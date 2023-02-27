思科与NTT合作，为企业客户带来专用5G以加速行业转型

加州圣何塞和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球技术领导者思科(Cisco)与领先的IT基础设施和服务公司NTT Ltd.公布了合作计划，以推动汽车、物流、医疗保健、零售和公共部门采用专用5G。

NTT和思科计划共同创新，联手向市场推出技术和托管服务，让企业客户能够成功部署专用5G并获得更好的业务成果。两家公司计划通过NTT率先上市的托管专用5G解决方案和英特尔硬件来加速边缘连接，以便思科和NTT的客户能够将专用5G无缝集成到他们现有的局域网/广域网/云基础设施中。

通过合作，两家公司可以快速实现关键的工业4.0功能，如一键通“对讲机”通信、自动导向车(AGV)、持续连接的个人电脑（面向数字前线工作者）、机器视觉（例如预测性维护、个人防护设备检测）等。

思科和NTT已经开始就若干项客户部署进行协调。此外，双方还计划利用NTT的物联网解决方案，为用于产品质量分析的计算机视觉、用于制造设备功能和维护的预测分析以及用于在工厂车间移动产品的自动驾驶汽车提供支持。

思科网络提供商移动事业部高级副总裁兼总经理Masum Mir表示：“我们希望与NTT一起，借助5G和Wi-Fi在IT和OT运营领域的力量，帮助企业客户加速数字化转型。我们的云管理专用5G为客户提供了与企业网络结构的无缝集成，以及共同的政策和零信任安全架构，有助于降低与管理5G网络相关的技术、财务和运营风险，因此客户可以专注于提高业务灵活性和效率。”

NTT新风险与创新执行副总裁Shahid Ahmed表示：“这是NTT为帮助我们的全球客户实现业务现代化而推向市场的领先能力和服务的自然扩展。NTT和思科将巩固双方的共同承诺，建立一个易于管理的纯专用网络解决方案。作为思科的主要系统集成商合作伙伴，两家公司完全有能力为我们遍布全球的共同企业客户提供安全、可靠、面向未来的专用5G网络。”

对于思科的专用5G技术，NTT将提供网络基础设施设计、部署、运行操作、用例开发、设备采购、兼容性和端到端测试。

关于思科

思科(NASDAQ: CSCO)是互联网技术的全球领导者。思科重新设计您的应用、保护您的数据、改造您的基础设施以及赋能您的团队走向全球化和包容性的未来，从而开创新的可能性。如需了解更多信息，请访问思科新闻编辑室页面并在Twitter上通过@Cisco关注我们。

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关于NTT Ltd.

作为市值300亿美元的IT服务提供商NTT DATA的旗下公司，NTT Ltd.是一家领先的IT基础设施和服务公司，为65%的《财富》全球500强企业和超过75%的《财富》全球100强企业提供服务。我们为企业从边缘到云的网络生态系统奠定基础，简化多云环境中工作负载的复杂性，并在企业IT环境的边缘进行创新，让网络、云和应用在此更好地融合。我们提供量身定制的基础设施，并确保我们所有安全、可扩展和可定制的数据中心在设计和运营方面采用一致的最佳做法。在迈向“软件定义的未来”过程中，我们利用平台交付型基础设施服务为企业提供支持。我们的使命是塑造互联未来。

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