Solynta et PepsiCo s'associent pour offrir des semences de pommes de terre hybrides aux agriculteurs éthiopiens

WAGENINGEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Solynta et l'unité d’Aliments de PepsiCo basée en Éthiopie, Senselet Food Processing PLC (Senselet), ont lancé un projet visant à introduire de véritables semences hybrides de pomme de terre en Éthiopie. Cette hybridation des semences permet la sélection ciblée de caractéristiques souhaitables, telles que la résistance aux ravageurs et la rusticité - améliorant ainsi la sécurité alimentaire et garantissant des revenus plus durables aux agriculteurs.

Des chercheurs et des agriculteurs éthiopiens testeront les semences, et Solynta/PepsiCo travailleront en étroite collaboration avec les autorités éthiopiennes pour établir des cadres juridiques pour l'importation de semences, l'enregistrement des variétés de semences et la certification des tubercules de semences hybrides.

« Nos équipes travailleront en coopération avec les agriculteurs pour développer les meilleures pratiques pour les conditions éthiopiennes », a déclaré Charles Miller, Directeur du développement des affaires chez Solynta. « La sélection hybride affectera considérablement les pratiques culturales, la productivité et la dépendance aux pesticides. »

Le partenariat s'aligne sur le Partenariat Éthiopie-Pays-Bas sur les semences (ENSP), dont la mission consiste à « permettre au secteur privé en Éthiopie de fournir aux agriculteurs et aux agricultrices des semences de variétés améliorées de haute qualité indispensables à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la résilience climatique ».

PepsiCo est l'entreprise éthiopienne pionnière en matière de transformation de pommes de terre. L'annonce de sa coopération avec Solynta suit de près l'injection de 40 millions de dollars de PepsiCo pour élargir sa portée en Éthiopie. « Cet investissement nous permettra de tirer parti de l'expertise mondiale de PepsiCo pour renforcer les programmes d'approvisionnement en pommes de terre de l'entreprise, ainsi que ses capacités de fabrication et de mise sur le marché », a déclaré Chris Wijnterp, Directeur général de Senselet lors de l'annonce de l'investissement. « Nous voulons aider à construire un système alimentaire plus durable en Éthiopie en répondant aux besoins humains et en renforçant le développement économique et social mondial ».

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo Positive est notre transformation stratégique complète qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre démarche pour créer la valeur et réaliser la croissance en opérant dans les limites planétaires et en inspirant un changement positif pour la planète et les gens. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ssa.pepsico.africa.

À propos de Solynta

Solynta est une société néerlandaise innovante dans le domaine de l’agriculture qui se consacre à la sélection de pommes de terre hybrides dont la mission vise à créer des solutions mondiales au problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, en proposant aux agriculteurs des méthodes de cultures plus efficaces, plus résistantes et plus rentables. La technologie de Solynta fournira une résistance aux maladies et aux ravageurs, offrira une facilité d'utilisation et facilitera la vitesse et l'évolutivité de la production. Pour en savoir plus, consulter www.solynta.com.

