyseapparaten, mogelijk te maken. De concepten en regelalgoritmen van Eaton zullen ook worden gevalideerd en gedemonstreerd in het onderzoeksinstituut Forschungszentrum Jülich.

"Als lid van het InterSTORE-project is het ons doel om naadloze oplossingen te creëren die meerdere soorten energieopslag kunnen ondersteunen en tegelijkertijd een ijzersterke commerciële zaak op te bouwen voor massale invoering", zegt Anne Lillywhite, senior vice president en general manager, Energy Transition, Digital & Services, Electrical Sector, EMEA. "Onze technici zullen een toolkit voor EMS-interoperabiliteit ontwikkelen, evenals een dieper inzicht in de gebruikersvereisten en mogelijke bedrijfsmodellen. In de huidige omgeving van stijgende energieprijzen, strengere emissieregelgeving en steeds milieubewustere consumenten is dit een fantastische kans om te pionieren met cruciale nieuwe technologieën die zullen bijdragen aan decarbonisatie en een duurzamere toekomst."

