思科與NTT合作，為企業客戶帶來專用5G以加速產業轉型

加州聖荷西和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球科技領導者思科(Cisco)與首屈一指的IT基礎設施和服務公司NTT Ltd.宣佈合作計畫，以推動汽車、物流、醫療保健、零售和公共部門採用專用5G。

NTT和思科計畫共同創新，聯手向市場推出科技和託管服務，讓企業客戶能夠成功部署專用5G並獲得更好的業務成果。兩家公司計畫透過NTT率先上市的託管專用5G解決方案和英特爾硬體來加速邊緣連接，以便思科和NTT的客戶能夠將專用5G無縫整合到他們現有的區域網路/廣域網路/雲端基礎設施中。

兩家公司攜手合作，可以快速支援關鍵的工業4.0功能，如隨按即說「對講機」通訊、自動導引車(AGV)、常時連網個人電腦（針對數位前線工作者）、機器視覺（例如預測性維護、個人防護設備檢測）等。

思科和NTT已經開始就若干項客戶部署進行協調。此外，雙方還計畫利用NTT的物聯網解決方案，為用於產品品質分析的電腦視覺、用於製造設備功能和維護的預測分析以及用於在廠房移動產品的自動駕駛汽車提供支援。

思科網路提供商移動事業部資深副總裁兼總經理Masum Mir表示：「我們希望與NTT一起，借助5G和Wi-Fi在IT和OT營運領域的力量，協助企業客戶加速數位轉型。我們的雲端管理專用5G為客戶提供了與企業網路結構的無縫整合，以及共同的政策和零信任安全架構，有助於降低與管理5G網路相關的技術、財務和營運風險，因此客戶可以專注於提高業務敏捷性和效率。」

NTT新創事業與創新執行副總裁Shahid Ahmed表示：「這是NTT為了協助我們的全球客戶促使業務現代化而引進市場的一流能力和服務的自然擴充。NTT和思科將鞏固雙方的共同承諾，建立易於管理的純私有網路解決方案。作為思科的主要系統整合商合作夥伴，兩家公司完全有能力為我們遍佈全球的共同企業客戶提供安全、可靠且未來適用的專用5G網路。」

對於思科的專用5G技術，NTT將提供網路基礎設施設計、部署、運行操作、用例開發、設備採購、相容性和端到端測試。

關於思科

思科(NASDAQ: CSCO)是網際網路科技的全球領導者。思科重新設計您的應用程式、保護您的資料、改造您的基礎設施，並為您的團隊賦能，以走向全球化和包容性的未來，從而開創新的可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪思科新聞編輯室頁面並在Twitter上透過@Cisco關注我們。

思科和思科標誌是思科和/或其關係企業在美國和其他國家的商標或註冊商標。思科的商標列表可以在www.cisco.com/go/trademarks上查看。文中提及的第三者商標為其各自擁有者的財產。使用「合作夥伴」一詞並不代表思科與任何其他公司之間的合作夥伴關係。

關於NTT Ltd.

作為市值300億美元的IT服務提供者NTT DATA旗下的公司，NTT Ltd.是首屈一指的IT基礎設施和服務公司，為65%的《財星》全球500大企業和超過75%的《財星》全球100大企業提供服務。我們為企業從邊緣到雲端的網路生態系統奠定基礎，簡化多雲環境中工作負載的複雜性，並在企業IT環境的邊緣進行創新，讓網路、雲端和應用程式的融合。我們提供量身打造的基礎設施，並確保我們所有安全、可擴充和客製化的資料中心在設計和運行方面採用一致的最佳做法。在邁向「軟體定義的未來」過程中，我們利用平臺交付型基礎設施服務為企業提供支援。我們的使命是塑造互聯未來。

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