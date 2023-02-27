西聯匯款攜手Beforepay為客戶提供「先匯後付」跨境匯款服務

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--西聯匯款(Western Union)和Beforepay今天宣佈首創的合作業務，讓客戶能夠獲得可靠、合乎道德且負擔得起的短期貸款以提高跨境匯款金額。客戶可以透過西聯匯款數位通路上的Beforepay工資預借產品借入最高2000澳元，從而「先匯後付」。

符合客戶的期望

西聯匯款的獨家研究顯示，高達44%的澳洲客戶希望在跨境匯款時可以選擇「先匯後付」。今天宣布的消息意味著客戶的期望將成為事實。未來，客戶將可在西聯匯款的行動應用程式和網站上存取Beforepay的工資預借產品，從而增加匯款金額。額外資金的註冊申請只需幾分鐘即可完成，貸款發放後可分期償還。西聯匯款的跨境匯款服務可匯往200多個國家和地區。

西聯匯款澳洲、紐西蘭和太平洋島嶼區域副總裁Gregory Laurent表示：「我們致力於提供便捷、合乎道德且可靠的金融服務，以支援客戶及其社區。西聯匯款的使命是讓世界各地的人都能享受金融服務。與Beforepay的合作讓我們朝著這一使命邁出了新的一步——客戶匯款給家庭和社區時有機會獲得更多資金。客戶積極尋找能符合他們金融需求的便捷方法，我們很高興見證這一業務能對客戶產生正向影響。」

人人享有金融服務

今天宣布的消息強化了西聯匯款的“Evolve 2025”策略，有助於將高價值、便捷的零售和數位金融服務結合起來。Beforepay的工資預借產品旨在為客戶提供解決臨時現金流困境的機會。Beforepay為客戶提供的平均預借額約為400澳元。全額款項的平均償還期限為三到四個星期。

Beforepay執行長Jamie Twiss表示：「我們很高興與西聯匯款合作，為其客戶提供安全、可負擔的短期貸款。Beforepay和西聯匯款擁有共同的願景，即為全球有迫切需求的客戶提供普惠金融服務。」

關於西聯匯款

西聯匯款公司(NYSE: WU)致力於幫助全球渴望為自己、親友及社區建構金融未來的人們。我們一流的跨境、跨幣別資金流動、支付和數位金融服務，使客戶、企業、金融機構和政府能夠連接數十億銀行帳戶、數百萬電子錢包和支付卡，以及成千上萬個全球零售據點，聯通200多個國家和地區及大約130種貨幣。我們的目標是提供便捷的金融服務，協助民眾和社區繁榮發展。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.westernunion.com。

關於Beforepay

Beforepay (ASX: B4P)是澳洲金融科技公司，致力於為客戶提供合乎道德的借貸產品。Beforepay的工資預借產品使其超過75萬名註冊用戶能夠以安全、負擔得起的方式借入少量短期資金。該公司的旗艦產品收取5%的固定費用，無利息、滯納金、罰款或任何其它費用。更多資訊請造訪www.beforepay.com。

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